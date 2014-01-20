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Star Wars: The Last Jedi Soundtracks

Yıldız Savaşları: Son Jedi Müzikleri


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Star Wars: The Last Jedi Soundtracks-Yıldız Savaşları: Son Jedi Müzikleri

Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Bölüm VIII - Son Jedi)

star wars the last jedi
Star Wars: The Last Jedi

Star Wars (Yıldız Savaşları) efsanesinin yaratıcısı George Lucas'ın geri plana çekildiği yeni seri, Rian Johnson'un yazıp yönettiği, başrollerinde; Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Joonas Suatamo, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern ve Benicio Del Toro'nun yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile serinin üçüncü üçlemesinin ikinci filmi olan Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Bölüm VIII - Son Jedi) aksiton, macera, fantastik, Sci-Fi / Science Ficton (Bilimkurgu), epik, uzay operası türlerinde bir filmdir.

star wars the last jedi
Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi Music by

John Williams

Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi Soundtracks (Yıldız Savaşları: Bölüm VIII - Son Jedi Müzikleri)


star wars the last jedi soundtracks
Star Wars: The Last Jedi Soundtracks

Main Title and Escape / ( John Williams )


Ahch-To Island / ( John Williams )


Revisiting Snoke / ( John Williams )


The Supremacy / ( John Williams )


Fun With Finn and Rose / ( John Williams )


Old Friends / ( John Williams )


The Rebellion Is Reborn / ( John Williams )


Lesson One / ( John Williams )


Canto Bight / ( John Williams )


Who Are You? / ( John Williams )


The Fathiers / ( John Williams )


The Cave / ( John Williams )


The Sacred Jedi Texts / ( John Williams )


A New Alliance / ( John Williams )


''Chrome Dome'' / ( John Williams )


The Battle of Crait / ( John Williams )


The Spark / ( John Williams )


The Last Jedi / ( John Williams )


Peace and Purpose / ( John Williams )


Finale / ( John Williams )


star wars the last jedi soundtracks
Star Wars: The Last Jedi Soundtracks

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