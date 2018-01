A Boy Called Po Soundtracks

''A Boy Called Po''

Hikayesi Colin Goldman ve Steve C. Roberts'a ait olan ve yine Colin Goldman'ın senaristliğini yaptığı, John Asher'in yönettiği, başrollerinde; Julian Feder, Christopher Gorham, Kaitlin Doubleday, Andrew Bowen, Caitlin Carmichael, Sean Gunn, Bryan Batt, Fay Masterson ve Brian George'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile ''A Boy Called Po'' 2016 Amerikan yapımı fantastik, dram filmidir.





Dancing With Your Shadow / ( Sheryl Crow )









Amelia Says Goodbye / ( Burt Bacharach )

The Pirate / ( Burt Bacharach )

Nurses Office / ( Burt Bacharach )

Drawing / ( Joseph Bauer )

The Land of Color / ( Joseph Bauer )

Schooltime / ( Burt Bacharach )

Family Time / ( Burt Bacharach )

Goodbye Dad / ( Burt Bacharach )

Close To You / ( Burt Bacharach )

Amelia / ( Burt Bacharach )

Detached / ( Joseph Bauer )

Lost / ( Joseph Bauer )

Through the Door / ( Joseph Bauer )

Fish Tank / ( Burt Bacharach )

The Pier / ( Burt Bacharach )

Another World / ( Joseph Bauer )

Magic Garden / ( Burt Bacharach )

Dad Packing / ( Burt Bacharach )

Airport Kiss / ( Burt Bacharach )

Final / ( Joseph Bauer )

Rainbow On the Wall / ( Burt Bacharach )

Sherwood Forest / ( Burt Bacharach )

It's Okay / ( Joseph Bauer )

Supermarket Love / ( Burt Bacharach )

(They Long To Be) Close To You / ( Bethany Joy Lenz )

Dancing With Your Shadow / ( Burt Bacharach )