Coco Soundtracks

Coco Müzikleri





Coco Soundtracks-Coco Müzikleri



''Coco''

Hikayesi Lee Unkrich, Jason Katz, Matthew Aldrich ve Adrian Molina'ya ait olan ve yine Matthew Aldrich ve Adrian Molina'nın senaristliğini birlikte yaptıkları, Lee Unkrich ve Adrian Molina'nın birlikte yönettikleri, seslendirme kadrosunda; Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Renee Victor, Alanna Ubach, Natalia Cordova-Buckley, Ana Ofelia Murguía ve Edward James Olmos gibi yıldız oyuncuların yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile ''Coco'' 2017 Amerikan yapımı aile, gizem, komedi, fantastik, macera, müzik tarzında animasyon filmidir.





Coco

Coco



Coco Music by





Michael Giacchino





Coco Soundtracks (Coco Müzikleri)





Coco Soundtracks



Remember Me (Ernesto de la Cruz) / ( Benjamin Bratt )









Much Needed Advice / ( Benjamin Bratt & Antonio Sol )









Everyone Knows Juanita / ( Gael García Bernal )









Un Poco Loco / ( Anthony Gonzalez & Gael García Bernal )









Jálale (Instrumental) / ( Mexican Institute of Sound )









The World Es Mi Familia / ( Anthony Gonzalez & Antonio Sol )









Remember Me (Lullaby) / ( Gael García Bernal, Gabriella Flores & Libertad García Fonzi )









La Llorona / ( Alanna Ubach & Antonio Sol )









Remember Me (Reunion) / ( Anthony Gonzalez & Ana Ofelia Murguía )









Proud Corazón / ( Anthony Gonzalez )









Remember Me (Dúo) [feat. Natalia Lafourcade] / ( Miguel )





Miguel - Remember Me (Dúo) (From ''Coco''/Official Lyric Video) ft. Natalia Lafourcade









Miguel - Remember Me (Dúo) (From ''Coco''/Official Video) ft. Natalia Lafourcade









Will He Shoemaker? / ( Michael Giacchino )









Shrine and Dash / ( Michael Giacchino )









Miguel's Got an Axe to Find / ( Michael Giacchino )









The Strum of Destiny / ( Michael Giacchino )









It's All Relative / ( Michael Giacchino )









Crossing the Marigold Bridge / ( Michael Giacchino )









Dept. Of Family Reunions / ( Michael Giacchino )









The Skeleton Key to Escape / ( Michael Giacchino )









The Newbie Skeleton Walk / ( Michael Giacchino )









Adiós Chicharrón / ( Michael Giacchino )









Plaza de la Cruz / ( Michael Giacchino )









Family Doubtings / ( Michael Giacchino )









Taking Sides / ( Michael Giacchino )









Fiesta Espectacular / ( Michael Giacchino )









Fiesta con de la Cruz / ( Michael Giacchino )









I Have a Great-Great-Grandson / ( Michael Giacchino )









A Blessing and a Fessing / ( Michael Giacchino )









Cave Dwelling on the Past / ( Michael Giacchino )









Somos Familia / ( Michael Giacchino )









Reunión Familiar de Rivera / ( Michael Giacchino )









A Family Dysfunction / ( Michael Giacchino )









Grabbing a Photo Opportunity / ( Michael Giacchino )









The Show Must Go On / ( Michael Giacchino )









For Whom the Bell Tolls / ( Michael Giacchino )









A Run for the Ages / ( Michael Giacchino )









One Year Later / ( Michael Giacchino )









Coco - Día de los Muertos Suite / ( Michael Giacchino )