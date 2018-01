I, Tonya Soundtracks

I, Tonya (Ben, Tonya)

Steven Rogers'ın yazdığı, Craig Gillespie'nin yönettiği, başrollerinde; Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Paul Walter Hauser, Bobby Cannavale, Bojana Novakovic, Caitlin Carver, Julianne Nicholson, Mckenna Grace ve Maizie Smith'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile I, Tonya (Ben, Tonya) 2017 Amerikan yapımı biyografi, dram, komedi, spor filmidir.





I, Tonya Music by





Peter Nashel





Fair to Love Me / ( Mark Batson )









Devil Woman / ( Cliff Richard )

Shooting Star / ( Bad Company )

Romeo and Juliet / ( Dire Straits )









A Fair Shot / ( Peter Nashel )









Free Your Mind / ( En Vogue )









Goodbye Stranger / ( Supertramp )

How Can You Mend a Broken Heart / ( Chris Stills )









The Chain / ( Fleetwood Mac )