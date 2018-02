2018 BAFTA Ödülleri Kazananlar

2018-71st British Academy Film Awards Winners (2018-71st BAFTA Awards Winners) / (2018-71. İngiliz Akademisi Film Ödülleri Kazananlar (2018-71. BAFTA Ödülleri Kazananlar)

Best Film (En İyi Film)



Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Alexander Korda Award for Best British Film (En İyi İngiliz Filmi)



Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer (Bir İngiliz Yazar, Yönetmen ya da Yapımcının En İyi Çıkış Filmi Ödülü)



I Am Not a Witch (Ben Cadı Değilim)



David Lean Award for Direction (En İyi Yönetmen)



Guillermo del Toro / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)



Best Leading Actor (En İyi Erkek Oyuncu)



Gary Oldman / Darkest Hour (En Karanlık Saat)



Best Leading Actress (En İyi Kadın Oyuncu)



Frances McDormand / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Best Supporting Actor (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)



Sam Rockwell / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Best Supporting Actress (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)



Allison Janney / I, Tonya (Ben, Tonya)



Best Original Screenplay (En İyi Özgün Senaryo)



Martin McDonagh / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Best Adapted Screenplay (En İyi Uyarlama Senaryo)



James Ivory / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)



Best Film not in the English Language (Yabancı Dilde En İyi Film)



Chan-wook Park / The Handmaiden / Ah-ga-ssi (Hizmetçi)



Best Cinematography (En İyi Sinematografi)



Roger Deakins / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)



Best Editing (En İyi Kurgu)



Jonathan Amos, Paul Machliss / Baby Driver (Tam Gaz)



Best Special Visual Effects (En İyi Görsel Efekt)



Gerd Nefzer, John Nelson / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)



Best Production Design (En İyi Sanat Yönetmeni)





Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)