Öteki Taraf 2017

Öteki Taraf





Öteki Taraf



Sevgilinizi öteki kadına kaptırmamak için ne kadar ileriye giderdiniz? Eski aşkınız ve yeni aşkınız arasında seçim yapmak zorunda kalsanız hangi tarafı seçerdiniz? Peki ya eski sevgilinizi yeniden kazanmak için neleri göze alırdınız?

Öteki Taraf, Özcan Deniz ve Avni Tuna Dilligil'in senaristliğini birlikte yaptıkları ve yine Özcan Deniz'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda:

Sara rolüyle Meryem Uzerli,



Öteki Taraf Meryem Uzerli

Çetin rolüyle Özcan Deniz,



Öteki Taraf Özcan Deniz

Ece rolüyle Aslı Enver,



Öteki Taraf Aslı Enver

Komiser Efe Biçer rolüyle Burçin Birben, Sara'nın Babası rolüyle Osman Wöber, Defne rolüyle Ayten Uncuoğlu ve Meltem rolüyle Sena Çakır'ın yer aldığı 2017 Türkiye yapımı dram, gerilim, gizem filmidir. ve'in senaristliğini birlikte yaptıkları ve yine'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda:Sara rolüyleÇetin rolüyleEce rolüyleKomiser Efe Biçer rolüyle, Sara'nın Babası rolüyle, Defne rolüyleve Meltem rolüyle'ın yer aldığı 2017 Türkiye yapımı dram, gerilim, gizem filmidir.



Öteki Taraf



''İzlemezsen, gerçeği göremezsin.''





Öteki Taraf



Öteki Taraf üçlü bir aşk hikayesini her aşığın bakışından, ruhundan, kalbinden hissettiren ürkütücü bir aşk filmi. İzlerken her birine ayrı ayrı kızıp, ayrı ayrı hak vereceğiniz, her birinin kederlerini, çaresizliklerini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz göz yaşartıcı bir film.



Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir..





Hayatınızın sonuna dek, iyi günde-kötü günde onunla yaşama hayaliyle ellerinizde çiçek buketleriyle onu görmeye gittiğinizde, sizi karşılayan o değil de sizi terk ettiğine dair bir mektupsa, yıkılmadan hayata devam etmek olanaksızdır. Çetin (Özcan Deniz), evlenme teklifi yapacağı gün kendisini terk eden Ece (Aslı Enver) nedeniyle aynen bu ruh hali içinde, derbeder olmuş bir haldedir. Elinde hiçbir anlam veremediğiniz bir veda mektubu, acaba geri dönecek mi bilemeden, belki döner diye gözünüz yollarda bekleyerek. Birlikte yaşadıkları o ev tek umudu, tutunacak tek dalıdır artık.



Öteki Taraf Aslı Enver

Seçmek zorunda kalsan terk eden yeni sevgili mi, terk edilen eski sevgili mi?



Seçmek zorunda kalsan terk eden yeni sevgili mi, terk edilen eski sevgili mi?

Böyle çaresiz, böyle bir zavallı haldeyken birden eski sevgilisi Sara (Meryem Uzerli) çıkar karşısına, adeta bir güneş gibi doğar duru güzelliği, meleksi bakışları, şefkatli sözleriyle. Tam da en ihtiyacı olan anda Tanrı tarafından gönderilmiş, bu acılı günlerinde en büyük dayanağı olan bu melek eski sevgilisi Sara'dan başkası değildir.



Öteki Taraf Meryem Uzerli-Özcan Deniz

Öteki Taraf Özcan Deniz-Meryem Uzerli

Eski sevgili ve gerçek aşkı arasında kalan bir adam..



Eski sevgili ve gerçek aşkı arasında kalan bir adam..

Çetin: ''Ah Sara ah, madem bu kadar tatlı, bu kadar güzel, bu kadar şefkatliydin neden ayrılmıştık ki biz?''





Bir delilik anı, bir histeri krizi sırasında çekip giden kadın... Yaşanmışlıklar tükenmeden kaçmasının bir bedeli olacaktı elbet: Gökten düşen başka bir melek, öteki bir kadın, belki de bir şeytan.



En mutlu an mı yoksa son mutlu an mı?



En mutlu an mı yoksa son mutlu an mı?

Çetin: ''Bana bunu nasıl yapabildin? Buna dayanamıyorum. Artık buna bir son vermem lazım.''





Sara da peşinden gelir, af dilenir diye sınarken Çetin'i, gökten öteki kadın, Ece düşmüştü Çetin'in karşısına, yolundan alıkoymuştu onu, gelememişti Çetin Sara'ya, hep O KADIN yüzünden. Ama şimdi o kara çalı, Ece de bir histeri anında çekip gitmiş, terk etmiş, gitmiş, yok olmuştu. Sahne şimdi Sara'nındı, öteki kadını unutturmayı başarıp Çetin'in evine ve kalbine tekrar girebilecek miydi?





Hep olmasını düşlediği yaşam gerçekleşebilecek miydi?





Sara: Ece ile tanışmasan bana döner miydin?

Çetin: Beni burada bağlayan bir şey yoktu, dönerdim herhalde.





Eski sevgilinin hayaleti kara bir bulut gibi evlerinin etrafında dolaşırken hangi Havva Ademiyle mutlu bir yuva kurabilirdi?



Öteki Taraf Meryem Uzerli-Özcan Deniz

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli-Özcan Deniz

Sizin korkularınızın sesi neye benziyor?

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli-Özcan Deniz

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli



Sara: ''Ya geri dönerse, beni bıraktığın gibi onu bırakabilecek misin?''



Öteki Taraf Özcan Deniz-Meryem Uzerli

Öteki Taraf Özcan Deniz-Meryem Uzerli



Tüm kadınların yaşamını kabusa çeviren bu illet elbette Sara gibi Ece'nin de dramıydı, bu soru bir giyotin gibi zihninde dolanıp durdukça huzura kavuşması mümkün olmayacaktı. Yıllar önce çekip gitmiş olan Sara birdenbire neden eski bir arkadaş kisvesi altında geri dönmüştü?





Sara'nın babası: ''Sara eğer bir şeye sahip olamayacaksa başka birisinin sahip olmasını asla kabullenmez.''





Eski arkadaş şuh kahkahalarıyla erkeğini ellerinden çalarken sessizce bir köşede bekleyecek, terk edilmeyi mi bekleyecekti?





Bilge kadınların da öğütlediği gibi, erkeğin öteki kadına gitmesinden, eski sevgiliye dönmesinden, terk etmesinden, aşk yuvasının yerle bir olmasından ölesiye korkan kadınların huzuru bulmak için gerçekle yüzleşmesi gerekirdi ve bunun tek yolu aşkını test etmekti.



Öteki Taraf Aslı Enver-Özcan Deniz

Öteki Taraf Aslı Enver-Özcan Deniz

Öteki Taraf Aslı Enver-Özcan Deniz

Öteki Taraf Aslı Enver-Özcan Deniz

Öteki Taraf Aslı Enver-Özcan Deniz

Öteki Taraf Aslı Enver-Özcan Deniz

Öteki Taraf Meryem Uzerli-Aslı Enver

Öteki Taraf Aslı Enver-Özcan Deniz

Öteki Taraf Aslı Enver-Ayten Uncuoğlu

Öteki Taraf Aslı Enver-Ayten Uncuoğlu

Öteki Taraf Aslı Enver-Ayten Uncuoğlu

Öteki Taraf Aslı Enver-Ayten Uncuoğlu

Öteki Taraf Aslı Enver

Öteki Taraf Aslı Enver-Ayten Uncuoğlu

Öteki Taraf Aslı Enver

Öteki Taraf Aslı Enver

Öteki Taraf Aslı Enver

Öteki Taraf Aslı Enver



Dahice bir planla inşa ettikleri bu sınavın, fareyi kapana kıstırması beklenen bu tuzağın asıl cehennemlerinin duvarlarını döşeyeceği akıllarının ucundan bile geçmeden, dehşet içinde farkına varacakları son şey ''şimdi öteki tarafta kalan, ÖTEKİ KADIN başkası değil kendileriydi''. Lakin son pişmanlık fayda etmeyecekti.



Öteki Taraf Aslı Enver

Öteki Taraf Meryem Uzerli Öteki Taraf Özcan Deniz-Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli-Özcan Deniz

Öteki Taraf Meryem Uzerli-Özcan Deniz

Öteki Taraf Özcan Deniz-Meryem Uzerli

Öteki Taraf Özcan Deniz-Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli-Özcan Deniz

Öteki Taraf Meryem Uzerli-Özcan Deniz

Öteki Taraf Meryem Uzerli-Özcan Deniz

Öteki Taraf Özcan Deniz-Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli-Özcan Deniz

Öteki Taraf Özcan Deniz-Meryem Uzerli

Öteki Taraf Özcan Deniz-Meryem Uzerli

Öteki Taraf Meryem Uzerli



Hikayesi Hatem Khraiche ve Arturo Infante'ye ait olan, Andrés Baiz'in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği; 2011 Kolombiya-İspanya ortak yapımı The Hidden Face / Bunker / La cara oculta (Gizli Oda) filminin yeniden çevrimi olarak sinemaseverlerin karşısına çıkan Öteki Taraf; Türk sinemasında az örneği bulunan gerilim-trajedi-aşk-dram-gizem türünün en iddialısı olma özelliğini taşıyor. Özcan Deniz'in ilk kez bu tür bir filmde hem başrolü oynadığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu film, hikayesi, kurgusu ve yüksek tansiyonu ile ön plana çıkıyor.





Öteki Taraf Teaser









Öteki Taraf Resmi Fragman









Öteki Taraf



MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."





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