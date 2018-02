A Walk to Remember 2002 Soundtracks

Uzaktaki Anılar Müzikleri





A Walk to Remember Soundtracks (Uzaktaki Anılar Müzikleri)





I Dare You to Move / ( Switchfoot )







Cry / ( Mandy Moore )

Someday We'll Know / ( Mandy Moore & Jonathan Foreman )

Dancing In the Moonlight (2001 Remix) / ( Toploader )







Learning to Breathe / ( Switchfoot )







Only Hope / ( Mandy Moore )







It's Gonna Be Love / ( Mandy Moore )

You / ( Switchfoot )





If You Believe / ( Rachael Lampa )

No One / ( Cold )

So What Does It All Mean? / ( West, Gould & Fitzgerald )

Mother, We Just Can't Get Enough / ( New Radicals )

Only Hope / ( Switchfoot )





ABD'li yazar, senarist ve yapımcı'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan,'in senaristliğini yaptığı,'ın yönettiği, başrollerinde;ve'un yer aldığı birbirinden güzelile) 2002 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.