A Walk to Remember 2002 Soundtracks
Uzaktaki Anılar Müzikleri
A Walk to Remember (Uzaktaki Anılar)
ABD'li yazar, senarist ve yapımcı Nicholas Sparks'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, Karen Janszen'in senaristliğini yaptığı, Adam Shankman'ın yönettiği, başrollerinde; Mandy Moore, Shane West, Peter Coyote, Daryl Hannah, Lauren German, Clayne Crawford, Al Thompson, Paz de la Huerta, David Lee Smith, Jonathan Parks Jordan ve Matt Lutz'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile A Walk to Remember (Uzaktaki Anılar) 2002 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.
A Walk to Remember Music by
Mervyn Warren
A Walk to Remember Soundtracks (Uzaktaki Anılar Müzikleri)
I Dare You to Move / ( Switchfoot )
Cry / ( Mandy Moore )
Someday We'll Know / ( Mandy Moore & Jonathan Foreman )
Dancing In the Moonlight (2001 Remix) / ( Toploader )
Learning to Breathe / ( Switchfoot )
Only Hope / ( Mandy Moore )
It's Gonna Be Love / ( Mandy Moore )
You / ( Switchfoot )
If You Believe / ( Rachael Lampa )
No One / ( Cold )
So What Does It All Mean? / ( West, Gould & Fitzgerald )
No One / ( Cold )
So What Does It All Mean? / ( West, Gould & Fitzgerald )
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