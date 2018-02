Safe Haven 2013 Soundtracks

Songs from the film





We Both Know (feat. Gavin DeGraw) / ( Colbie Caillat )







Say Anything / ( Tristan Prettyman )







Keep Your Head Up / ( Ben Howard )







Summer Child / ( Dar Williams )

Sleepy Little Town / ( The White Buffalo )

Wrap Your Arms Around Me / ( Gareth Dunlop )







Moonshine / ( Sara Haze )

The Journey / ( Fm Radio )







Heart's Content (Strings Mix) / ( Brandi Carlile ) Violin / ( Amos Lee )



My Baby's Got To Pay the Rent / ( The Deep Dark Woods ) Canoeing (Katie and Alex's Theme) / ( Deborah Lurie ) Go Your Own Way / ( Lissie )





Original Score

Canoeing (Katie and Alex's Theme) / ( Deborah Lurie )

Running Away / ( Deborah Lurie )

Letting the Bus Go / ( Deborah Lurie )

Walking in Southport / ( Deborah Lurie )

Foot Through the Floor / ( Deborah Lurie )

Josh Falls / ( Deborah Lurie )

Kiss Goodnight / ( Deborah Lurie )

Bedtime Without Mom / ( Deborah Lurie )

Tierney's Rage / ( Deborah Lurie )

Tierney Arrives / ( Deborah Lurie )

No Safer Place / ( Deborah Lurie )

Mom's Loft / ( Deborah Lurie )

In Flames / ( Deborah Lurie )

After the Fire / ( Deborah Lurie )

Katie Thanks Jo / ( Deborah Lurie )

The Letter / ( Deborah Lurie )

Alex and Katie / ( Deborah Lurie )



Safe Haven



ABD'li yazar, senarist ve yapımcı'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan,ve'nin senaristliğini birlikte yaptıkları,'ün yönettiği, başrollerinde;ve'in yer aldığı birbirinden güzelile) 2013 Amerikan yapımı dram, romantik, gerilim filmidir.