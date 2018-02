The Best of Me 2014 Soundtracks

Unutulmaz Aşk Müzikleri





The Best of Me Soundtracks-Unutulmaz Aşk Müzikleri



The Best of Me (Unutulmaz Aşk)





The Best of Me



The Best of Me Music by





Aaron Zigman





The Best of Me Soundtracks (Unutulmaz Aşk Müzikleri)





The Best of Me Soundtracks



Songs from the film





I Did With You / ( Lady Antebellum )





/ (

Dream Girl / ( Hunter Hayes )

Hold On / ( SHEL & Gareth Dunlop )





/ (

In Love Again / ( Colbie Caillat )

The Way Things Go / ( Thomas Rhett )

Borrowed Time / ( Thompson Square )

Lead Me / ( Kip Moore )

Love Is a Liar / ( Kacey Musgraves )

Falling For You / ( Lady Antebellum )

Rain From Heaven / ( Eric Paslay )

All the Way / ( David Nail )

Unchanged / ( Eli Young Band )

Sweet Jane / ( Cowboy Junkies )

Crossroads / ( Phoebe Hoffman )

A Rose and a Kiss / ( Aaron Zigman )





The Best of Me Soundtracks



Original Score





Main Title / ( Aaron Zigman )

Rig Explosion / ( Aaron Zigman )

Amanda Hears About Tuck / ( Aaron Zigman )

Dawson Arrives At Tuck's / ( Aaron Zigman )

Dawson and Amanda Study / ( Aaron Zigman )

You Wanna Hit Me? / ( Aaron Zigman )

First Kiss / ( Aaron Zigman )

Wounds Never Heal / ( Aaron Zigman )

Kiss In the Rain / ( Aaron Zigman )

College Application / ( Aaron Zigman )

A Rose and a Kiss / ( Aaron Zigman )

Dawson's Scars / ( Aaron Zigman )

How Do I Fall Back In Love? / ( Aaron Zigman )

Cole Attacks Tuck / ( Aaron Zigman )

Scattering Ashes / ( Aaron Zigman )

Vengeance / ( Aaron Zigman )

The Fight / ( Aaron Zigman )

DEA Raid / ( Aaron Zigman )

Dawson Breaks It Off / ( Aaron Zigman )

I Waited For You / ( Aaron Zigman )

Making Love / ( Aaron Zigman )

We're the Lucky Ones / ( Aaron Zigman )

It's Tomorrow / ( Aaron Zigman )

Tuck's Letter / ( Aaron Zigman )

He's Not Like Them / ( Aaron Zigman )

Dawson Rescues Aaron / ( Aaron Zigman )

Found Heart / Dreaming / ( Aaron Zigman )

Amanda Finds Out / ( Aaron Zigman )

Amanda Reads the Letter / ( Aaron Zigman )



The Best of Me

The Best of Me



ABD'li yazar, senarist ve yapımcı'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan,ve'in senaristliğini birlikte yaptıkları,'ın yönettiği, başrollerinde;ve'nun yer aldığı birbirinden güzelile) 2014 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.