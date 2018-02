The Longest Ride 2015 Soundtracks

The Longest Ride

Wildfire ve Desire ağır favorilerimdir ;)



Wildfire / ( Seafret )





Blue Eyes / ( Middle Brother )





Sleep with a Stranger / ( Nikki Lane )





Learn It All Again Tomorrow / ( Ben & Ellen Harper )





Backwoods Company / ( The Wild Feathers )





I Feel a Sin Comin' On / ( Pistol Annies )

Oh, Tonight (feat. Kacey Musgraves) / ( Josh Abbott Band )





Show Pony / ( Black Pistol Fire )

Dancing to the Radio / ( Adanowsky )





Love Like This / ( Kodaline )





Desire / ( Ryan Adams )



Ruth and Ira / ( Mark Isham )





In the Saddle / ( Mark Isham )





Picnic / ( Mark Isham )





Date Ends Early / ( Mark Isham )





Saving Ira / ( Mark Isham )





Calling Luke / ( Mark Isham )





Good Shabbos / ( Mark Isham )





Nice Walk Home / ( Mark Isham )





Proposal / ( Mark Isham )





Beach Frolic / ( Mark Isham )





War / ( Mark Isham )

Ruth's Struggle / ( Mark Isham )

New House / ( Mark Isham )

Making Up / ( Mark Isham )

Riding Tutorial / ( Mark Isham )

Black Mountain / ( Mark Isham )





Daniel and Ruth / ( Mark Isham )

Childless / ( Mark Isham )

YouTube Research / ( Mark Isham )

How I Love You Now / ( Mark Isham )

Growing Old Together / ( Mark Isham )

Ruth's Legacy / ( Mark Isham )

Mom's Advice / ( Mark Isham )

Postcards from Ira / ( Mark Isham )

Defeating Rango / ( Mark Isham )

The Longest Ride / ( Mark Isham )

Luke and Sophia / ( Mark Isham )







ABD'li yazar, senarist ve yapımcı'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan,'in senaristliğini yaptığı,'ın yönettiği, başrollerinde;ve'ın yer aldığı birbirinden güzelile) 2015 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.