The Choice 2016 Soundtracks

The Choice (Aşkın Seçimi)

ABD'li yazar, senarist ve yapımcı Nicholas Sparks'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, Bryan Sipe'ın senaristliğini yaptığı, Ross Katz'ın yönettiği, başrollerinde; Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace, Alexandra Daddario, Tom Welling ve Tom Wilkinson'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Choice (Aşkın Seçimi) 2016 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.





Marcelo Zarvos





Amsterdam / ( Guster )





What Can I Do? / ( The Rosebuds )

Black Betty / ( Mick Jaroszyk & Burn This Song )





Don't Ever Let Me Go / ( Marcelo Zarvos )

The Secret to Life / ( Marcelo Zarvos )

Modern Drift / ( Efterklang )





Terrible Love / ( The National )





The Stars and the Moon / ( Marcelo Zarvos )

Come Brother Me / ( Marcelo Zarvos )

Teenage / ( Veronica Falls )





