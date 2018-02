The Lucky One 2012 Soundtracks

Şanslı Biri-Aşkı Ararken Müzikleri





Mark Isham





You Know It's True / ( Jules Larson )

All the World (I Tell Myself) / ( Correatown )

You Got What I Need / ( Joshua Radin )

Count Me In / ( Early Winters )

If I Run / ( Voxhaul Broadcast )

What I Wouldn't Do / ( A Fine Frenzy )

Wasted Generation / ( Mayfield )

Hold On You / ( Ponderosa )

When I Feel / ( Mayfield )

Dance Everyday / ( Terrance Simien )

Over the Bend / ( Hilmar )





The Story / ( Brandi Carlile )



ABD'li yazar, senarist ve yapımcı'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan,'in senaristliğini yaptığı,'in yönettiği, başrollerinde;ve'un yer aldığı birbirinden güzelile) 2012 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.