The Lucky One 2012 Soundtracks
Şanslı Biri-Aşkı Ararken Müzikleri
The Lucky One (Şanslı Biri-Aşkı Ararken)
ABD'li yazar, senarist ve yapımcı Nicholas Sparks'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, Will Fetters'in senaristliğini yaptığı, Scott Hicks'in yönettiği, başrollerinde; Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner ve Jay R. Ferguson'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Lucky One (Şanslı Biri-Aşkı Ararken) 2012 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.
The Lucky One Music by
Mark Isham
The Lucky One Soundtracks (Şanslı Biri Müzikleri-Aşkı Ararken Müzikleri)
You Know It's True / ( Jules Larson )
All the World (I Tell Myself) / ( Correatown )
You Got What I Need / ( Joshua Radin )
Count Me In / ( Early Winters )
If I Run / ( Voxhaul Broadcast )
What I Wouldn't Do / ( A Fine Frenzy )
Wasted Generation / ( Mayfield )
Hold On You / ( Ponderosa )
When I Feel / ( Mayfield )
Dance Everyday / ( Terrance Simien )
Over the Bend / ( Hilmar )
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