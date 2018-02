The Last Song 2010 Soundtracks

''Son Şarkı'' Müzikleri





Tyrant / ( OneRepublic )

Bring On the Comets / ( VHS or Beta )

Setting Sun / ( Eskimo Joe )

When I Look At You / ( Miley Cyrus )







Brooklyn Blurs / ( The Paper Raincoat )

Can You Tell / ( Ra Ra Riot )

Down the Line / ( José González )





Each Coming Night / ( Iron & Wine )





I Hope You Find It / ( Miley Cyrus )

She Will Be Loved / ( Maroon 5 )





New Morning / ( Alpha Rev )

Broke Down Hearted Wonderland / ( Edwin McCain )

A Different Side of Me / ( Allstar Weekend )





No Matter What / ( Valora )

Heart of Stone / ( The Raveonettes )





Steve's Theme / ( Aaron Zigman )



ABD'li yazar, senarist ve yapımcı'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan,ve'nin senaristliğini birlikte yaptıkları,'un yönettiği, başrollerinde;ve'ın yer aldığı birbirinden güzelile) 2010 Amerikan yapımı dram, romantik, müzik filmidir.