The Last Song 2010 Soundtracks
''Son Şarkı'' Müzikleri
The Last Song (Son Şarkı)
ABD'li yazar, senarist ve yapımcı Nicholas Sparks'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, Nicolas Sparks ve Jeff Van Wie'nin senaristliğini birlikte yaptıkları, Julie Anne Robinson'un yönettiği, başrollerinde; Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Bobby Coleman, Hallock Beals, Nick Lashaway, Carly Chaikin, Nick Searcy, Kate Vernon, Kelly Preston ve Greg Kinnear'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Last Song (Son Şarkı) 2010 Amerikan yapımı dram, romantik, müzik filmidir.
The Last Song Music by
Aaron Zigman
The Last Song Soundtracks (''Son Şarkı'' Müzikleri)
Tyrant / ( OneRepublic )
Bring On the Comets / ( VHS or Beta )
Setting Sun / ( Eskimo Joe )
When I Look At You / ( Miley Cyrus )
Brooklyn Blurs / ( The Paper Raincoat )
Can You Tell / ( Ra Ra Riot )
Down the Line / ( José González )
Each Coming Night / ( Iron & Wine )
I Hope You Find It / ( Miley Cyrus )
She Will Be Loved / ( Maroon 5 )
New Morning / ( Alpha Rev )
Broke Down Hearted Wonderland / ( Edwin McCain )
A Different Side of Me / ( Allstar Weekend )
No Matter What / ( Valora )
Heart of Stone / ( The Raveonettes )
Steve's Theme / ( Aaron Zigman )
Down the Line / ( José González )
She Will Be Loved / ( Maroon 5 )
Broke Down Hearted Wonderland / ( Edwin McCain )
A Different Side of Me / ( Allstar Weekend )
Heart of Stone / ( The Raveonettes )
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