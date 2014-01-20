Dear John 2010 Soundtracks
Sevgili John Müzikleri
Dear John (Sevgili John)
ABD'li yazar, senarist ve yapımcı Nicholas Sparks'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, Jamie Linden'in senaristliğini yaptığı, Lasse Hallström'un yönettiği, başrollerinde; Channing Tatum, Amanda Seyfried, Henry Thomas, Scott Porter ve Richard Jenkins'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Dear John (Sevgili John) 2010 Amerikan yapımı dram, romantik, savaş filmidir.
Dear John Music by
Deborah Lurie
Dear John Soundtracks (Sevgili John Müzikleri)
The Moon / ( The Swell Season )
Amber / ( 311 )
Excelsior Lady / ( The Donkeys )
Things & Time / ( The Wailing Souls )
Little House / ( Amanda Seyfried )
This Is the Thing / ( Fink )
Think of Me / ( Rosi Golan )
You Take My Troubles Away / ( Rachael Yamagata & Dan Wilson )
Dear John Theme / ( Deborah Lurie )
Original Score
John and Savannah / ( Deborah Lurie )
The Pier / ( Deborah Lurie )
See You Soon Then / ( Deborah Lurie )
Walk On the Beach / ( Deborah Lurie )
First Date / ( Deborah Lurie )
Letters/The Moon / ( Deborah Lurie )
Savannah and Mr. Tyree / ( Deborah Lurie )
Chasing Mules / ( Deborah Lurie )
The Barn / ( Deborah Lurie )
Mr. Tyree / ( Deborah Lurie )
September 11th / ( Deborah Lurie )
Airport Goodbye / ( Deborah Lurie )
Coins / ( Deborah Lurie )
Dear John Letter / ( Deborah Lurie )
Wounded / ( Deborah Lurie )
Returning Home / ( Deborah Lurie )
Waves / ( Deborah Lurie )
I Kept Writing / ( Deborah Lurie )
Goodbye Savannah / ( Deborah Lurie )
Final Letter / ( Deborah Lurie )
John and Savannah (Live Quartet) / ( Deborah Lurie )
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