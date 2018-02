Dear John 2010 Soundtracks

Dear John (Sevgili John)

Dear John Music by

Deborah Lurie

The Moon / ( The Swell Season )

Amber / ( 311 )

Excelsior Lady / ( The Donkeys )

Things & Time / ( The Wailing Souls )

You Take My Troubles Away / ( Rachael Yamagata & Dan Wilson )

Dear John Theme / ( Deborah Lurie )



Dear John Soundtracks



Original Score





John and Savannah / ( Deborah Lurie )

The Pier / ( Deborah Lurie )

See You Soon Then / ( Deborah Lurie )

Walk On the Beach / ( Deborah Lurie )

First Date / ( Deborah Lurie )

Letters/The Moon / ( Deborah Lurie )

Savannah and Mr. Tyree / ( Deborah Lurie )

Chasing Mules / ( Deborah Lurie )

The Barn / ( Deborah Lurie )

Mr. Tyree / ( Deborah Lurie )

September 11th / ( Deborah Lurie )

Airport Goodbye / ( Deborah Lurie )

Coins / ( Deborah Lurie )

Dear John Letter / ( Deborah Lurie )

Wounded / ( Deborah Lurie )

Returning Home / ( Deborah Lurie )

Waves / ( Deborah Lurie )

I Kept Writing / ( Deborah Lurie )

Goodbye Savannah / ( Deborah Lurie )

Final Letter / ( Deborah Lurie )

John and Savannah (Live Quartet) / ( Deborah Lurie )



Dear John-John Tyree-Savannah Curtis



