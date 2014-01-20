Nights in Rodanthe Soundtracks
Rodanthe Geceleri-Sevgi Fırtınası Müzikleri
Nights in Rodanthe (Rodanthe Geceleri-Sevgi Fırtınası)
ABD'li yazar, senarist ve yapımcı Nicholas Sparks'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, Ann Peacock ve John Romano'nun senaristliğini birlikte yaptıkları, George C. Wolfe'un yönettiği, başrollerinde; Richard Gere, Diana Lane, Christopher Meloni, Viola Davis, Becky Ann Baker, James Franco, Scott Glenn, Pablo Schreiber, Mae Whitman ve Charlie Tahan'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Nights in Rodanthe (Rodanthe Geceleri-Sevgi Fırtınası) 2008 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.
Nights in Rodanthe Music by
Jeanine Tesori
Nights in Rodanthe Soundtracks (Rodanthe Geceleri Müzikleri-Sevgi Fırtınası Müzikleri)
In Rodanthe / ( Emmylou Harris )
Way Down In North Carolina / ( Lauren Pritchard & Emmylou Harris )
Jive At Five / ( Count Basie and His Orchestra )
Mama (He Treats Your Daughter Mean) / ( Ruth Brown )
Swinging In the Key of C / ( Slim and Slam )
Moten Swing / ( Count Basie )
Back Water Blues / ( Dinah Washington )
Goldberg Variations Bwv 988: Variation 26 / ( Glenn Gould )
Like a Hurricane / ( Dillards )
A Rockin' Good Way (To Mess Around and Fall In Love) / ( Dinah Washington, Brook Benton & Belford Hendricks )
Before I Met You / ( Jule Garrish, Bob Zentz, Jeanne McDougall, Kevin Hardy, Jubal Creech & Herb Price )
Come Around to My House / ( Katy Mitchell, Lou Castro, Marcy Brenner, Kevin Hardy, Jubal Creech & Bob Zentz )
A Rockin' Good Way (To Mess Around and Fall In Love) / ( Dinah Washington, Brook Benton & Belford Hendricks )
Before I Met You / ( Jule Garrish, Bob Zentz, Jeanne McDougall, Kevin Hardy, Jubal Creech & Herb Price )
Come Around to My House / ( Katy Mitchell, Lou Castro, Marcy Brenner, Kevin Hardy, Jubal Creech & Bob Zentz )
Original Score
Sandstorm / ( Jeanine Tesori )
Romeo and Juliet / ( Jeanine Tesori )
Face Off With Charlie / ( Jeanine Tesori )
Jean In Miami / ( Jeanine Tesori )
White Wine Dinner / ( Jeanine Tesori )
Jean's Studio / ( Jeanine Tesori )
Embrace / ( Jeanine Tesori )
Devastation / ( Jeanine Tesori )
Opening Shutters / ( Jeanine Tesori )
Walk On the Beach / ( Jeanine Tesori )
Maps In Bed / ( Jeanine Tesori )
The Goodbye / ( Jeanine Tesori )
Box Montage / ( Jeanine Tesori )
Ecuador / ( Jeanine Tesori )
Loss / ( Jeanine Tesori )
Tell Me About Him / ( Jeanine Tesori )
Horses / ( Jeanine Tesori )
End Credit Suite / ( Jeanine Tesori )
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