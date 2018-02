nights in rodanthe soundtracks

Rodanthe Geceleri-Sevgi Fırtınası Müzikleri





Nights in Rodanthe



Nights in Rodanthe Music by





Jeanine Tesori





Songs from the film





In Rodanthe / ( Emmylou Harris )

Way Down In North Carolina / ( Lauren Pritchard & Emmylou Harris )

Jive At Five / ( Count Basie and His Orchestra )

Mama (He Treats Your Daughter Mean) / ( Ruth Brown )







Swinging In the Key of C / ( Slim and Slam )

Moten Swing / ( Count Basie )

Back Water Blues / ( Dinah Washington )

Goldberg Variations Bwv 988: Variation 26 / ( Glenn Gould )

Like a Hurricane / ( Dillards )

A Rockin' Good Way (To Mess Around and Fall In Love) / ( Dinah Washington, Brook Benton & Belford Hendricks )

Before I Met You / ( Jule Garrish, Bob Zentz, Jeanne McDougall, Kevin Hardy, Jubal Creech & Herb Price )

Come Around to My House / ( Katy Mitchell, Lou Castro, Marcy Brenner, Kevin Hardy, Jubal Creech & Bob Zentz )



Original Score

Sandstorm / ( Jeanine Tesori )



Romeo and Juliet / ( Jeanine Tesori )



Face Off With Charlie / ( Jeanine Tesori )



Jean In Miami / ( Jeanine Tesori )



White Wine Dinner / ( Jeanine Tesori )



Jean's Studio / ( Jeanine Tesori )



Embrace / ( Jeanine Tesori )



Devastation / ( Jeanine Tesori )



Opening Shutters / ( Jeanine Tesori )



Walk On the Beach / ( Jeanine Tesori )



Maps In Bed / ( Jeanine Tesori )



The Goodbye / ( Jeanine Tesori )



Box Montage / ( Jeanine Tesori )



Ecuador / ( Jeanine Tesori )



Loss / ( Jeanine Tesori )



Tell Me About Him / ( Jeanine Tesori )



Horses / ( Jeanine Tesori )



End Credit Suite / ( Jeanine Tesori )



ABD'li yazar, senarist ve yapımcı'ın aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan,ve'nun senaristliğini birlikte yaptıkları,'un yönettiği, başrollerinde;ve'ın yer aldığı birbirinden güzelile) 2008 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.