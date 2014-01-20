The Notebook 2004 Soundtracks
Not Defteri Müzikleri
The Notebook (Not Defteri)
ABD'li yazar, senarist ve yapımcı Nicholas Sparks'ın aynı adlı çok satan romanından Jan Sardi'nin beyazperdeye uyarladığı, Jeremy Leven'in senaristliğini yaptığı, Nick Cassavetes'in yönettiği, başrollerinde; Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands, Sam Shepard, James Marsden, Joan Allen, David Thornton, Kevin Connolly, Jamie Anne Allman ve Heather Wahlquist'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Notebook (Not Defteri) 2004 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.
The Notebook Music by
Aaron Zigman
The Notebook Soundtracks (Not Defteri Müzikleri)
Main Title / ( Aaron Zigman & Hollywood Studio Symphony )
Overture / ( Aaron Zigman & Hollywood Studio Symphony )
I'll Be Seeing You / ( Billie Holiday )
Alabamy Home / ( Duke Ellington )
Allie Returns / ( Aaron Zigman )
House Blues / The Porch Dance / The Proposal / The Carnival / ( Aaron Zigman )
Noah's Journey / ( Aaron Zigman )
Always and Always / ( Benny Goodman and His Orchestra )
A String of Pearls / ( Glenn Miller and His Orchestra )
On the Lake / ( Aaron Zigman )
Diga Diga Doo / ( Ress Stewart & The Ellingtonians )
One O'Clock Jump / ( Benny Goodman and His Orchestra )
I'll Be Seeing You / ( Jimmy Durante )
Noah's Last Letter / ( Aaron Zigman )
Our Love Can Do Miracles / ( Aaron Zigman )
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