Woodshock 2017 Soundtracks

Kate Mulleavy ve Laura Mulleavy'nin birlikte yazıp yönettikleri, başrollerinde; Kirsten Dunst, Pilou Asbæk, Joe Cole, Steph DuVall, Jack Kilmer ve Susan Traylor'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile ''Woodshock'' 2017 Amerikan yapımı dram, gerilim filmidir.





Woodshock Music by





Peter Raeburn





Redwood / ( Peter Raeburn )









Mother / ( Peter Raeburn )









Flowers / ( Peter Raeburn )









Redwood Wander / ( Peter Raeburn )









Redwood Dream / ( Peter Raeburn )









Open Reach / ( Peter Raeburn )









Sign To Lights / ( Peter Raeburn )









Nothing In the Fridge / ( Peter Raeburn )









Something's Wrong With This / ( Peter Raeburn )









Johnny's Dead / ( Peter Raeburn )









Reach / ( Peter Raeburn )









Vase / ( Peter Raeburn )









Poppy / ( Peter Raeburn )









Washing the Scars / ( Peter Raeburn )









Mothers Dress To Lights / ( Peter Raeburn )









Fence / ( Peter Raeburn )









Dance / ( Peter Raeburn )









I Don't Want To Hurt You / ( Peter Raeburn )









Murder To Death and Beyond / ( Peter Raeburn )









Nature Symphony / ( Peter Raeburn )