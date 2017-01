Nocturnal Animals 2016 Gece Hayvanları

İnsanların birbirini kolaylıkla harcadığı acımasız bir dünyada ''iyi kalpli'' ruhlar hem kendilerine hem çevrelerine kağıt kesiği gibi bir ıstırap yaratırlar.





Nocturnal Aniamals (Gece Hayvanları), Austin Wright'ın 1993 yılında yazdığı ''Tony and Susan'' adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, Tom Ford'un senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda:

Susan Morrow rolüyle Amy Adams,



Jake Gyllenhaal,



Michael Shannon,



Aaron Taylor-Johnson,



Isla Fisher, India Hastings rolüyle Ellie Bamber, Lou rolüyle Karl Glusman, Turk rolüyle Robert Aramayo, Hutton Morrow rolüyle Armie Hammer, Samantha Morrow rolüyle India Menuez, Anne Sutton rolüyle Laura Linney, Alessia rolüyle Andrea Riseborough, Carlos rolüyle Michael Sheen, Chloe rolüyle Imogen Waterhouse, Alex rolüyle Zawe Ashton, Lieutenant (Teğmen) Graves rolüyle Graham Beckel, Christopher rolüyle Neil Jackson, Sage Ross rolüyle Jena Malone, Samantha Van Helsing rolüyle Kristin Bauer van Straten, Oscar rolüyle Moose Ali Khan, Alex rolüyle Evan Charles, Austin rolüyle Jason J Lai, Kerstin rolüyle Kerstin Lechner, Driver (Sürücü) rolüyle Franco Vega, TV Woman Voice (Televizyondaki Kadın Ses) rolleriyle Evie Pree, Beth Ditto, Office Executive (Ofis Yöneticisi) rolüyle Lee Benton, Hostess (Hostes) rolüyle Sydney Schafer, Elevator Operator (Asansör Operatörü) rolüyle Evan Bittencourt, Nurse (Hemşire) rolüyle Janet Song, Art Gallery Guest (Sanat Galerisi Davetlisi) rolleriyle Bryan Cruz, Amanda Fields, Chris Pinkalla, Tonia Marie Rosée, Waiter (Garson) rolüyle Jack Dilday, Businessman (İş adamı) rolleriyle Josh Ford, Arnold Montey, Beautiful Woman (Güzel Kadın) rolüyle Holly Kagis, Blonde Woman (Sarışın Kadın) rolüyle Maria Zyrianova, Trucker (Kamyon Şoförü) rolüyle Errol Sack, Young Girl (Genç Kız) rolüyle Chelsea Taylor ve Old Man (Yaşlı Adam) rolüyle Jack Wallace gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Amerikan yapımı dram, gerilim filmidir. ),'ın 1993 yılında yazdığı '''' adlı romanından beyazperdeye uyarlanan,'un senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda:Susan Morrow rolüyleTony Hastings / Edward Sheffield rolüyleBobby Andes rolüyleRay Marcus rolüyleLaura Hastings rolüyle, India Hastings rolüyle, Lou rolüyle, Turk rolüyle, Hutton Morrow rolüyle, Samantha Morrow rolüyle, Anne Sutton rolüyle, Alessia rolüyle, Carlos rolüyle, Chloe rolüyle, Alex rolüyle, Lieutenant (Teğmen) Graves rolüyle, Christopher rolüyle, Sage Ross rolüyle, Samantha Van Helsing rolüylerolüyle, Alex rolüyle, Austin rolüyle, Kerstin rolüyle, Driver (Sürücü) rolüyle, TV Woman Voice (Televizyondaki Kadın Ses) rolleriyle, Office Executive (Ofis Yöneticisi) rolüyle, Hostess (Hostes) rolüyle, Elevator Operator (Asansör Operatörü) rolüyle, Nurse (Hemşire) rolüyle, Art Gallery Guest (Sanat Galerisi Davetlisi) rolleriyle, Waiter (Garson) rolüyle, Businessman (İş adamı) rolleriyle, Beautiful Woman (Güzel Kadın) rolüyle, Blonde Woman (Sarışın Kadın) rolüyle, Trucker (Kamyon Şoförü) rolüyle, Young Girl (Genç Kız) rolüyleve Old Man (Yaşlı Adam) rolüylegibi oyuncuların yer aldığı 2016 Amerikan yapımı dram, gerilim filmidir.



''When you love someone you can't just throw it away. (Birini sevdiğinde ondan öylece vazgeçemezsin.)''



Gençken bir takım ideallere sahip, dünyada bir farklılık yaratacağına inancı tam olan Susan Morrow (Amy Adams) da büyüyüp olgunlaştığında insanları en hassas yerlerinden etkilemek konusunda uzmanlaşmış hırslı bir iş kadını, bir sanat simsarı olmuştur nihayetinde.



Ve yaşamlarının baharındayken nezaketine naifliğine aşık olduğu lakin yıllar geçtikçe asla olgun bir yetişkin gibi davranmayı öğrenemeyen, işini bilmeyi beceremeyen eşi Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal) ile de yollarını ayırmıştır.



Aradan geçen 19 yılda Edward ilişkilerinden esinlenerek bir roman yazmıştır.





''Sevgili Susan, baharda yayınlanacak bir roman yazdım. Birlikteyken yazdıklarımdan farklı bir tür. Ayrılışımız, içten yazmam için gereken ilhamı verdi bana. İlk senin okumanı istediğim için bir baskısını gönderiyorum.''

Edward Sheffield ( Jake Gyllenhaal )





Bunca yıl bir kere bile dönüp mazisine bakmadan, aksine Edward'a dair ne varsa yaşamından, zihninden, belleğinden, ruhundan tamamıyla çıkararak hedeflerine odaklanmış Susan geçmişten gelen bu mektup karşısında allak bullak olacaktır.



Vazgeçtiğiniz şeye dikkat edin!

Başarılı olmasına başarılıdır, tuttuğunu koparmıştır, lakin içinde yaşadığı bu değersiz kültürün kendisini içten içe kemirdiği düşüncesi... Edward yine yapmıştır yapacağını, 19 yıl sonra gönderilen o birkaç satırlık not kağıdı derisi gibi ruhu da kanatacaktır. Daha fazla karşı koyamadan açacaktır o kitabı, okuduğu her satırla maziden bir anı canlanacaktır. İnşa ettiği bu ihtişamlı hayatın aslında ne denli değersiz olduğu, neler pahasına bu noktaya gelindiği, masumiyetini terk edişini, bir bir hatırlayacaktır.





''Hiç kimse yaptığı işi sevmez. Sadece aklına koyduğunu yapar. Gençken bir anlamı olduğunu düşünürüz. Ama sonra olmadığını öğreniriz.''



Hani annesi gibi muhafazakar, narsist ve materyalist birisi olmayacaktı... Hani herkesi olduğu gibi kabullenecekti... Nereye kaybolmuştu o Susan, hayalleri, idealleri nereye savrulmuştu? Hayatının biricik aşkını niye olduğu haliyle kabul edememişti? Çoktandır öldürmüş olduğu kendisi değil miydi asıl kabullenemediği, yoksa hiçbir zaman mı var olmamıştı o masum kız? O her yönüyle olumsuzluk abidesi annesinin birebir kopyasından mı ibaretti, yoksa gözlerindeki hüznü gizlemek için miydi tüm yaptıkları? İradesi yüksek, mükemmeliyetçi bir kadın ile ''iyi kalpli'', zayıf, kırılgan, duyarlı bir erkeğin aşkı belki de en baştan bir yanılgıydı. Edward'ı çok mu incitmişti, pişman mıydı?





''Bu burjuva dediğin şeyler birkaç yıl sonra olmazsa olmazların haline gelecek. Edward ise onları sana sağlayamayacak. Onda hoşlandığın şeyler birkaç yıl içinde nefret ettiklerin olacak. Sakın yapma bunu. Pişman olursun. Sonunda tek yaptığın onu incitmek olur.''

Laura Linney )



Anne Sutton (

Annesi haklı mı çıkmıştı, her genç kız gibi eninde sonunda annesine mi benzemişti? Her şeyi planlamaya çalışırken hiç planlamadığı bir şekle mi bürünmüştü yaşamı? Kendini yazmayı bıraktığı uykusuz gecelerle dolu bir yaşam...



''Eski kocam bana 'Gece Hayvanı' derdi. Ona korkunç bir şey yaptım.''

Susan Morrow ( Amy Adams )



Susan Morrow ( Amy Adams )



''Eski kocam bana 'Gece Hayvanı' derdi. Ona korkunç bir şey yaptım.''Susan Morrow (''Hayatının hiç planlamadığın bir şeye dönüştüğünü hissettiğin oldu mu?''Susan Morrow (

Ama Edward vardı, oradaydı. Onu sevmişti, gerçekten sevmişti, gitmesini önleyememişti belki ama her an neler hissettiğini hep bilmek istemişti. Kollarından tutup gitme diyemediği için, onu korumayı başaramadığı için 19 yılını acılar içinde geçiren ''iyi adam'' Edward. Şimdi, yıllar sonra gönderilen bu kitapta, kendisinden yoksun geçirdiği tüm o zamanlarda ''gitme kal'' diyecek cesareti bulamamasının kederiyle ömrünü çile içinde geçirdiğini itiraf ediyordu. Bu bir davetiye idi maziden gelen, yüreğini tekrar açarak yeniden kavuşacaklardı birbirlerine, yıllar önce öldürülen o masum genç kızın hayallerine.



Ray Marcus ( Aaron Taylor-Johnson )



''İnsanları öldürmek eğlenceli. Sen de bir ara denemelisin.''Ray Marcus (

Ama acaba Edward gerçekten de hala orada mıydı? Kendisini bekliyor muydu?



''Dünyanın anlamsızlığından keyif almaya bak. Böylesi daha az acı verici.''

Carlos ( Michael Sheen )





Nocturnal Aniamals (Gece Hayvanları) Official Trailer









Nocturnal Animals (Gece Hayvanları) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman 1









Nocturnal Animals (Gece Hayvanları) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman 2









