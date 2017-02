Allied 2016 Müttefik

''Bu sadece bir savaş.''

),'ın yazdığı,'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda:Max Vatan rolüyleMarianne Beauséjour rolüyleFrank Heslop rolüyle, Bridget Vatan rolüyle, Louise rolüyle, Guy Sangster rolüyle, S.O.E. Official (S.O.E. Memuru) rolüyle, Emmanuel Lombard rolüyle, Hobar rolüyle, Hobar's Secretary (Hobar'ın Sekreteri) rolüyle, Monique rolüyle, Mrs. (Bayan) Sinclair rolüyle, Paul Delamare rolüyle, Anna rolüyle, Baby (Bebek) Anna rolleriyle, Claude rolüyle, German Officer at Anfa Café (Anfa Café'deki Alman Subayı) rolüyle, Vincent rolüyle, German Ambassador (Alman Büyükelçi) rolüyle, George Kavanagh rolüyle, Margaret rolüyle, Scarlet rolüyle, RAF (Kraliyet Hava Kuvvetleri) rolleriyle, Pilot Fletcher rolüyle, Captain (Yüzbaşı) Adam Hunter rolüyle, Lars rolüyle, Jeffrey rolüyle, Monet rolüyle, Degas rolüyle, Renoir rolüyle, Hazel rolüyle, Madame (Madam) Petite rolüyle, Landlord Billy rolüyle, Roxie rolüyle, Soldier at Party (Partideki Asker) rolüyle, Gendarme at Dieppe (Dieppe'deki Jandarma) rolüyle, Girl at Dieppe (Dieppe'deki Kız) rolüyle, French Girl in Dieppe (Dieppe'deki Fransız Kız) rolüyle, Wehrmacht Soldier at Dieppe (Dieppe'deki Wehrmacht Askeri) rolüyle, Driver in Desert (Çöldeki Sürücü) rolüyle, Moroccan Girl (Faslı Kız) rolleriyle, Midwife (Ebe) rolleriyle, Dancer (Dansçı) rolleriyle, Nurse at Desk (Masadaki hemşire) rolüyle, Street Seller (Sokak Satıcısı) rolüyle, Marianne's Friend (Marianne'nin Arkadaşı) rolüyle, Max's Non-uniformed Friend (Max'ın Üniformalı Olmayan Arkadaşı) rolüyle, French Girl (Fransız Kız) rolüyle, RMP Sergeant (Kraliyet Askeri Polisi Çavuşu) rolüyle, Special Agent (Özel Ajan) Hicks rolüyle, Special Agent (Özel Ajan) rolüyle, Soldier (Asker) rolüyle, Scarred Soldier (Yaralı Asker) rolüyle, German Soldier (Alman Askeri) rolleriyle, German Officer (Alman Subayı) rolleriyle, Sailor (Denizci) rolleriyleve V Section Spy (V Bölümü Ajanı) rolüylegibi oyuncuların yer aldığı 2016 Birleşik Krallık-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, romantik, gerilim, savaş filmidir.

''Deception is an art. Truth is a test. Is love a lie? (Aldatma bir sanattır. Gerçek bir testtir. Aşk bir yalan mıdır?)''

''The closer he gets, the more dangerous it becomes. (Ne kadar yaklaşırsa, o kadar tehlikeli olur.)''





''Nothing is as it seems... (Hiçbir şey göründüğü gibi değildir...)''





''The enemy is listening. (Düşman dinliyor.)''