Allied 2016 Müttefik

Müttefik





''Bu sadece bir savaş.''





Allied





Allied (Müttefik), Steven Knight'ın yazdığı, Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda:

Max Vatan rolüyle Brad Pitt,



Allied Brad Pitt

Marion Cotillard,



Allied Marion Cotillard

Jared Harris, Bridget Vatan rolüyle Lizzy Caplan, Louise rolüyle Charlotte Hope, Guy Sangster rolüyle Matthew Goode, S.O.E. Official (S.O.E. Memuru) rolüyle Simon McBurney, Emmanuel Lombard rolüyle Anton Lesser, Hobar rolüyle August Diehl, Hobar's Secretary (Hobar'ın Sekreteri) rolüyle Fleur Poad, Monique rolüyle Camille Cottin, Mrs. (Bayan) Sinclair rolüyle Marion Bailey, Paul Delamare rolüyle Thierry Frémont, Anna rolüyle Raffey Cassidy, Baby (Bebek) Anna rolleriyle Pearl Rumbelow, Luna Rumbelow, Claude rolüyle Xavier de Guillebon, German Officer at Anfa Café (Anfa Café'deki Alman Subayı) rolüyle Michael McKell, Vincent rolüyle Vincent Latorre, German Ambassador (Alman Büyükelçi) rolüyle Anton Blake, George Kavanagh rolüyle Daniel Betts, Margaret rolüyle Sally Messham, Scarlet rolüyle Celeste Dodwell, RAF (Kraliyet Hava Kuvvetleri) rolleriyle Tom Padley, Christopher McMullen, Graham Curry, Freddie Stewart, David Bonneville, Philip Harvey, Richard Price, Pilot Fletcher rolüyle Iain Batchelor, Captain (Yüzbaşı) Adam Hunter rolüyle Josh Dylan, Lars rolüyle Christian Rubeck, Jeffrey rolüyle Angus Kennedy, Monet rolüyle Philippe Spall, Degas rolüyle Raphael Desprez, Renoir rolüyle Raphael Acloque, Hazel rolüyle Cecilia Gragnani, Madame (Madam) Petite rolüyle Vikki Edwards, Landlord Billy rolüyle Mark Roper, Roxie rolüyle Ami Metcalf, Soldier at Party (Partideki Asker) rolüyle Paul Longley, Gendarme at Dieppe (Dieppe'deki Jandarma) rolüyle Éric Théobald, Girl at Dieppe (Dieppe'deki Kız) rolüyle Angelique Joan, French Girl in Dieppe (Dieppe'deki Fransız Kız) rolüyle Melissa Sirol, Wehrmacht Soldier at Dieppe (Dieppe'deki Wehrmacht Askeri) rolüyle Lukas Johne, Driver in Desert (Çöldeki Sürücü) rolüyle Vincent Ebrahim, Moroccan Girl (Faslı Kız) rolleriyle Miryam Hayward, Iselle Rifat, Aysha Kanayo, Midwife (Ebe) rolleriyle Sophie Shad, Grace Stottor, Maggie O'Brien, Dancer (Dansçı) rolleriyle Hannah Flynn, Billy Burke, Nurse at Desk (Masadaki hemşire) rolüyle Claire Richardson, Street Seller (Sokak Satıcısı) rolüyle Fran Targ, Marianne's Friend (Marianne'nin Arkadaşı) rolüyle Chantal Sandal, Max's Non-uniformed Friend (Max'ın Üniformalı Olmayan Arkadaşı) rolüyle Peter Meyer, French Girl (Fransız Kız) rolüyle Marinelly Vaslon, RMP Sergeant (Kraliyet Askeri Polisi Çavuşu) rolüyle Richard Hills Jr., Special Agent (Özel Ajan) Hicks rolüyle Jason Matthewson, Special Agent (Özel Ajan) rolüyle Sorcha Garavan, Soldier (Asker) rolüyle Michael Altoft, Scarred Soldier (Yaralı Asker) rolüyle Glyn Angell, German Soldier (Alman Askeri) rolleriyle Sternkiker François, Miroslav Zaruba, German Officer (Alman Subayı) rolleriyle Tom Dab, Jonathan Cass, Sailor (Denizci) rolleriyle Shane Griffin, Jake Wyatt ve V Section Spy (V Bölümü Ajanı) rolüyle Tony Paul West gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Birleşik Krallık-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, romantik, gerilim, savaş filmidir. ),'ın yazdığı,'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda:Max Vatan rolüyleMarianne Beauséjour rolüyleFrank Heslop rolüyle, Bridget Vatan rolüyle, Louise rolüyle, Guy Sangster rolüyle, S.O.E. Official (S.O.E. Memuru) rolüyle, Emmanuel Lombard rolüyle, Hobar rolüyle, Hobar's Secretary (Hobar'ın Sekreteri) rolüyle, Monique rolüyle, Mrs. (Bayan) Sinclair rolüyle, Paul Delamare rolüyle, Anna rolüyle, Baby (Bebek) Anna rolleriyle, Claude rolüyle, German Officer at Anfa Café (Anfa Café'deki Alman Subayı) rolüyle, Vincent rolüyle, German Ambassador (Alman Büyükelçi) rolüyle, George Kavanagh rolüyle, Margaret rolüyle, Scarlet rolüyle, RAF (Kraliyet Hava Kuvvetleri) rolleriyle, Pilot Fletcher rolüyle, Captain (Yüzbaşı) Adam Hunter rolüyle, Lars rolüyle, Jeffrey rolüyle, Monet rolüyle, Degas rolüyle, Renoir rolüyle, Hazel rolüyle, Madame (Madam) Petite rolüyle, Landlord Billy rolüyle, Roxie rolüyle, Soldier at Party (Partideki Asker) rolüyle, Gendarme at Dieppe (Dieppe'deki Jandarma) rolüyle, Girl at Dieppe (Dieppe'deki Kız) rolüyle, French Girl in Dieppe (Dieppe'deki Fransız Kız) rolüyle, Wehrmacht Soldier at Dieppe (Dieppe'deki Wehrmacht Askeri) rolüyle, Driver in Desert (Çöldeki Sürücü) rolüyle, Moroccan Girl (Faslı Kız) rolleriyle, Midwife (Ebe) rolleriyle, Dancer (Dansçı) rolleriyle, Nurse at Desk (Masadaki hemşire) rolüyle, Street Seller (Sokak Satıcısı) rolüyle, Marianne's Friend (Marianne'nin Arkadaşı) rolüyle, Max's Non-uniformed Friend (Max'ın Üniformalı Olmayan Arkadaşı) rolüyle, French Girl (Fransız Kız) rolüyle, RMP Sergeant (Kraliyet Askeri Polisi Çavuşu) rolüyle, Special Agent (Özel Ajan) Hicks rolüyle, Special Agent (Özel Ajan) rolüyle, Soldier (Asker) rolüyle, Scarred Soldier (Yaralı Asker) rolüyle, German Soldier (Alman Askeri) rolleriyle, German Officer (Alman Subayı) rolleriyle, Sailor (Denizci) rolleriyleve V Section Spy (V Bölümü Ajanı) rolüylegibi oyuncuların yer aldığı 2016 Birleşik Krallık-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, romantik, gerilim, savaş filmidir.





''Deception is an art. Truth is a test. Is love a lie? (Aldatma bir sanattır. Gerçek bir testtir. Aşk bir yalan mıdır?)''



''The closer he gets, the more dangerous it becomes. (Ne kadar yaklaşırsa, o kadar tehlikeli olur.)''



''Nothing is as it seems... (Hiçbir şey göründüğü gibi değildir...)''





Allied



Allied



Müttefik

''The enemy is listening. (Düşman dinliyor.)''



Allied







1860 yılında İspanya'nın Fas'ın kuzeyini işgal etmesiyle Avrupalı ​​güçler arasında yarım yüzyıl sürecek ve Fas'ın egemenliğini giderek aşındıracak olan ticari rekabet başlamıştı. 1912'de ülke üzerinde himaye kuran Fransa ile uzun süreli bağımsızlık mücadelesi 1956'da başarıyla sona erdi.



Allied (Müttefik), 1942 yılında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşan Fransız direniş savaşçısı Marianne Beauséjour (Marion Cotillard) ile karşılaşan Kanadalı istihbarat subayı Max Vatan'ın (Brad Pitt) hikayesini konu alıyor. Cephe gerisinde Alman Büyükelçisi'ni öldürmek gibi ölümcül bir görevde bir araya gelen ikili başarıyla tamamladıkları görev sonrasında birbirlerine aşık olup birlikte bir hayat kurmaya karar verirler.



Allied Brad Pitt

Allied Marion Cotillard

Allied Brad Pitt

Allied Marion Cotillard-Brad Pitt

Max Vatan: Sana güveniyorlar mı? Marianne Beauséjour: Rol yapmakta çok iyiyimdir. Duyguları gerçek tutarım. Bu yüzden işe yarıyor.

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Brad Pitt

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Max Vatan: Birimde hakkında çok şey duydum. Güzel ve iyi biri olduğunu söylediler. Marianne Beauséjour: Böyle bir işte iyi olmak pek güzel değildir.

Allied Brad Pitt

Allied Marion Cotillard

Allied Marion Cotillard-Brad Pitt

Allied Brad Pitt

Allied Marion Cotillard

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Brad Pitt

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Marion Cotillard-Brad Pitt

Allied Marion Cotillard

Allied Brad Pitt

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard-August Diehl

Allied August Diehl

Max Vatan: Savaştan sonra gidecek bir yerin var mı? Marianne Beauséjour: Savaş bittikten sonra nerede olduğumun önemi olmayacak.

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Marion Cotillard-Brad Pitt

Allied Marion Cotillard

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Marion Cotillard

Allied Marion Cotillard-Brad Pitt

Dünyanın en ölümcül iki ajanı. Birlikte bir hayat kurdular. Fransız dönemi Fas, 19421860 yılında İspanya'nın Fas'ın kuzeyini işgal etmesiyle Avrupalı ​​güçler arasında yarım yüzyıl sürecek ve Fas'ın egemenliğini giderek aşındıracak olan ticari rekabet başlamıştı. 1912'de ülke üzerinde himaye kuran Fransa ile uzun süreli bağımsızlık mücadelesi 1956'da başarıyla sona erdi.), 1942 yılında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşan Fransız direniş savaşçısı Marianne Beauséjour () ile karşılaşan Kanadalı istihbarat subayı Max Vatan'ın () hikayesini konu alıyor. Cephe gerisinde Alman Büyükelçisi'ni öldürmek gibi ölümcül bir görevde bir araya gelen ikili başarıyla tamamladıkları görev sonrasında birbirlerine aşık olup birlikte bir hayat kurmaya karar verirler.







Frank Heslop ( Jared Harris )



Allied Brad Pitt-Jared Harris





Allied Marion Cotillard-Brad Pitt

Allied Lizzy Caplan-Charlotte Hope

Allied Marion Cotillard

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied

Allied Marion Cotillard-Brad Pitt

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Marion Cotillard-Brad Pitt

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Nazi ajanı olabileceğinden şüphelenip Marianne'i araştırmaya başlamasıyla evliliklerinin gidişatı da değişecektir.



Marianne Beauséjour: Bu kadar önemli olan kahrolası şey nedir?

Max Vatan: Ülkeni özgürleştirmek. ''İş evlilikleri asla yürümez.''Frank Heslop (S.O.E. Sorumlusu (İkinci Dünya Savaşı gizli askeri örgütü olan Special Operations Executive) Max ve Marianne, Casablanca'da gerçekleştirdikleri ölümcül görev sonrası evlenir ve Londra'nın Hampstead bölgesinde yaşamaya başlarlar. Hampstead şu açıdan önemlidir: Londra içinde entelektüel, liberal, artistik, müzikal ve edebi anlamda önemli bir merkez oluşturur. Londra bölgesinde en pahalı mülklerden bazıları bu bölgede bulunur. Hampstead'da Birleşik Krallığın diğer bölgelerinden daha fazla sayıda milyoner bulunmaktadır. Hampstead yazarların, bestecilerin, balerinlerin ve entelektüellerin oturduğu yer olarak bilinir. 19. yüzyılın sonlarında bohem hayatı yaşayan topluluklar kurulmuştur. 1917'den sonra ve 1930'lardan sonra avangard sanatçıların ve yazarların kurduğu topluluklar buraya yerleşmiştir. Ayrıca Rus Devrimi ve Nazilerden kaçan mülteciler ve sürgünlerin yerleştiği yer olmuştur.Savaşın ortasında, bir hava saldırısında dünyaya gelen Anna adını koydukları bebekleriyle mutlu mesut devam eden ilişkileri gün geçtikçe savaşın yoğun baskısıyla tehlikeye girerken Max'in, eşinin birolabileceğinden şüphelenip Marianne'i araştırmaya başlamasıyla evliliklerinin gidişatı da değişecektir.Marianne Beauséjour: Bu kadar önemli olan kahrolası şey nedir?Max Vatan: Ülkeni özgürleştirmek.



Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Düşman sandığınızdan daha yakında olabilir.

Allied Brad Pitt

Allied Brad Pitt

Allied Daniel Betts

Allied Brad Pitt-Daniel Betts

''Düşman iletişimini ele geçirdik. Karınızın ikili çalışan bir ajan olduğunu düşünüyoruz. Eğer karın casussa onu sen infaz etmek zorundasın. Eğer emirlere uymazsan asılacaksın.'' ''Düşman iletişimini ele geçirdik. Karınızın ikili çalışan bir ajan olduğunu düşünüyoruz. Eğer karın casussa onu sen infaz etmek zorundasın. Eğer emirlere uymazsan asılacaksın.''

Simon McBurney )



Allied Simon McBurney



Max Vatan: İnsanların ruhu vardır. Ben onun ruhuna baktım.

S.O.E. Official: Hayır, sen onun gözlerine baktın.

Allied Brad Pitt-Jared Harris-Simon McBurney

Allied Jared Harris

Ajanlar düşman iletişiminin şifresini çözdüğünde; Marianne Beauséjour'un bir Alman casusu olduğuna inanırlar. İstihbarat Subayı Max Vatan'ın karısının masumiyetini kanıtlamak ve ailesini kurtarmak için 72 saati vardı. Karısının casus olduğu kanıtlandığında, aile ihaneti vakalarındaki rutin prosedürler uygulanacak ve onu kendi elleriyle öldürmek zorunda kalacaktı. Şayet herhangi bir şekilde suç ortaklığı yaptığı ortaya çıkarsa vatan hainliği suçuyla asılacaktı.



Allied Marion Cotillard-Brad Pitt

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Sevdiğiniz kişiyi ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Brad Pitt-Lizzy Caplan-Charlotte Hope

Allied Lizzy Caplan

Allied Brad Pitt-Matthew Goode

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Marion Cotillard

Max Vatan: Bu bir oyun mu? Bir test mi?

Frank Heslop: Her şey bir test.



Allied Brad Pitt-Jared Harris

''Onlar yalan söylemek için senin ve benim gibi eğitilmemişler.''

Marianne Beauséjour ( Marion Cotillard )



Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Brad Pitt

Allied Brad Pitt

Allied Brad Pitt-Thierry Fremont

Allied Brad Pitt-Marion Cotillard

Allied Marion Cotillard



Marianne Beauséjour: Ne istiyorsun? Neden piyano çalmamı istiyorsun ki?

Max Vatan: Piyano çalmanı istiyorum çünkü seni seviyorum.



Allied Brad Pitt

Allied Marion Cotillard

Beş Saniye Sessizlik

Acaba Max ve Marianne fırtına öncesi yaşanan beş saniyelik sessizlikte her şeye rağmen birbirlerine ''Vatan'ım sensin'' ve ''Her şey Vatan için'' diyebilecekler miydi?



Allied Marion Cotillard

S.O.E. Official (S.O.E. Official: Bana karınızı anlatın.Max Vatan: İnsanların ruhu vardır. Ben onun ruhuna baktım.düşman iletişiminin şifresini çözdüğünde; Marianne Beauséjour'un birolduğuna inanırlar. İstihbarat Subayı Max Vatan'ın karısının masumiyetini kanıtlamak ve ailesini kurtarmak için 72 saati vardı. Karısınınolduğu kanıtlandığında, aile ihaneti vakalarındaki rutin prosedürler uygulanacak ve onu kendi elleriyle öldürmek zorunda kalacaktı. Şayet herhangi bir şekilde suç ortaklığı yaptığı ortaya çıkarsa vatan hainliği suçuyla asılacaktı.Max Vatan: Bu bir oyun mu? Bir test mi?Frank Heslop: Her şey bir test.''Onlar yalan söylemek için senin ve benim gibi eğitilmemişler.''Marianne Beauséjour (Max Vatan: Benim için piyano çalmanı istiyorum.Marianne Beauséjour: Ne istiyorsun? Neden piyano çalmamı istiyorsun ki?Max Vatan: Piyano çalmanı istiyorum çünkü seni seviyorum.Acaba Max ve Marianne fırtına öncesi yaşanan beş saniyelik sessizlikte her şeye rağmen birbirlerine ''Vatan'ım sensin'' ve ''Her şey Vatan için'' diyebilecekler miydi?

Oscar Ödüllü Amerikalı yönetmen, yazar ve yapımcı Robert Zemeckis, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen birbirini seven iki insanın hikayesini anlattığı casusluk filminde biraz gerçeklik duygusundan uzak kalsa da ''fedakarlık'' kavramının doğal, herkesin sahip olması gereken bir erdem olarak sunarken, işleri bitince kenara fırlatılan kahramanları da unutmayarak 'vatan sevgisi' üzerine kafa yoruyor. Marianne Beauséjour karakterinin kah Casablanca'nın hayaleti olarak kah anavatan özlemi taşıyan bir ana-anne Marianne Vatan olarak karşımıza çıkması da akıllıca.





''Yönetmene ihtiyacı olan araçları vermek için muhteşem bir oyuncu kadrosu gerekir. Brad Pitt, Max Vatan'ı canlandırıyor. Max, S.O.E. Sorumlusu. Acı çeken ve olayları çözmeye çalışan karakterleri canlandırmakta çok başarılı. Marion Cotillard, Marianne Beauséjour'u canlandırıyor. Muhteşem bir oyuncu ve canlandıracağı birçok boyutu var. Söz konusu, ihtiyacın olan her şeyi canlandırabilen bir aktrise ihtiyaç duymak ve izleyiciyi tamamen tahminde, merakta ve her zaman heyecan içinde bırakmak olduğunda hiç kimse Marion'dan daha iyi olamaz. Film yapımının en sevdiğim yanı izleyicileri duygusal olarak etkilemek. Bunun kadar güçlü bir hikayeniz olduğunda izleyicilerin, hikayenin anlatmaya çalıştığı şeyle bağ kurmasını sağlamak için müthiş bir fırsatınız oluyor. Oyuncu kadrom kesinlikle muhteşem ve kusursuzdu. Bu filmde yer alan herkes ilham veren bir şekilde oynadı. 'Müttefik' bir romantik gerilim. Bir göreve gönderilen iki S.O.E. Sorumlusu var. Ve işler karışıyor.''

Robert Zemeckis





''Her iki karakter de çok gizemli. Ve gerçekten kim olduklarını yavaş yavaş keşfedecekler. Zemeckis'le birlikte karakterler ve hikaye hakkında çok yoğun bir görüşme yaptık. Beni filme hazırlamak konusunda gerçekten çok yardımcı oldu. Bu gizemli Marianne Beauséjour karakterinin karmaşık ve derin bir yanı var. Marianne ile Max'in ilişkisini çok sevdim. Eski moda aşk hikayesi, vizyon sahibi bir yönetmen tarafından yönetildi.''

Marion Cotillard



Son olarak, sinemada 'O an' diye tabir ettiğimiz sahnelerden birisi..



Allied Marion Cotillard



Allied (Müttefik) Official Trailer







