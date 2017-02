''Bize olmayacağını söyledikleri tüm o şeyler oluverdi.''

Deepwater Horizon: Büyük Felaket, Matthew Michael Carnahan ve Matthew Sand'ın senaristliğini birlikte yaptıkları, Peter Berg'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda:

Mike Williams rolüyle Mark Wahlberg,

Mr. (Bay) Jimmy Harrell rolüyle Kurt Russell,

Don Vidrine rolüyle John Malkovich,

Andrea Fleytas rolüyle Gina Rodriguez,

Caleb Holloway rolüyle Dylan O'Brien,

Felicia Williams rolüyle Kate Hudson, Sydney Williams rolüyle Stella Allen, Bob Kaluza rolüyle Brad Leland, Curt Kuchta rolyüle David Maldonado, Jason Anderson rolüyle Ethan Suplee, Dewey A. Revette rolüyle John Daniel Evermore, Stephen Curtis rolüyle Jason Pine, Donald Clark rolüyle Ronald Weaver, Adam Weise rolüyle Jeremy Sande, Shane M. Roshto rolüyle Henry Frost, Captain (Kaptan) Landry rolüyle Douglas M. Griffin, O'Bryan rolüyle James DuMont, David Sims rolüyle Joe Chrest, Aaron Dale Burkeen rolüyle Jason Kirkpatrick, Doug Brown rolüyle Robert Walker Branchaud, Gordon Jones rolüyle Jonathan Angel, Mr. (Bay) Skip rolüyle Peter Berg, Anthony Gervasio rolüyle Juston Street, Keith Blair Manuel rolüyle Terry Milam, Karl Kleppinger Jr. rolüyle Garrett Kruithof, Roy Wyatt Kemp rolüyle Michael Howell, Paula Walker rolüyle Deneen Tyler, Paula's Husband (Paula'nın Kocası) rolüyle Anthony 'Ace' Thomas, Jimmy's Wife (Jimmy'nin Karısı) rolüyle Ronnie Hooks ve Dan Barron rolüyle Anthony Centonze gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Hong Kong-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, gerilim filmidir.

''Inspired by a true story of real life heroes (Gerçek hayat kahramanlarının hikayelerinden esinlenilmiştir)''

On April 20th, 20102010 yılının Nisan ayında Britanyalı enerji şirketi ve çok ulusluşirketi olan'a () aitadlı yarı batıksondaj platformunun Meksika Körfezi'nde infilak etmesiyle doğa, son yılların en büyük çevre felaketlerinden birine tanık olmuştu. Film birçoğunun gözden kaçırdığı bir hikayeyi konu alıyor. Lousiana sahilinin 41 mil güneydoğu açığında olan, girdap zemininin 5200 feet yukarısında yüzen sondaj kulesi, bugüne kadar dünyaya en pahalıya patlayan durdurulamaz yangın vesızıntısına sebep olansondajıdır. 87 gün boyunca günde 50.000 varilden fazla tahmini olarak 210 milyon galonMeksika Körfezine sızar. İnsan tarihinin gördüğü en büyük okyanus kazası vesızıntısıdır. Kazanın neden olduğuna dair birçok soruyu beraberinde getirir.

20 Nisan 2010 günü, Transocean şirketinin sahibi olduğu ve yine bir Transocean iştiraki olan R&B Falcon tarafından teslim alınmış ve BP tarafından 2001'den Eylül 2013'e kadar kiralanmış; aşırı derin denizlerde çalışmak üzere tasarlanmış, dinamik konumlanıcılı, yarı batar, açık deniz petrol sondaj platformu Deepwater Horizon üzerindeki 126 kişilik mürettebat için her şey sıradan bir güne benzer bir şekilde başladı. Ancak gün sonunda dünya, ABD tarihinin en büyük insan yapımı felaketlerinden birine tanıklık edecekti.





Deepwater Horizon Gina Rodriguez





Deepwater Horizon Gina Rodriguez





Deepwater Horizon Gina Rodriguez





Deepwater Horizon Mark Wahlberg-Kate Hudson-Stella Allen





Deepwater Horizon Kate Hudson-Stella Allen-Mark Wahlberg





Deepwater Horizon Kate Hudson-Mark Wahlberg





Deepwater Horizon





Deepwater Horizon Mark Wahlberg-Kurt Russell





Deepwater Horizon Kurt Russell-Gina Rodriguez-Mark Wahlberg









Deepwater Horizon David Maldonado-Kurt Russell





Deepwater Horizon Kurt Russell





Deepwater Horizon Kurt Russell





Deepwater Horizon Kurt Russell





Deepwater Horizon Mark Wahlberg





Deepwater Horizon Jeremy Sande-Dylan O'Brien





Deepwater Horizon Dylan O'Brien-Mark Wahlberg





Deepwater Horizon Dylan O'Brien-Mark Wahlberg





Deepwater Horizon Dylan O'Brien-Mark Wahlberg





Deepwater Horizon Mark Wahlberg





Deepwater Horizon Henry Frost-Dylan O'Brien





Deepwater Horizon Jason Pine-Kurt Russell-Ronald Weaver-Ethan Suplee









Deepwater Horizon Brad Leland-John Malkovich-Kurt Russell-Mark Wahlberg









Deepwater Horizon Mark Wahlberg-John Malkovich

Deepwater Horizon Mark Wahlberg

Deepwater Horizon Kurt Russell

Deepwater Horizon Kurt Russell-John Daniel Evermore-John Malkovich-Ethan Suplee-Jason Pine-Mark Wahlberg

Deepwater Horizon Kurt Russell-Ethan Suplee







Deepwater Horizon

Deepwater Horizon Jason Pine-John Malkovich-Ethan Suplee-John Daniel Evermore

Deepwater Horizon Kurt Russell-Mark Wahlberg

Deepwater Horizon James DuMont-Kurt Russell-Joe Chrest

Deepwater Horizon John Malkovich

Deepwater Horizon Gina Rodriguez

Deepwater Horizon Dylan O'Brien

Deepwater Horizon John Malkovich-Dylan O'Brien-Jeremy Sande-Henry Frost



Deepwater Horizon Dylan O'Brien-John Malkovich

Deepwater Horizon Ronald Weaver

Deepwater Horizon Kate Hudson

Deepwater Horizon Mark Wahlberg

Deepwater Horizon Mark Wahlberg

Deepwater Horizon Mark Wahlberg

Deepwater Horizon Gina Rodriguez

Deepwater Horizon Gina Rodriguez



Deepwater Horizon Gina Rodriguez

Deepwater Horizon Gina Rodriguez-David Maldonado

Deepwater Horizon Gina Rodriguez-David Maldonado

Deepwater Horizon David Maldonado-Gina Rodriguez



Deepwater Horizon Mark Wahlberg

Deepwater Horizon Kate Hudson

Deepwater Horizon Dylan O'Brien

Deepwater Horizon John Malkovich-Gina Rodriguez-Kurt Russell

Deepwater Horizon Gina Rodriguez-Kurt Russell

Deepwater Horizon David Maldonado-Kurt Russell-Gina Rodriguez

Deepwater Horizon Gina Rodriguez-Kurt Russell

Deepwater Horizon

Deepwater Horizon Mark Wahlberg

Deepwater Horizon Mark Wahlberg

Deepwater Horizon

''Karımla konuşuyordum. Tam o sırada bir tıslama sesi duydum. Motorun çalışma sesini duydum. Islık sesi tam anlamıyla bir kükreme sesine dönüşmüştü. Sesi tarif edilemeyecek şekilde büyüktü. Ve saniyeler içerisinde büyük bir patlama oldu. Her yerden parçalar saçılıyordu. Bunaltıcı bir sıcaklık vardı. Gözlerim kapalı dua ettiğimi hatırlıyorum. Mike Williams ( Mark Wahlberg )

Deepwater Horizon Mark Wahlberg

Deepwater Horizon Gina Rodriguez

Deepwater Horizon Mark Wahlberg

Deepwater Horizon Gina Rodriguez



Deepwater Horizon John Malkovich



Bristow Helikopter Havaalanı'ndaki Açık Deniz Kişisel Taşıma Merkezi'nde toplanmak üzere yola koyulan ekip üyelerinden Dinamik Pozisyon Operatörü Andrea Fleytas'ın () evinden ayrılırken arabasının bir türlü çalışmaması gibi yaşadığı aksilik, Elektronik Şef Teknisyeni Mike Williams'ın () 21 gün sürecek işe giderken evden ayrılmadan önce ailesiyle yaptığı sabah kahvaltısında küçük kızı Sydney'in () ''My Dad's Job'' adlı okul ödevi için hazırladığı çalışmayı babasına anlattığı sahneyle başlayan gerilim her geçen dakika giderek artıyordu.'da Operasyon Müdürü Jimmy Harrell'in () ilk kuyunun çöktüğü ve milyon dolar değerinde bir sondaj yapımının 5 günlerini aldığını üstelik planlanan programın tam 43 gün gerisinde olduklarınıyetkililerine anlatırken içinde bulundukları helikopterin bir kuş kazasına maruz kalması çalışanlar için bir diğer yakın zamanda yaşanabilecek kötü olayların habercisi niteliğinde olmakla birlikte, bir takım gizemli olaylara da delalet edecekti.Bota ulaşıldığında karşılaşılan manzara da oldukça garipti. Şöyle ki; üst düzeyyetkilileri Don Vidrine () ve Bob Kaluza () aşağıda çimento testi yapması gereken Schlumberger kayıt ekibini göndermişti. Çimentonun sabit olup olmadığını test edecek bu ekibin görevini tamamlamadan gönderilmesi Jimmy Harrell'in kafasının tasını attıracaktı. Ne de olsa çimento olayı yanlış yapılırsa üstündeki her şey de ters gidecekti ve tüm bunların sadece parayla ilgisi vardı.Kuledeki düzeneklerin neredeyse %10'unun tamire ihtiyacı vardı.Matkap başı, 18 numaralı işlem istasyonu, BOP kontrol arabaları, telefon sistemi, boru takip sistemi, gps anteni, televizyon sistemi, kablosuz internet, havalandırma kompresörü ve tuvaletler dahil birçok şeyin tamire ihtiyacı olduğu bir ortamda bu platformu sıkı bir şekilde güvenli hale getirip sonrapompalamanın yollarını arayan ve bu işi düzgünce yapabilmenin ilk yolunun da negatif basınç testi yapmakla başlayacağını işaret eden Jimmy 186 milyon dolarlık şirketlerine göre biraz cimri olduklarını Vidrine ve Kaluza ikilisine tüm açıklığıyla anlatır.Don Vidrine: Biz büyük bir şirketiz. Milyonlarca hareketli parçayız. Hareketli parçaların işleyip de herkesin karlı olması için hepimiz var gücümüzle çalışıyoruz.Mike Williams: Bence çökmeden önce biraz petrol çıkarmaya çalışıyorsunuz. Uçak düşerken olduğunuz yerde oturmak akıl işi değil. Yanlış düşünüyorsunuz. Bu bir taktiksel umut. Umut bir taktik değildir.Jimmy Harrell önderliğindeki7 yıl üst üstealırken ve delme işlemi eş zamanlı olarak devam ederken, kuyudan kontrolsüz şekilde fışkıransebep olduğu patlama, mürettebattan 11 kişinin ölümü ve yaklaşık 60 km öteden görülebilen fakat söndürülemeyen bir ateş topu orta çıkmasıyla neticelenmişti. 2 gün sonra 22 Nisan'datamamen batmış ve geride kalan deniz yatağının dibindeki açıkkuyusu, Amerika Birleşik Devletleri sularındaki en büyüksızıntısına sebep olmuştu.