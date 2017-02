Gold 2016 Altın

Altın





Boksit ararken bakır bulan ile altın ararken gerçek bir dost bulan iki adamın hikayesi...





Gold



Gold (Altın), Patrick Massett ve John Zinman'ın birlikte yazdıkları, Stephen Gaghan'ın yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Kenny Wells rolüyle Matthew McConaughey, Kay rolüyle Bryce Dallas Howard, Michael Acosta rolüyle Edgar Ramírez, FBI Agent (FBI Ajanı) Paul K. Jennings rolüyle Toby Kebbell, Brian Woolf rolüyle Corey Stoll, Clive Coleman rolüyle Stacy Keach, Mark Hancock rolüyle Bruce Greenwood, Hollis Drescher rolüyle Bill Camp, Kenny Wells rolüyle Craig Theodore Nelson, Rachel Hill rolüyle Rachael Taylor, Lloyd Stanton rolüyle Joshua Harto, Henry Andrews rolüyle Stafford Douglas, Walt Kealer rolüyle William Sterchi, Connie Wright rolüyle Macon Blair, Bobby Burns rolüyle Adam LeFevre, Scottie Nevins rolüyle Frank Wood, Glen Binkert rolüyle Michael Landes, Bobby Owens rolüyle Bhavesh Patel, Jeff Jackson rolüyle Timothy Simons, Beverly rolüyle Joanne Camp, Roy Baker rolüyle Vic Browder, FBI Agent (FBI Ajanı) Levine rolüyle Dylan Kenin, FBI Agent (FBI Ajanı) Banks rolüyle Ben Whitehair, Roger rolüyle Stephen Bogardus, Hart Hubbard rolüyle Matthew Page, Lewis Horne rolüyle John Pirkis, Darmadi 'Danny' Suharto rolüyle Jirayu Tantrakul, Luis Bungalon rolüyle Lionel Archuleta, FBI Agent (FBI Ajanı) rolleriyle Jacob Browne, William Greely, Michael Neal Powell, Kay's Boss - American Home (American Home Mağazasındaki Kay'in Patronu) rolüyle Jackamoe Buzzell, Rachel's Friend (Rachel'in Arkadaşı) rolüyle Marybeth Massett, Jackson's Wife (Jackson'ın Karısı) rolüyle Jessica Cummings, Golden Pickaxe M.C. rolüyle Art Tedesco, Front Desk Girl (Ön Bürodaki Kız) rolüyle Kristen Rakes, Reno News Reporter (Reno News Muhabiri) rolüyle Tad Jones, Reno News Anchor (Reno News Sunucusu) rolüyle Nicole Brady, Coast-to-Coast News Anchor (Coast-to-Coast Sunucusu) rolüyle Casey Messer, News Reporter (Haber Muhabiri) rolleriyle Alexander Daniel Pimentel, Patrick Burns, Geologist (Jeolog) rolüyle Frank Bond, Mining Expert (Madencilik Uzmanı) rolüyle John Lawlor, Angry Investor (Öfkeli Yatırımcı) rolleriyle Lora Martinez-Cunningham, Joe Berryman, Ramona King, Russ Dillen, Danny Winn, Bob Jesser, Catherine Haun, Alison Grainger, Angry Investor - Silver Cadillac Driver (Kızgın Yatırımcı-Gümüş Cadillac Sürücüsü) rolüyle Steve Larese, Investor (Yatırımcı) rolüyle Shad Adair, Investor - Broker (Yatırımcı-Borsa Simsarı) rolüyle Richard Beal, Investor Attorney (Yatırımcı Avukatı) rolüyle Joseph P. Santillanes, Bartender (Barmen) rolleriyle Ed Trucco, Darrick Hurst, Minister of Mining (Madencilik Bakanı) rolüyle Sahajak Boonthanakit, NYPD Officer (New York Şehri Polis Teşkilatı Memuru) rolüyle Neil Fleischer, Wall Street Trader (Wall Street Tüccarı) rolüyle Jose B. Martinez, Trader (Tüccar) rolüyle Philip David Pickard, Washoe Employee (Washoe Çalışanı) rolüyle Michael Prather, Photographer (Fotoğrafçı) rolüyle Kate Sears, Richest Man in Delaware (Delaware'deki Zengin Adam) rolüyle Jory Levine, Reno Police Officer (Reno Polis Memuru) rolüyle Rick Anglada, Prospector (Maden damarı arayan kimse) rolleriyle Kurt Capalbo, Justin D. Moore, Showgirl (Dansçı Kız) rolüyle Evan Bryan Graves, Office Worker (Ofis Çalışanı) rolüyle Jamie H. Jung, Socialite (Sosyetik) rolleriyle Bobby Knudsen, Nora Sommerkamp ve New York Stock Exchange Security Guard (New York Borsası Güvenlik Görevlisi) rolüyle Michael E. Stogner gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Amerikan yapımı dram, gerilim, macera filmidir.



),ve'ın birlikte yazdıkları,'ın yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda:rolüyle, Kay rolüyle, Michael Acosta rolüyle, FBI Agent (FBI Ajanı) Paul K. Jennings rolüyle, Brian Woolf rolüyle, Clive Coleman rolüyle, Mark Hancock rolüyle, Hollis Drescher rolüylerolüyle, Rachel Hill rolüyle, Lloyd Stanton rolüyle, Henry Andrews rolüyle, Walt Kealer rolüyle, Connie Wright rolüyle, Bobby Burns rolüyle, Scottie Nevins rolüyle, Glen Binkert rolüyle, Bobby Owens rolüyle, Jeff Jackson rolüyle, Beverly rolüyle, Roy Baker rolüyle, FBI Agent (FBI Ajanı) Levine rolüyle, FBI Agent (FBI Ajanı) Banks rolüyle, Roger rolüyle, Hart Hubbard rolüyle, Lewis Horne rolüyle, Darmadi 'Danny' Suharto rolüyle, Luis Bungalon rolüyle, FBI Agent (FBI Ajanı) rolleriyle, Kay's Boss - American Home (American Home Mağazasındaki Kay'in Patronu) rolüyle, Rachel's Friend (Rachel'in Arkadaşı) rolüyle, Jackson's Wife (Jackson'ın Karısı) rolüyle, Golden Pickaxe M.C. rolüyle, Front Desk Girl (Ön Bürodaki Kız) rolüyle, Reno News Reporter (Reno News Muhabiri) rolüyle, Reno News Anchor (Reno News Sunucusu) rolüyle, Coast-to-Coast News Anchor (Coast-to-Coast Sunucusu) rolüyle, News Reporter (Haber Muhabiri) rolleriyle, Geologist (Jeolog) rolüyle, Mining Expert (Madencilik Uzmanı) rolüyle, Angry Investor (Öfkeli Yatırımcı) rolleriyle, Angry Investor - Silver Cadillac Driver (Kızgın Yatırımcı-Gümüş Cadillac Sürücüsü) rolüyle, Investor (Yatırımcı) rolüyle, Investor - Broker (Yatırımcı-Borsa Simsarı) rolüyle, Investor Attorney (Yatırımcı Avukatı) rolüyle, Bartender (Barmen) rolleriyle, Minister of Mining (Madencilik Bakanı) rolüyle, NYPD Officer (New York Şehri Polis Teşkilatı Memuru) rolüyle, Wall Street Trader (Wall Street Tüccarı) rolüyle, Trader (Tüccar) rolüyle, Washoe Employee (Washoe Çalışanı) rolüyle, Photographer (Fotoğrafçı) rolüyle, Richest Man in Delaware (Delaware'deki Zengin Adam) rolüyle, Reno Police Officer (Reno Polis Memuru) rolüyle, Prospector (Maden damarı arayan kimse) rolleriyle, Showgirl (Dansçı Kız) rolüyle, Office Worker (Ofis Çalışanı) rolüyle, Socialite (Sosyetik) rolleriyleve New York Stock Exchange Security Guard (New York Borsası Güvenlik Görevlisi) rolüylegibi oyuncuların yer aldığı 2016 Amerikan yapımı dram, gerilim, macera filmidir.





Gold

Altın

Based on a too good to be true story.



Gold

Gold

Gold

''Prove 'em all wrong (Yanıldıklarını Kanıtla)''Based on a too good to be true story.

It Was Never About The Money... It wasn't about the money. It was about the gold.



Gold



Inspired by True Events (Gerçek olaylardan esinlenmiştir)



Reno, Nevada



Sierra Nevada sıradağlarının eteğindeki çöl vadisinde kurulmuş, dünyanın en büyük 'küçük şehri' olarak tanınan kumarhaneleri ile ünlü Reno.



Reno, 1988



Washoe Mining Corporation'ın (Washoe Madencilik Şirketi) sahibi olan ve madencilik sektöründe bir efsane olan babasını son olarak Pershing County projesi üzerine yaptıkları bir iş konuşmasında kanlı canlı görebilen ve bu projeyi kendisinin yürütmesini, işin başında olmasını istediğini dile getirdiği bu kısa sohbet sonrasında babasını kaybederek şirket yönetimini devralan Kenny Wells'in (Matthew McConaughey) bundan tam yedi yıl sonra başlayan destansı hikayesine tanıklık ediyoruz.



''Gerçek bir iş kurmuştuk. Onu anlayın bir kere. Bir endüstriydik resmen. Bu ülkenin belkemiği olan bir endüstri gibi.''

Kenny Wells ( Matthew McConaughey )



Gold Matthew McConaughey

''Bu işte çok fazla uğraşıyoruz. Bazen hiçbir şey uğruna. Her sabah uyandığımda kendime 'bunu yapmak zorunda değilim' diyorum. Bu işi yapıyorum. Ve mavi gökyüzünün tadını çıkarabiliyorum.''

Kenny Wells ( Craig T. Nelson )



Gold Craig Theodore Nelson

Bryce Dallas Howard) evinde kalıyordu. Artık o evi de kaybetmek üzere olduğu günlerden bir gün çoğu insanı öldürebilecek kadar çok Seagram's Cin içtiği bir gece uykusunda ilginç bir rüya görecekti. Rüyasında 5-6 yıl kadar önce cebinde hala para varken ve herkesin deli gibi para kaldırdığı zamanlarda gittiği Endonezya'yı ve altını görecekti. O zamanlar, Endonezya'da kazı yapmak istiyorsan nereyi kazacağını ''Nehirde Yürüyen'' diye hitap ettikleri Michael Acosta (Edgar Ramirez) söylermiş.



Gold Bryce Dallas Howard

Gold Bryce Dallas Howard

Gold Bryce Dallas Howard-Matthew McConaughey

Gold Joshua Harto-Matthew McConaughey-Stafford Douglas

Gold Bryce Dallas Howard-Matthew McConaughey

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold Edgar Ramirez

Gold Edgar Ramirez

Hayalperest bir maden arayıcısı olan Kenny Wells bundan böyle bir rüyanın peşinden gidecekti.



Böylece Kenny, Oxford ve MIT'te okumuş, annesi Venezüellalı, babası İngiliz, vakti zamanında Güneydoğu Asya'daki en büyük bakır madenini bulmuş; ''Ateş Halkası Teorisi''nin kaşifi, hevesli, çok çalışkan, gerçek bir jeolog olan Michael Acosta ile iş yapabilmek için sevgilisine hediye ettiği altın saat ve birkaç parça bir şeyi paraya çevirerek Endonezya'nın yolunu tutar.



Varlığı da yokluğu da bilen, çoğu şeyi görmüş geçirmiş, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan aramak isteyen madencilik işinde tecrübeli Kenny ile zamanında herkesin dikkatini çeken şimdilerde ise kendisini şöhret yapan teorisi için saygıdeğer jeologların ''deli saçması'' olduğunu düşündükleri ve dolayısıyla eski popülerliğini kaybetmesiyle birlikte kendisine gerçekten inanan ve arka çıkacak biri ya da birilerine ihtiyaç duyan Mike, Endonezya'nın keşfedilmemiş ormanlarında altın bulmak için bir yolculuğa çıkarlar.



''Bu işte doğru veya yanlış yoktur. Hedefi vurma ya da kaçırma vardır.''

Michael Acosta ( Edgar Ramirez )



Gold Edgar Ramirez-Matthew McConaughey



Kenny Wells ( Matthew MacConaughey )



Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

madencilik sektöründe büyüyen Endonezya'nın gizemli ve mistik bir cazibeye sahip tropik ormanlarında altın bulmak için yapılan inanılmaz bir yolculuk.



Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey

Gold Edgar Ramirez-Matthew McConaughey

Daya halkının binlerce yıldır altın aradıkları ismini de bu arayıştan alan Daya Kensana (''Daya'' nehrin yukarısı demek, ''Kensana'' ise altın) nehrinde keşfe çıkan ikili nehri geçtikten sonra ormanın derinliklerine iner ve oradan da en tepeye doğru tırmanırlar. Mike'ın öngörüsüne göre yıllar boyunca oraları kazan insanlar hep güneydeki eteklere odaklanmışlardı. Onun ilgisini çeken yer ise tam tersinde, sanki bir dev yürürken ayak izi bırakmış gibi gözüken küçük bozulmuş bir alandı. Orada bir şey yok olmuştu. Sıcak ve öfkeli bir şey. Leziz lokmaları da işte tam da orada bulacaklardı. Aynı Kenny'nin rüyasındaki gibi bir yerdi burası. Peki ama hiçbir yer, bir yer haline gelebilir miydi? Güneydoğu Asya'nın parlayan yıldızı, maden kaynakları bakımından zengin bir ülke olan vesektöründe büyüyen'nın gizemli ve mistik bir cazibeye sahip tropik ormanlarındabulmak için yapılan inanılmaz bir yolculuk.Daya halkının binlerce yıldıraradıkları ismini de bu arayıştan alan Daya Kensana (''Daya'' nehrin yukarısı demek, ''Kensana'' ise altın) nehrinde keşfe çıkan ikili nehri geçtikten sonra ormanın derinliklerine iner ve oradan da en tepeye doğru tırmanırlar. Mike'ın öngörüsüne göre yıllar boyunca oraları kazan insanlar hep güneydeki eteklere odaklanmışlardı. Onun ilgisini çeken yer ise tam tersinde, sanki bir dev yürürken ayak izi bırakmış gibi gözüken küçük bozulmuş bir alandı. Orada bir şey yok olmuştu. Sıcak ve öfkeli bir şey. Leziz lokmaları da işte tam da orada bulacaklardı. Aynı Kenny'nin rüyasındaki gibi bir yerdi burası. Peki ama hiçbir yer, bir yer haline gelebilir miydi?

''Dayalılar savaşçı insanlardır. En bilinen özellikleri 'Kafa Kesmek' anlamına gelen Ngayau'dur. Bu orman seni sınayacak. Seni tutup kaldıracak, ağırlığını ölçecek ve değerine karar verecek.'' Michael Acosta ( Edgar Ramirez )

Gold Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

Gold Edgar Ramirez

Gold Edgar Ramirez-Matthew McConaughey

Endonezya hükümetine rüşvet vermeleri de gerekecekti. Üstelik ekipman da lazımdı ve kazma kürekle olacak bir iş değildi bu. Kenny'nin kitabında imzalar kağıtlara değil kalplere atılırdı. Bir peçete üzerine gelişi güzel yapılan bir sözleşme ile ortaklıklarına resmiyet kazandıran Kenny ve Mike daha keşif haklarını bile alamamışken bir hikaye satıyorlardı. Ve hikayenin adı da ''Altın Çocuk'' Michael Acosta idi. Kenny'nin bu sihirli ismi duyan girişimcilerden topladığı 267.434 $ ile işe koyulan ikili artık ilk çekirdek numunelerine bakarak en iyi gözükenleri rapor için Borneo adasının Endonezya'ya ait olan kısmı Kalimantan'daki bağımsız laboratuvarlara gönderebileceklerdi.



Gold Matthew McConaughey

Gold Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Michael Acosta: Kristof Kolomb'un günlüklerini hiç okudun mu?

Kenny Wells: Hayır.

Michael Acosta: İspanya Kraliçesi'ne yazdığı mektupta, birçok insanı Kraliçe'nin dinine geçireceğine söz vermiş. Tanrı'dan 26 defa bahsetmiş. Altından ise 114 defa bahsetmiş.



Gold Edgar Ramirez-Matthew McConaughey

Gold Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Edgar Ramirez-Matthew McConaughey

Gold Edgar Ramirez-Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey





Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

''Bir hiç uğruna, burada ölmeme izin verme, tamam mı?''

Kenny Wells ( Matthew MacConaughey )



Gold Matthew McConaughey





Gold Edgar Ramirez

Gold Edgar Ramirez

Gold Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey

''Altın madeni bulduk! Sikeyim sizi, inanmayanlar!''



Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Edgar Ramirez

Gold Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey



Kenny Wells ( Matthew MacConaughey )



Gold Bryce Dallas Howard-Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey-Bryce Dallas Howard





''Elinizdeki son kart en önemli olandır.''

Kenny Wells ( Matthew MacConaughey )



Gold William Sterchi-Matthew McConaughey

Altın bulduğunuz zaman, herkes bir parça ister.

Kenny'nin babası sayesinde işini kurmuş olmasına rağmen, zor zamanlarda iş teklifinde bulunmak için yanına gittiğinde görüşmeye adamlarını göndererek karşısına çıkmaya tenezzül dahi etmeyen, paranın kokusunu aldığında ise Washoe hisselerine yatırım yapmak için yalakalık yapan Clive Coleman (Stacy Keach), 20 ton altın çıkaracakları haberi duyulduğunda New York'taki Brown-Thomas şirketindeki Petrol ve Minareller grubundan Brian Woolf (Corey Stoll), 1967-1998 yılları arasında Endonezya Devlet Başkanı olarak görev yapmış asker ve siyasetçi Suharto'yla (Suharto, ülke siyasi yaşamına, 30 Eylül 1965 tarihinde 6 generalin suikasta kurban gitmesiyle yaşanan kaos ortamında yaptığı darbe ile girdi) derin bağlantıları olmasına ek olarak yönetim kurulunda Suharto'nun düğünlerinden birine sağdıç olarak katılmış eski bir Amerikan Başkanı yer alan Newport Holding ve Mark Hancock (Bruce Greenwood) gibi büyük madencilik şirketleri, yatırım bankaları, müfettişler durmadan teklif getiriyorlardı. Herkes dahil olmak istiyordu ve bu da yetmiyordu sahip olduğu her şeyi çalmak istiyorlardı. Ne de olsa son 10 yılın en büyük altın madenini bulmuşlardı söz konusu olan rakam 30 milyar dolardan fazla paraydı fakat şu da bir gerçek ki, altın bulmak zordu ancak bu madenin hiçbir kısmını henüz üretime sokmamışlardı.



Gold Matthew McConaughey

Gold Corey Stoll

''Altın bulmanın verdiği hissi tarif etmek çok zor. Gerçekten zor. Dilinizde hissedebiliyorsunuz tadını. Parmaklarınız arasında hissedebiliyorsunuz. İnsanı yeniden canlandırıyor sanki. Bir uyuşturucu gibi. Bağımlı oluyorsunuz. Ama şehirde hissedemiyorsunuz bunu. Bu yüzden anlaşamıyoruz çünkü; hiç böyle bir şey hissetmemişsiniz.''

Michael Acosta ( Edgar Ramirez )



Gold Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey-Bhavesh Patel-Michael Landes-Timothy Simons-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Timothy Simons-Bhavesh Patel-Michael Landes-Edgar Ramirez

Gold Bhavesh Patel-Timothy Simons-Matthew McConaughey



Michael Acosta ( Edgar Ramirez )



Gold Michael Landes-Bhavesh Patel-Timothy Simons-Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Michael Landes-Timothy Simons-Matthew McConaughey-Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey-Edgar Ramirez



Brian Woolf ( Corey Stoll )



Gold Corey Stoll

Gold Edgar Ramirez-Matthew McConaughey-Bryce Dallas Howard-Corey Stoll-Bill Camp

Gold Joshua Harto-Edgar Ramirez-Matthew McConaughey-Bryce Dallas Howard-Corey Stoll-Bill Camp

Gold Edgar Ramirez-Matthew McConaughey-Bryce Dallas Howard

Gold Bryce Dallas Howard

Gold Bryce Dallas Howard-Matthew McConaughey

Gold Bryce Dallas Howard-Matthew McConaughey

Gold Bryce Dallas Howard-Matthew McConaughey

Gold Marybeth Massett-Rachael Taylor

Gold Bryce Dallas Howard-Matthew McConaughey

Gold Rachael Taylor

Kenny Wells bir servet bulan şanslı bir ayyaş, bir palyaço muydu? Boyundan büyük işlere karıştığını söyleyen insanların kendisini kullandığını gördüğü halde kendi çıkarları için bu duruma izin veren, bu duruma göz yuman, cebindeki son kuruşa kadar harcayan ve daha da önemlisi, hayatını riske atan, başta sevdiği kadın olmak üzere çevresindeki herkesin sürekli duymak istediklerini söylediği ama ona hiç inanmadığı, sırf isim hakları yüzünden arkasına yaslanıp başarının tadını çıkarabilecekken sadece bir imzayla ailesindeki kimsenin çocuklarının torunlarının bile hayatları boyunca para sıkıntısı çekmeyeceği kadar büyük bir meblağ olan 300 milyon doları reddedebilen, herkese ve her şeye siktir çekmiş Kenny Wells'in Endonezya'nın balta girmemiş ormanlarında başlayan altın arama macerası Wall Street'in toplantı odalarında devam edecekti.



Gold Corey Stoll-Matthew McConaughey-Joshua Harto

''Benim rüyamdı. Ben hayal ettim. Hayallerini satarsan, neyin kalır ki?''

Kenny Wells ( Matthew MacConaughey )



Gold Matthew McConaughey





''Bir şey inşa etmek istemiştim. Senin ve benim için gerçek bir şey. Babam için tek isteğim buydu. Seni seviyorum, Kay.''

Kenny Wells ( Matthew MacConaughey )



Gold Matthew McConaughey

7-7.5 milyon dolar gibi bir rakama ihtiyaç duyan ikili için olay sadece işletme sözleşmesiyle de bitmeyecek, kazı izni içinhükümetine rüşvet vermeleri de gerekecekti. Üstelik ekipman da lazımdı ve kazma kürekle olacak bir iş değildi bu. Kenny'nin kitabında imzalar kağıtlara değil kalplere atılırdı. Bir peçete üzerine gelişi güzel yapılan bir sözleşme ile ortaklıklarına resmiyet kazandıran Kenny ve Mike daha keşif haklarını bile alamamışken bir hikaye satıyorlardı. Ve hikayenin adı da '''' Michael Acosta idi. Kenny'nin bu sihirli ismi duyan girişimcilerden topladığı 267.434 $ ile işe koyulan ikili artık ilk çekirdek numunelerine bakarak en iyi gözükenleri rapor için Borneo adasının'ya ait olan kısmı Kalimantan'daki bağımsız laboratuvarlara gönderebileceklerdi.Michael Acosta: Kristof Kolomb'un günlüklerini hiç okudun mu?: Hayır.Michael Acosta: İspanya Kraliçesi'ne yazdığı mektupta, birçok insanı Kraliçe'nin dinine geçireceğine söz vermiş. Tanrı'dan 26 defa bahsetmiş. Altından ise 114 defa bahsetmiş.Raporların gittikçe kötüleştiğinde sabır göstermeleri gerekirken paraların da suyunu çekmesi ve çalışan tüm işçilerin iş bırakmaları yeni bir sorun olarak karşılarına çıkacaktı. Her şey yetmiyormuş gibi, Kenny bir de sıtma hastalığına yakalanmıştı.''Bir hiç uğruna, burada ölmeme izin verme, tamam mı?''Kenny'nin kredi kartlarında kalan son 1300 $ doları da çekip, bölgenin yerli halkının yaşadığı temiz su probleminden kaynaklanan dezavantajı buraya su arıtma sistemi getirerek bir avantaja çeviren Mike işçileri de geri döndürecek ve çalışmalara devam etmesini sağlayacaktı. İki hafta boyunca sıtmadan dolayı her şeyden bihaber yatan Kenny kendine gelip uyandığında ise adeta yeniden bir rüyaya uyanacaktı. Paki ama bir 'rüya' olan dünya, insana ne zaman sağlam bir 'hakikat' sunacaktı?''Altın madeni bulduk! Sikeyim sizi, inanmayanlar!''''O anı... O anki hislerimi asla tarif edemem. Biraz altın tozu her şeyi bir anda değiştiriyor. İyisiyle kötüsüyle, serüven başlamıştı. Ama ne serüvendi.''Kenny ve Kay'in her şeyden ve herkesten uzakta, hep istedikleri gibi harika manzaralı bir arazi sahibi olabilmeleri için çok az kalmıştı. Yarım milyon abonesi bulunan Servet Avcısı dergisinin editörü Kenny ile röportaj yapabilmek için onun ayağına kadar gelmişti. Ve Kenny'nin de Servet Avcısı okuyanlarına söylemek istediği bir şey vardı:''Elinizdeki son kart en önemli olandır.''Kenny'nin babası sayesinde işini kurmuş olmasına rağmen, zor zamanlarda iş teklifinde bulunmak için yanına gittiğinde görüşmeye adamlarını göndererek karşısına çıkmaya tenezzül dahi etmeyen, paranın kokusunu aldığında ise Washoe hisselerine yatırım yapmak için yalakalık yapan Clive Coleman (), 20 tonçıkaracakları haberi duyulduğunda New York'taki Brown-Thomas şirketindeki Petrol ve Minareller grubundan Brian Woolf (), 1967-1998 yılları arasındaDevlet Başkanı olarak görev yapmış asker ve siyasetçi Suharto'yla (Suharto, ülke siyasi yaşamına, 30 Eylül 1965 tarihinde 6 generalin suikasta kurban gitmesiyle yaşanan kaos ortamında yaptığı darbe ile girdi) derin bağlantıları olmasına ek olarak yönetim kurulunda Suharto'nun düğünlerinden birine sağdıç olarak katılmış eski bir Amerikan Başkanı yer alan Newport Holding ve Mark Hancock () gibi büyükşirketleri, yatırım bankaları, müfettişler durmadan teklif getiriyorlardı. Herkes dahil olmak istiyordu ve bu da yetmiyordu sahip olduğu her şeyi çalmak istiyorlardı. Ne de olsa son 10 yılın en büyükbulmuşlardı söz konusu olan rakam 30 milyar dolardan fazla paraydı fakat şu da bir gerçek ki,bulmak zordu ancak bu madenin hiçbir kısmını henüz üretime sokmamışlardı.''Altın bulmanın verdiği hissi tarif etmek çok zor. Gerçekten zor. Dilinizde hissedebiliyorsunuz tadını. Parmaklarınız arasında hissedebiliyorsunuz. İnsanı yeniden canlandırıyor sanki. Bir uyuşturucu gibi. Bağımlı oluyorsunuz. Ama şehirde hissedemiyorsunuz bunu. Bu yüzden anlaşamıyoruz çünkü; hiç böyle bir şey hissetmemişsiniz.''Michael Acosta (''Bunu görüyor musunuz? Bundan birkaç tane daha bulursak Wall Street köpeğimiz olur.''Michael Acosta (''Sarhoş bir rakunun eline Hope Elması veya Mavi elmas geçmiş gibi. Fazla yakınlaşmak istemezsin ama kaçmasına da izin veremezsin.''Brian Woolf (Genelde yanlış anlaşılan küçük bir yaratığın, bir rakunun milyon dolarlık bir şirketi yönetmesine izin mi vereceklerdi?bir servet bulan şanslı bir ayyaş, bir palyaço muydu? Boyundan büyük işlere karıştığını söyleyen insanların kendisini kullandığını gördüğü halde kendi çıkarları için bu duruma izin veren, bu duruma göz yuman, cebindeki son kuruşa kadar harcayan ve daha da önemlisi, hayatını riske atan, başta sevdiği kadın olmak üzere çevresindeki herkesin sürekli duymak istediklerini söylediği ama ona hiç inanmadığı, sırf isim hakları yüzünden arkasına yaslanıp başarının tadını çıkarabilecekken sadece bir imzayla ailesindeki kimsenin çocuklarının torunlarının bile hayatları boyunca para sıkıntısı çekmeyeceği kadar büyük bir meblağ olan 300 milyon doları reddedebilen, herkese ve her şeye siktir çekmiş'in'nın balta girmemiş ormanlarında başlayanarama macerası Wall Street'in toplantı odalarında devam edecekti.''Benim rüyamdı. Ben hayal ettim. Hayallerini satarsan, neyin kalır ki?''Ordu madene el koyup, Suharto hükümeti Washoe'nun keşif haklarını fesh ettikten sonra Kenny ve Mike çözümü Suharto'nun bir baltaya sap olamamış, babası için gerçek bir problem olan en küçük çocuğu takma adı 'Danny' olan Darmadi Suharto'yu ortaklığa ikna etmekte bulurlar. Suharto yıllardır Danny'i bir düzene sokmaya çalışıyormuş ama Danny eline aldığı her şeyin ağzına sıçıyormuş. İkili bir şekilde Danny'i ortak yapabilirlerse belki babası da fikrini değiştirip onlara yardımcı olacaktı. Epey düşük bir ihtimal ama tek şansları buydu. Babasının üçüncü düğününe katılan ve Newport'un yönetim kurulunda olan eski bir Amerikan başkanının Danny'i yıllardır görmezden gelmesi de ekmeklerine yağ sürecekti.''Bir şey inşa etmek istemiştim. Senin ve benim için gerçek bir şey. Babam için tek isteğim buydu. Seni seviyorum, Kay.'' Kenny Wells, bir aptal mı yoksa bir dahi mi?

Nihayetinde çıkarılan madenin %15'i Washoe'ya geri kalan %85'in de Suharto'nun oğlunun yönettiği şirkete gitmesi şartıyla Endonezya hükümeti ile bir anlaşma yapan Kenny ve Mike tarihin en büyük altın madeninin tek dış ortakları olarak adlarını tarihe yine altın harflerle yazdıracaklardı. Ulusal Maden Arayıcıları Derneği ise Kenny Wells'i ''Gold Digger Award (Altın Kazma Ödülü)'' ile onurlandırmak istiyordu.



Gold Matthew McConaughey

Gold Edgar Ramirez

Gold Matthew McConaughey

Gold Matthew McConaughey

''Nevada gibi harika bir eyalete 'evim' diyen herkes buraya bir hayalle gelmiştir. Buraya at arabasıyla gelen büyük dedem de öyleymiş. Bir atı ve iki katırı varmış. Durduklarında demiş ki: 'İşte tam burası.' Bir maden arayıcısı nedir? Hayır, cidden soruyorum. Nedir bir maden arayıcısı? Oralarda bir şeyin olduğuna inanan kişidir. Gecesini, gündüzünü hayatının her anını oralarda bir şeyin olduğuna inanarak geçirir. Sonra da bir şey olmadığı ortaya çıkar. Değil mi? Bir şey bulamaz. Çölün ucunda güneşin doğuşunu izlerken, küçük bir ses duyar. Ses der ki: 'Durma. Devam et.' Güneş yükselmeye başlar, tam tepeye gelir. Sıcaklamaya başlar, su yoktur, onunla birlikte gelen herkes geri dönmek ister, en sonunda dönerler ve sonra tek başına kalır. Oralarda bir şeyin olduğuna inanır hala. Bir şey var oralarda. Maden arayıcısı budur. Teşekkürler.''

Kenny Wells ( Matthew MacConaughey )



Gold Stacy Keach-Matthew McConaughey-Macon Blair-Adam LeFevre





Nihayetinde çıkarılan madenin %15'i Washoe'ya geri kalan %85'in de Suharto'nun oğlunun yönettiği şirkete gitmesi şartıylahükümeti ile bir anlaşma yapan Kenny ve Mike tarihin en büyüktek dış ortakları olarak adlarını tarihe yineharflerle yazdıracaklardı.ise'i '')'' ile onurlandırmak istiyordu.''Nevada gibi harika bir eyalete 'evim' diyen herkes buraya bir hayalle gelmiştir. Buraya at arabasıyla gelen büyük dedem de öyleymiş. Bir atı ve iki katırı varmış. Durduklarında demiş ki: 'İşte tam burası.' Bir maden arayıcısı nedir? Hayır, cidden soruyorum. Nedir bir maden arayıcısı? Oralarda bir şeyin olduğuna inanan kişidir. Gecesini, gündüzünü hayatının her anını oralarda bir şeyin olduğuna inanarak geçirir. Sonra da bir şey olmadığı ortaya çıkar. Değil mi? Bir şey bulamaz. Çölün ucunda güneşin doğuşunu izlerken, küçük bir ses duyar. Ses der ki: 'Durma. Devam et.' Güneş yükselmeye başlar, tam tepeye gelir. Sıcaklamaya başlar, su yoktur, onunla birlikte gelen herkes geri dönmek ister, en sonunda dönerler ve sonra tek başına kalır. Oralarda bir şeyin olduğuna inanır hala. Bir şey var oralarda. Maden arayıcısı budur. Teşekkürler.''Hikayenin sonunda akıllardaki tek soru ise şu olacaktı: 164 milyon dolar bir gecede nasıl kayboldu?

Kenny Wells ( Matthew MacConaughey )



Gold Matthew McConaughey

''Benim için para önemli değildi. Altın önemliydi. Arada fark var. Fark var!'' Reno, NevadaSierra Nevada sıradağlarının eteğindeki çöl vadisinde kurulmuş, dünyanın en büyük 'küçük şehri' olarak tanınan kumarhaneleri ile ünlü Reno.Reno, 1988Washoe Mining Corporation'ın (Washoe Madencilik Şirketi) sahibi olan vesektöründe bir efsane olan babasını son olarak Pershing County projesi üzerine yaptıkları bir iş konuşmasında kanlı canlı görebilen ve bu projeyi kendisinin yürütmesini, işin başında olmasını istediğini dile getirdiği bu kısa sohbet sonrasında babasını kaybederek şirket yönetimini devralan'in () bundan tam yedi yıl sonra başlayan destansı hikayesine tanıklık ediyoruz.''Gerçek bir iş kurmuştuk. Onu anlayın bir kere. Bir endüstriydik resmen. Bu ülkenin belkemiği olan bir endüstri gibi.''''Bu işte çok fazla uğraşıyoruz. Bazen hiçbir şey uğruna. Her sabah uyandığımda kendime 'bunu yapmak zorunda değilim' diyorum. Bu işi yapıyorum. Ve mavi gökyüzünün tadını çıkarabiliyorum.''Bütün ekonomi çöküşteydi. Özellikle ticari malları etkilemişti. Günün sonunda, Washoe hisseleri borsada 4 sentten zar zor işlem görüyordu. Dedesinin canını dişine takıp, Nevada'da bir dağda başlattığı babasının ün kazandırdığı şirket neredeyse yok olacaktı. Çok fazla birikmiş borcu olan ve günden güne eriyen bu şirketi yeniden ayağa kaldırabilmenin bir yolunu arayan Kenny'nin evi de elinden alınmış ve bir barda barmaidlik yapan kız arkadaşı Kay'in () evinde kalıyordu. Artık o evi de kaybetmek üzere olduğu günlerden bir gün çoğu insanı öldürebilecek kadar çok Seagram's Cin içtiği bir gece uykusunda ilginç bir rüya görecekti. Rüyasında 5-6 yıl kadar önce cebinde hala para varken ve herkesin deli gibi para kaldırdığı zamanlarda gittiği'yı vegörecekti. O zamanlar,'da kazı yapmak istiyorsan nereyi kazacağını ''Nehirde Yürüyen'' diye hitap ettikleri Michael Acosta () söylermiş.Hayalperest birolanbundan böyle bir rüyanın peşinden gidecekti.Böylece Kenny, Oxford ve MIT'te okumuş, annesi Venezüellalı, babası İngiliz, vakti zamanında Güneydoğu Asya'daki en büyük bakır madenini bulmuş; ''Ateş Halkası Teorisi''nin kaşifi, hevesli, çok çalışkan, gerçek birolan Michael Acosta ile iş yapabilmek için sevgilisine hediye ettiğisaat ve birkaç parça bir şeyi paraya çevirerek'nın yolunu tutar.Varlığı da yokluğu da bilen, çoğu şeyi görmüş geçirmiş, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan aramak isteyenişinde tecrübeli Kenny ile zamanında herkesin dikkatini çeken şimdilerde ise kendisini şöhret yapan teorisi için saygıdeğer''deli saçması'' olduğunu düşündükleri ve dolayısıyla eski popülerliğini kaybetmesiyle birlikte kendisine gerçekten inanan ve arka çıkacak biri ya da birilerine ihtiyaç duyan Mike,'nın keşfedilmemiş ormanlarındabulmak için bir yolculuğa çıkarlar.''Bu işte doğru veya yanlış yoktur. Hedefi vurma ya da kaçırma vardır.''Michael Acosta (''Ben de fakir bir aileden geldim. Babam sahip olduğu her şeyi kayalar kırarak kazandı. Tırnaklarının altında toprakla öldü, ben de aynısını yapma niyetindeyim. Bu iş yıllar önce beni kenara attı. Sen de kariyerinin en yüksek noktasında değilsen ne olmuş? Haksız çıkaralım onları. Sen ve ben. Haksız çıkarıp, vuralım suratlarına.''

Her şey olayım derken hiçbir şey olamamak..







Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabiliyor fakat bu yoldan Kenny'i sadece ölüm ayırabilirdi. Kenny Wells şansını sonuna kadar zorlayan bir girişimci ve Amerika'nın girişimci ruhunu, tüm engellerin üstesinden gelinebilir sarsılmaz bir inancını temsil ediyor. Kenny Wells babası gibi bir efsane olmak isterken her sabah kalktığında kendine aynı soruyu sormak da istemiyor. Babası gibi bir gökdelenden sadece mavi gökyüzüne bakarak onun tadını çıkarabilmek değil, o mavi gökyüzünün hepsini istiyor ona sahip olmak istiyor. Bu noktada Gold (Altın), Brian De Palma imzalı, Al Pacino'nun canlandırdığı efsane Tony Montana karakteri ile bütünleşmiş kült filmi Scarface (Yaralı Yüz) ile de bir paralellik kuruyor:



Manny Ribera: Bence elindekiyle mutlu olmayı bilmelisin.

Tony Montana: Sen elindekiyle mutlu ol. Ben hak ettiklerimi istiyorum.

Manny Ribera: Neyi hak ediyorsun peki?

Tony Montana: Dünyayı dostum ve içindeki her şeyi..



Amerikan rüyasını, altın arayışı gibi netameli bir konuyla Wall Street üzerinden yerle bir eden anlatı, yakın dönemden Martin Scorsese imzalı



Bakmak ile görmek arasındaki ince fark

Bakmakla görmek, aşık olmakla sevmek arasındaki fark nedir diye sormuşlar Mevlânâ'ya. Şöyle cevaplamış: ''Senin baktığına herkes bakıyor ama ya görebildiğini herkes görebiliyor mu? Herkes aşık olabiliyor ama herkes senin gibi sevebiliyor mu? Aralarındaki tek fark sensin... Seni özel kılan görebildiğini ve sevebildiğini bilmektir.''



''Bakmak görmek değildir'' derler hatta ''Bakma gör'' derler. Hayat aslında göründüğü gibi değil, sizin onu bakış açısına göre anlamlandırdığınız gibidir. Yani gördüğümüz her şey gördüğümüz gibi değildir. Endonezya ormanlarında altın arayışına giren bir grup girişimciyi odağına alan film bakmakla görmek arasındaki farkı da çok iyi anlatıyor.



Bir baltaya sap olamayan iki adamın değil esasında hiçbir şey olamayan iki adamın hikayesi bu. Her şey olmak isterken, pek çoklarının olmayı başardığı ''bir şey'' dahi olamamak hali.işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabiliyor fakat bu yoldan Kenny'i sadece ölüm ayırabilirdi.şansını sonuna kadar zorlayan bir girişimci ve Amerika'nın girişimci ruhunu, tüm engellerin üstesinden gelinebilir sarsılmaz bir inancını temsil ediyor.babası gibi bir efsane olmak isterken her sabah kalktığında kendine aynı soruyu sormak da istemiyor. Babası gibi bir gökdelenden sadece mavi gökyüzüne bakarak onun tadını çıkarabilmek değil, o mavi gökyüzünün hepsini istiyor ona sahip olmak istiyor. Bu noktada), Brian De Palma imzalı, Al Pacino'nun canlandırdığı efsane Tony Montana karakteri ile bütünleşmiş kült filmi Scarface (Yaralı Yüz) ile de bir paralellik kuruyor:Manny Ribera: Bence elindekiyle mutlu olmayı bilmelisin.Tony Montana: Sen elindekiyle mutlu ol. Ben hak ettiklerimi istiyorum.Manny Ribera: Neyi hak ediyorsun peki?Tony Montana: Dünyayı dostum ve içindeki her şeyi..Amerikan rüyasını,gibi netameli bir konuyla Wall Street üzerinden yerle bir eden anlatı, yakın dönemden Martin Scorsese imzalı The Woolf of Wall Street (Para Avcısı) filmini de hatırlatıyor.Bakmakla görmek, aşık olmakla sevmek arasındaki fark nedir diye sormuşlar Mevlânâ'ya. Şöyle cevaplamış: ''Senin baktığına herkes bakıyor ama ya görebildiğini herkes görebiliyor mu? Herkes aşık olabiliyor ama herkes senin gibi sevebiliyor mu? Aralarındaki tek fark sensin... Seni özel kılan görebildiğini ve sevebildiğini bilmektir.''''Bakmak görmek değildir'' derler hatta ''Bakma gör'' derler. Hayat aslında göründüğü gibi değil, sizin onu bakış açısına göre anlamlandırdığınız gibidir. Yani gördüğümüz her şey gördüğümüz gibi değildir.ormanlarındaarayışına giren bir grup girişimciyi odağına alan film bakmakla görmek arasındaki farkı da çok iyi anlatıyor.

Matthew McConaughey'in muhteşem performansıyla büyüyen Gold (Altın); 2 saatlik dolu dolu bir film ve su gibi akıyor tek bir sahnesinde bile sıkmıyor, yormuyor sürenin de senaryonun da hakkını veriyor yönetim, çekimler, müzikler hepsi mükemmel. Yılın en iyilerinden..



McConaughey'in bu oyunculuğuna ve bu güzide filme neden, nasıl, niçin adaylık dahi uygun görmediğini gerçekten çok merak ediyorum. Ve bu kararlarından ötürü de akademiyi şiddetle kınıyorum! Bir adamın Amerikan rüyasının destansı hikayesi ve hayallerinin parçalanmasını önlemek için her şeyi yaptığını anlatan, son zamanların en sıra dışı oyuncularından'in muhteşem performansıyla büyüyen); 2 saatlik dolu dolu bir film ve su gibi akıyor tek bir sahnesinde bile sıkmıyor, yormuyor sürenin de senaryonun da hakkını veriyor yönetim, çekimler, müzikler hepsi mükemmel. Yılın en iyilerinden.. En İyi Erkek Oyuncu Oscar Akademi Ödülü dalında Casey Affleck, Denzel Washington ve Ryan Gosling üçlüsünden birinin ödülü kazanacağını tahmin ediyorum lakin akademi üyelerinin'in bu oyunculuğuna ve bu güzide filme neden, nasıl, niçin adaylık dahi uygun görmediğini gerçekten çok merak ediyorum. Ve bu kararlarından ötürü de akademiyi şiddetle kınıyorum!





Gold (Altın) Official Teaser Trailer









Gold