Split 2016 Parçalanmış

Parçalanmış





''Kendimizi sorunlu ve farklı insanlardan üstün görürüz. Peki ya onlar bizden üstünse?''

Dr. Karen Fletcher ( Betty Buckley )

Split (Parçalanmış), M. Night Shyamalan'ın yazıp yönettiği, kadrosunda: Dennis / Patricia / Hedwig / The Beast / Kevin Wendell Crumb / Barry / Orwell / Jade rolüyle James McAvoy, Casey Cooke rolüyle Anya Taylor-Joy, Dr. (Doktor) Karen Fletcher rolüyle Betty Buckley, Marcia rolüyle Jessica Sula, Claire Benoit rolüyle Haley Lu Richardson, Jai, Hooters Lover rolüyle M. Night Shyamalan, Casey (Age 5-5 Yaş) rolüyle Izzie Coffrey, Casey's Father (Casey'nin Babası) rolleriyle Sebastian Arcelus, Brian Gildea, Casey's Mother (Casey'nin Annesi) rolüyle Kelly Werkheiser, Uncle (Amca) John rolüyle Brad William Henke, Mr. (Bay) Benoit rolüyle Neal Huff, Kevin's Mother (Kevin'ın Annesi) rolüyle Rosemary Howard, Hannah rolüyle Kim Director, Geraldo rolüyle Junnie Lopez, Dr. (Doktor) Clerque rolüyle Jon Douglas Rainey, David Dunn rolüyle Bruce Willis, Joe rolüyle Robert Michael Kelly, Security Guard (Güvenlik Görevlisi) Vince rolüyle Jerome Gallman, Dr. Fletcher's Patient (Doktor Fletcher'ın Hastası) rolüyle Kate Jacoby, News Anchor (Haber Spikeri) rolüyle Ukee Washington, Academic Moderator rolüye Lyne Renee, Taxi Driver (Taksi Sürücüsü) rolüyle Peter Patrikios, Flower Kiosk Worker rolüyle Kash Goins, Security Guy with Dog (Köpekli Güvenlik Görevlisi) rolüyle Roy James Wilson, Older Worker (Yaşlı Çalışan) rolüyle Christopher Lee Philips, Paramedic (İlk ve Acil Yardım) rolüyle Julie Potter, Police Officer (Polis Memuru) rolleriyle Ameerah Briggs, Nakia Dillard, Jeff Buckner, Police Officer By Car (Arabalı Polis Memuru) rolüyle Anthony Pasqua, Television Reporter (Televizyon Röportajcısı) rolüyle Robin Rieger, Game Show Contestant (Oyun Gösterisi Yarışmacısı) rolüyle Dann Fink, Game Show Host (Oyun Gösterisi Sunucusu) rolüyle Bruce Winant, High School Student (Lise Öğrencisi) rolüyle Maria Breyman, Boy in Park (Parktaki Erkek Çocuk) rolüyle Colin Campbell, Man at Next Table (Bir Sonraki Masadaki Adam) rolüyle Steven Dennis, Mall Shopper (Alışveriş Merkezi Müşterisi) rolüyle Laura Hart, Traveler in the Station (İstasyondaki Yolcu) rolüyle Andrea Havens, Zoo Worker (Hayvanat Bahçesi Çalışanı) rolleriyle Michael J. Kraycik, Michelle Santiago, EMT (Acil Müdahale Teknisyeni) rolüyle John Mitchell, Detective (Dedektif) rolüyle Vincent Riviezzo, Waitress (Garson Kız) rolüyle Emlyn Morinelli McFarland, Businessman / Father (İş adamı-Baba) rolüyle Matthew Bowerman, Train Conductor (Tren Kondüktörü) rolüyle Shawn Gonzalez, Homeland Security (Milli Güvenlik) rolüyle John Jillard Sr. ve Townsman (Kasabalı Adam) rolüyle Jeffrey Mowery gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Amerikan yapımı gerilim, korku filmidir.





''Kevin has 23 distinct personalities. The 24th is about to be unleashed. (Kevin'ın 23 farklı kişiliği var. 24. Kişiliği zincirlerinden kurtulmak üzere.)''





Split



Split

Parçalanmış







Split James McAvoy

Bu film, bir filmden çok, ''kişilik bölünmesi/çoklu kişilik bozukluğu'' tanısı konmuş hastalarına inanan, onları zihinsel özürlü bir hasta olarak görmek yerine, farklı bir yaklaşım getirerek onların farklılığını bir zenginlik, bir meziyet, bir yetenek olarak gören idealist bir psikolog ve zihninde/vücudunda 23 farklı kişilik barındıran titiz, dürüst, kararlı, örnek hastası Kevin (James McAvoy) arasındaki alışılmadık bir terapi seansı.



Psikolog: Titiz, dürüst, örnek bir insansın. Senin rahatsızlığına sahip olan hastalarımdan en kararlı olan sensin.



Split Betty Buckley

Split James McAvoy

Split James McAvoy

''Bu bir zihinsel hastalık değil. Neye inanıyorlarsa o oluyorlar. Beyin kendisini korumayı öğrenmiş. Adeta olağanüstü, doğa üstü güçleri varmış gibi, düşünce güçleriyle vücut kimyalarını değiştirebiliyorlar. Bu yetenekleri sayesinde bizlerin yapamayacakları şeyleri yapabiliyorlar. Kimlikleri arasındaki farklar çok fazla olabilir. Her bir kimlik ayrı bir fizik yapısına ve ayrı bir zeka seviyesine sahip olabilir. Odaklanma ve olayları tecrübe etme yöntemleri olağanüstü. Eğer bu kişiler acılarından kurtarılırsa, zihinsel potansiyelleri ortaya çıkarılabilirse, bilinmeyen dediğimiz her şeyin kapısı açılacaktır.''

Dr. Karen Fletcher ( Betty Buckley )



Split Betty Buckley

Betty Buckley) konuştuğu kişinin Barry olmadığından emindir. Acaba, uzun zamandır söz dinleyen ve bir köşede sessiz sakin duran farklı yaşam tarzlarına ve zevklere sahip diğer kimliklerinden biri veya birkaçı dizginleri alıp bilinci, yönetimi ele mi geçirmiştir? Sapık eğilimlerinden ötürü sahneye çıkması yasaklanmış olan simetri hastası Dennis miydi karşısındaki? Veya mürebbiye kılıklı Patricia mıydı?



Split James McAvoy-Betty Buckley

Split James McAvoy

Split Betty Buckley

''Bizimle dalga geçtiğinizi sanıyorsunuz. Ama sandığınızdan çok daha güçlüyüz. Güneşte tutkumuzu bulacağız. Güneşte amacımızı bulacağız''



Split Jessica Sula-James McAvoy

Dr. Fletcher'in, karakterlerin birdenbire niye sahneye doluştuğunu öğrenmesi gerekiyordu çünkü Kevin'ın gerçek potansiyelini ortaya çıkarması için acılarını dindirmesi gerekliydi. Acılarını dindirmesi için de geçmişte yaşadığı travmayı gün yüzüne çıkarmalıydılar. Çünkü üstü örtülmüş bir travma, dile dökülemediği yıllar içinde korkunç bir yaratığa dönüşmüş olabilirdi: fiziksel ve zihinsel becerileri sınır tanımayan tehlikeli ve muazzam bir yaratığa. Henüz hiçbir karaktere görülmemiş, 23 kişilikten hiçbiriyle tanışmamış lakin büyük bir heyecan ve aynı zamanda büyük bir korkuyla sahneye çıkması beklenen. Bu yaratık 24. kişilik miydi yoksa sadece bir fantezi mi?



Psikoloğun terapi seanslarıyla elde etmeyi beklediği başarı olan ''zihinsel potansiyelleri ortaya çıkması'' kelimenin tam anlamıyla ''hiç beklemediği'' yerlere açacaktır kapıları. Zira beklediğinin aksine, potansiyelini gösteren zihin Kevin'ınki değil, evrimin en üst seviyesini temsil eden yaratığın ki olacaktır. Elbette bu yönde gelişen bir evrim hiç de psikoloğun tahayyül etmiş olduğu türden bir evrim değildir. Çünkü bu zihinsel potansiyel ortaya çıktığında artık insanlığa ve onun köhnemiş değerlerine hiç lüzum olmayacaktır. Sıradan insanlık artık sona erecektir. İnsanlar bu muazzam yaratığın karşısında diz çökmek zorunda kalacaktır.



''Yaratık geldiğinde artık kimse bizimle dalga geçemeyecek. Herkes ne kadar müthiş olduğumuzu görecek ve artık aptalca hataların hiçbir önemi kalmayacak!''



Split James McAvoy-Anya Taylor-Joy

Kevin'ın 23 farklı kişiliğiyle tanışmaya hazır mısınız?Bu film, bir filmden çok, '''' tanısı konmuş hastalarına inanan, onları zihinsel özürlü bir hasta olarak görmek yerine, farklı bir yaklaşım getirerek onların farklılığını bir zenginlik, bir meziyet, bir yetenek olarak gören idealist bir psikolog ve zihninde/vücudunda 23 farklı kişilik barındıran titiz, dürüst, kararlı, örnek hastası Kevin () arasındaki alışılmadık bir terapi seansı.Psikolog: Titiz, dürüst, örnek bir insansın. Senin rahatsızlığına sahip olan hastalarımdan en kararlı olan sensin.''Bu bir zihinsel hastalık değil. Neye inanıyorlarsa o oluyorlar. Beyin kendisini korumayı öğrenmiş. Adeta olağanüstü, doğa üstü güçleri varmış gibi, düşünce güçleriyle vücut kimyalarını değiştirebiliyorlar. Bu yetenekleri sayesinde bizlerin yapamayacakları şeyleri yapabiliyorlar. Kimlikleri arasındaki farklar çok fazla olabilir. Her bir kimlik ayrı bir fizik yapısına ve ayrı bir zeka seviyesine sahip olabilir. Odaklanma ve olayları tecrübe etme yöntemleri olağanüstü. Eğer bu kişiler acılarından kurtarılırsa, zihinsel potansiyelleri ortaya çıkarılabilirse, bilinmeyen dediğimiz her şeyin kapısı açılacaktır.''Dr. Karen Fletcher (Ancak bu seansta Barry (Kevin'ın en uyumlu kişiliği) her zamanki gibi değildir, farklı davranıyordur, her zaman çok önem verdiği çizimlerini bile unutacak kadar. Psikoloğu endişe içindedir. Acaba Barry'ye neler olmuştur? Psikolog Doktor Karen Fletcher () konuştuğu kişinin Barry olmadığından emindir. Acaba, uzun zamandır söz dinleyen ve bir köşede sessiz sakin duran farklı yaşam tarzlarına ve zevklere sahip diğer kimliklerinden biri veya birkaçı dizginleri alıp bilinci, yönetimi ele mi geçirmiştir? Sapık eğilimlerinden ötürü sahneye çıkması yasaklanmış olan simetri hastası Dennis miydi karşısındaki? Veya mürebbiye kılıklı Patricia mıydı?''Bizimle dalga geçtiğinizi sanıyorsunuz. Ama sandığınızdan çok daha güçlüyüz. Güneşte tutkumuzu bulacağız. Güneşte amacımızı bulacağız''Dr. Fletcher'in, karakterlerin birdenbire niye sahneye doluştuğunu öğrenmesi gerekiyordu çünkü Kevin'ın gerçek potansiyelini ortaya çıkarması için acılarını dindirmesi gerekliydi. Acılarını dindirmesi için de geçmişte yaşadığı travmayı gün yüzüne çıkarmalıydılar. Çünkü üstü örtülmüş bir travma, dile dökülemediği yıllar içinde korkunç bir yaratığa dönüşmüş olabilirdi: fiziksel ve zihinsel becerileri sınır tanımayan tehlikeli ve muazzam bir yaratığa. Henüz hiçbir karaktere görülmemiş, 23 kişilikten hiçbiriyle tanışmamış lakin büyük bir heyecan ve aynı zamanda büyük bir korkuyla sahneye çıkması beklenen. Bu yaratık 24. kişilik miydi yoksa sadece bir fantezi mi?Psikoloğun terapi seanslarıyla elde etmeyi beklediği başarı olan ''zihinsel potansiyelleri ortaya çıkması'' kelimenin tam anlamıyla ''hiç beklemediği'' yerlere açacaktır kapıları. Zira beklediğinin aksine, potansiyelini gösteren zihin Kevin'ınki değil, evrimin en üst seviyesini temsil eden yaratığın ki olacaktır. Elbette bu yönde gelişen bir evrim hiç de psikoloğun tahayyül etmiş olduğu türden bir evrim değildir. Çünkü bu zihinsel potansiyel ortaya çıktığında artık insanlığa ve onun köhnemiş değerlerine hiç lüzum olmayacaktır. Sıradan insanlık artık sona erecektir. İnsanlar bu muazzam yaratığın karşısında diz çökmek zorunda kalacaktır.''Yaratık geldiğinde artık kimse bizimle dalga geçemeyecek. Herkes ne kadar müthiş olduğumuzu görecek ve artık aptalca hataların hiçbir önemi kalmayacak!''

Başlangıçta başrol için Joaquin Phoenix düşünülüyordu fakat anlaşma yapılamadı ve yerine James McAvoy geldi. James McAvoy daha önce Filth (Pislik) filminde de birden çoklu kişilik bozukluğu olan birini oynuyordu. M. Night Shyamalan, bu filmin çekiminin kariyerinin en zorlu filmi olduğunu belirtti. Shyamalan'a göre Split, bu güne kadar yaptığı en uzun film.



Split Anya Taylor-Joy-Haley Lu Richardson-Jessica Sula

Split James McAvoy

Split James McAvoy

Split Anya Taylor-Joy-Jessica Sula-Haley Lu Richardson-James McAvoy

Split James McAvoy

Split James McAvoy-Anya Taylor-Joy

Split James McAvoy-Betty Buckley

Split James McAvoy

Split Anya Taylor-Joy

Split James McAvoy

Split Anya Taylor-Joy



Split (Parçalanmış) Official Trailer







Split (Parçalanmış) Official Trailer 2





Split (Parçalanmış) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman







Split (Parçalanmış) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman 2









Split