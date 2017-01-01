A Cure for Wellness 2016 Soundtracks
Yaşam Kürü Müzikleri
A Cure for Wellness (Yaşam Kürü)
Hikayesi Gore Verbinski ve Justin Haythe'a ait olan ve yine Justin Haythe'nin senaristliğini yaptığı, Gore Verbinski'nin yönettiği, başrollerinde; Dane DeHaan, Jason Isaacs ve Mia Goth'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile A Cure for Wellness (Yaşam Kürü) 2016 Almanya-ABD ortak yapımı dram, fantastik, gizem, korku, psikolojik gerilim, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.
A Cure for Wellness Music by
Benjamin Wallfisch
A Cure for Wellness Soundtracks (Yaşam Kürü Müzikleri)
Hannah and Volmer / ( Benjamin Wallfisch )
Nobody Ever Leaves / ( Benjamin Wallfisch )
Bicycle / ( Benjamin Wallfisch )
The Rite / ( Benjamin Wallfisch )
Feuerwalzer / ( Benjamin Wallfisch )
Magnificent, Isn't It / ( Benjamin Wallfisch )
Actually I'm Feeling Much Better / ( Benjamin Wallfisch )
Clearly He's Lost His Mind / ( Benjamin Wallfisch )
Our Thoughts Exactly / ( Benjamin Wallfisch )
Volmer Institut / ( Benjamin Wallfisch )
Terrible Darkness / ( Benjamin Wallfisch )
Lipstick / ( Benjamin Wallfisch )
Waiting / ( Benjamin Wallfisch )
Zutritt Verboten / ( Benjamin Wallfisch )
There's Nothing Wrong With You People / ( Benjamin Wallfisch )
Lockhart's Letter / ( Benjamin Wallfisch )
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