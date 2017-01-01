A Cure for Wellness 2016 Soundtracks

Yaşam Kürü Müzikleri





A Cure for Wellness Soundtracks-Yaşam Kürü Müzikleri



A Cure for Wellness (Yaşam Kürü)

Hikayesi Gore Verbinski ve Justin Haythe'a ait olan ve yine Justin Haythe'nin senaristliğini yaptığı, Gore Verbinski'nin yönettiği, başrollerinde; Dane DeHaan, Jason Isaacs ve Mia Goth'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile A Cure for Wellness (Yaşam Kürü) 2016 Almanya-ABD ortak yapımı dram, fantastik, gizem, korku, psikolojik gerilim, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.





A Cure for Wellness

Özellikle I Wanna Be Sedated ağır favorimdir ;)



A Cure for Wellness Music by





Benjamin Wallfisch





A Cure for Wellness Soundtracks (Yaşam Kürü Müzikleri)





A Cure for Wellness Soundtracks



Hannah and Volmer / ( Benjamin Wallfisch )





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Nobody Ever Leaves / ( Benjamin Wallfisch )





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Bicycle / ( Benjamin Wallfisch )





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The Rite / ( Benjamin Wallfisch )





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Feuerwalzer / ( Benjamin Wallfisch )





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Magnificent, Isn't It / ( Benjamin Wallfisch )





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Actually I'm Feeling Much Better / ( Benjamin Wallfisch )





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Clearly He's Lost His Mind / ( Benjamin Wallfisch )





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Our Thoughts Exactly / ( Benjamin Wallfisch )





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Volmer Institut / ( Benjamin Wallfisch )





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Terrible Darkness / ( Benjamin Wallfisch )





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Lipstick / ( Benjamin Wallfisch )





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Waiting / ( Benjamin Wallfisch )





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Zutritt Verboten / ( Benjamin Wallfisch )





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There's Nothing Wrong With You People / ( Benjamin Wallfisch )





Lockhart's Letter / ( Benjamin Wallfisch )





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