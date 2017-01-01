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A Cure for Wellness 2016 Soundtracks

Yaşam Kürü Müzikleri


a cure for wellness soundtracks-yasam kuru muzikleri
A Cure for Wellness Soundtracks-Yaşam Kürü Müzikleri

A Cure for Wellness (Yaşam Kürü)

Hikayesi Gore Verbinski ve Justin Haythe'a ait olan ve yine Justin Haythe'nin senaristliğini yaptığı, Gore Verbinski'nin yönettiği, başrollerinde; Dane DeHaan, Jason Isaacs ve Mia Goth'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile A Cure for Wellness (Yaşam Kürü) 2016 Almanya-ABD ortak yapımı dram, fantastik, gizem, korku, psikolojik gerilim, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.

a cure for wellness
A Cure for Wellness

Özellikle I Wanna Be Sedated ağır favorimdir ;)

A Cure for Wellness Music by

Benjamin Wallfisch

A Cure for Wellness Soundtracks (Yaşam Kürü Müzikleri)


a cure for wellness soundtracks
A Cure for Wellness Soundtracks

Hannah and Volmer / ( Benjamin Wallfisch )


Nobody Ever Leaves / ( Benjamin Wallfisch )


Bicycle / ( Benjamin Wallfisch )


The Rite / ( Benjamin Wallfisch )


Feuerwalzer / ( Benjamin Wallfisch )


Magnificent, Isn't It / ( Benjamin Wallfisch )


Actually I'm Feeling Much Better / ( Benjamin Wallfisch )


Clearly He's Lost His Mind / ( Benjamin Wallfisch )


Our Thoughts Exactly / ( Benjamin Wallfisch )


Volmer Institut / ( Benjamin Wallfisch )


Terrible Darkness / ( Benjamin Wallfisch )


Lipstick / ( Benjamin Wallfisch )


Waiting / ( Benjamin Wallfisch )


Zutritt Verboten / ( Benjamin Wallfisch )


There's Nothing Wrong With You People / ( Benjamin Wallfisch )


Lockhart's Letter / ( Benjamin Wallfisch )


Volmer's Lab / ( Benjamin Wallfisch )


I Wanna Be Sedated (feat. Mirel Wagner) / ( Benjamin Wallfisch )


a cure for wellness
A Cure for Wellness

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