A Cure for Wellness 2016 Yaşam Kürü

''Doğum öncesine dönmek nasıl imkansızsa, gözleri açılan bir kör de tekrar karanlığa dönemez. Hakikati gören insan gördüğünü yadsıyamaz.''

A Cure for Wellness (Yaşam Kürü), Hikayesi Gore Verbinski ve Justin Haythe'a ait olan ve yine Justin Haythe'nin senaristliğini yaptığı, Gore Verbinski'nin yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Lockhart rolüyle Dane DeHaan, 9 Year Old Lockhart (Lockhart 9 Yaş) rolüyle Douglas Hamilton, Henrich Volmer rolüyle Jason Isaacs, Hannah rolüyle Mia Goth, Lockhart's Father (Lockhart'ın Babası) rolüyle Bert Tischendorf, Lockhart's Mother (Lockhart'ın Annesi) rolüyle Rebecca Street, Enrico rolüyle Ivo Nandi, Deputy Director (Müdür Yardımcısı) rolüyle Adrian Schiller, Victoria Watkins rolüyle Celia Imrie, Roland E. Pembroke rolüyle Harry Groener, Frank Hill rolüyle Tomas Norström, The Vet (Veteriner) Pieter rolüyle Magnus Krepper, Vet's Daughter (Veteriner'in Kızı) rolüyle Julia Graefner, Drawing Boy (Çizim yapan Çocuk) rolüyle Nino Boehlau, Morris rolüyle Craig Wroe, Hank Green rolüyle David Bishins, Hollis rolüyle Lisa Banes, Wilson rolüyle Carl Lumbly, Humphrey rolüyle Tom Flynn, Josh rolüyle Eric Todd, Carl rolüyle Jason Babinsky, Frank rolüyle Leonard Kunz, Ron Nair rolüyle Ashok Mandanna, Mrs. (Bayan) Abramov rolüyle Maggie Steed, Denim rolüyle Daniel Michel, Doctor (Doktor) Barlock rolüyle Johnny Otto, Constable (Polis Memuru) rolüyle Peter Benedict, Caretaker (Bekçi) rolüyle Johannes Krisch, Secretary (Sekreter) rolüyle Manon Kahle, Funeral Director (Cenaze Yöneticisi) rolüyle Jeff Burrell, Nurse (Hemşire) rolüyle Natalia Bobrich, Bartender (Barmen) rolüyle Michael Mendl, Bar Girl (Bar Kızı) rolleriyle Luzie Scheuritzel, Natascha Lawiszus, Sophie Charlotte Conrad, Conductor (Biletçi) rolüyle Adrian Zwicker, Volmer Institute Staff (Volmer Enstitüsü Personeli) rolleriyle Nadine Boeske, Axel Buchholz, David Bredin, Matthias Britschgi, Andreas Dobberkau, Sarah Franke, Godehard Giese, Judith Hoersch, Angelina Häntsch, Caspar Kaeser, Sebastian Kaufmane, Martin Laue, Annette Lober, Benedict Seifert, Roman Schomburg, Florian Steffens, Sven Timmreck, Hanna Wollschlaeger, Susanne Wuest, Jef Bayonne, Klaus Burckhardt, Helmut Boelling, Renate Prack, Matthias Rick, Peter Simlinger, Jutta Marina Von Brunkau gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Almanya-ABD ortak yapımı dram, fantastik, gizem, korku, psikolojik gerilim, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.





Bir rüyanın içinde yaşayan ama rüya gördüğünün farkında olmayan faniler... Maddi dünyanın yanılsaması içinde kaybolmuş halde, boğazındaki acı tadı fark etmeksizin, hedefine ulaşmak için kendini kandırmaktan çekinmeyen... Bedenlerimiz zihnimize isyan edene dek varlığını inkar edip dursak da içimizdeki hastalık asla yok olmayacak. Peki acaba hastalığı kabul etmek iyileşmenin yarısı olabilecek, kendimizi mucizevi kürlerin şefkatli kucağına teslim ettiğimizde şifayı bulabilecek miyiz?



''Zihin yalan söyleyebilir ama vücut asla söylemez.'' Henrich Volmer ( Jason Isaacs )

İsviçre Alpler'indeki huzurlu ve bir o kadar da gizemli bir hidroterapi merkezinde geçen, ''insanlar üzerinde eşsiz gençleştirici'' etkiye sahip su terapisini merkezine alan bu filmde sorgularımıza ''bu mucizevi terapi o kadar da kusursuz olmayıp bazı yan etkilere de sahip olabilir mi?'' Sorusuyla başlayacak, şüphelerimizin izini sürerken kendimize ve hayatımıza dair en derin sırlarımız su yüzüne çıkacak, ödediğimiz bedellerle, hastalığımızla yüzleşecek ve en büyük ikilem bu yüzleşmeden sonra başlayacak: Bu hakikatleri olduğu gibi kabul edip benimsemeli mi yoksa ona isyan mı etmeliyiz?



''İnsanlığın tedavisi nedir, bilir misiniz? Hastalık. İşte o zaman, tedavi için umutları olur çünkü.'' Henrich Volmer ( Jason Isaacs )

A Cure for Wellness ( Yaşam Kürü ) Official Teaser Trailer









A Cure for Wellness ( Yaşam Kürü ) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman









