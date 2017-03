Doctor Strange 2016 Doktor Strange

Dr. Stephen Strange'e mistik yolculuğunda eşlik etmeye hazır mısın?





''Open your mind. Change your reality. (Zihnini aç. Gerçekliğini değiştir.)''



''Question reality. Change your destiny. (Gerçeği sorgula. Kaderini değiştir.)''



''The impossibilities are endless. (İmkansızlığın sınırı yoktur.)''



Kibirli, hırslı bir cerrah. Bu kibrinde haklılık payı çok: Zira, hayatta kalması imkansız vakalara bile can verebilen, en zorlu ameliyatlarda ismi tek geçen bir doktor.





doktorlar yöntemlerini bırak anlayıp uygulamayı daha algılayacak seviyede bile değiller. Meslektaşlarının ölüme terk ettiği hastaları bile kelimenin tam anlamıyla diriltebilmişken, çekemeyen haset rakipleri kendisi hakkında ne derlerse desinler Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) kendisiyle gururlanmakla, övünmekle ve hatta böbürlenmekle sonuna kadar haklıdır.



Ta ki o elem kazaya kadar. Adeta nazar değmişcesine feci bir kaza sonrası Dr. Strange, ciddi sinir hasarından ötürü, o şifa dağıtan ellerini kaybeder. Böylesine hassas bir ameliyatı kendisinden başka yapabilecek kimse olmadığından dolayı, ameliyatına giren beceriksiz meslektaşları ellerini iyileştirememiş, aksine tamamen mahvetmişlerdir. Artık bırakın titizlik gerektiren en ince, en hassas operasyonları, bir pansuman bile yapamayacak bir hale düşmüştür. Diğeryöntemlerini bırak anlayıp uygulamayı daha algılayacak seviyede bile değiller. Meslektaşlarının ölüme terk ettiği hastaları bile kelimenin tam anlamıyla diriltebilmişken, çekemeyen haset rakipleri kendisi hakkında ne derlerse desinler) kendisiyle gururlanmakla, övünmekle ve hatta böbürlenmekle sonuna kadar haklıdır.Ta ki o elem kazaya kadar. Adeta nazar değmişcesine feci bir kaza sonrası, ciddi sinir hasarından ötürü, o şifa dağıtan ellerini kaybeder. Böylesine hassas bir ameliyatı kendisinden başka yapabilecek kimse olmadığından dolayı, ameliyatına giren beceriksiz meslektaşları ellerini iyileştirememiş, aksine tamamen mahvetmişlerdir. Artık bırakın titizlik gerektiren en ince, en hassas operasyonları, bir pansuman bile yapamayacak bir hale düşmüştür.



Dr. Christine Palmer: Belki de artık durmalısın.

Dr. Strange: Hayır, şimdi durmanın kesinlikle sırası değil. Çünkü iyileşmiyorum!

Dr. Christine Palmer: Ama şu an tıp çaresiz. Bu yaptığın delilik! Bazı şeylerin tamiri yoktur.

Dr. Strange: Mesleğimi yapamayacağım bir hayat...

Dr. Christine Palmer: Yine de hayattır.



Ellerine yeniden kavuşmak için denemediği yöntem, başvurmadığı kişi, çalmadığı kapı kalmaz: lakin hiçbir çare bulamaz. Dehşet içinde fark edeceği üzere, her şey yolunda giderken bildiklerini kimseye öğretmemiş olduğundan, bu hale gelmesinde kendisinin de epey payı vardır. Mesleği olmadan yaşamayı tahayyül bile edemediğinden bu acınası durumdan bir an önce kurtulmak, bir an önce eski kusursuz hayatına dönmek istemektedir.Dr. Christine Palmer: Belki de artık durmalısın.: Hayır, şimdi durmanın kesinlikle sırası değil. Çünkü iyileşmiyorum!Dr. Christine Palmer: Ama şu an tıp çaresiz. Bu yaptığın delilik! Bazı şeylerin tamiri yoktur.: Mesleğimi yapamayacağım bir hayat...Dr. Christine Palmer: Yine de hayattır.Ellerine yeniden kavuşmak için denemediği yöntem, başvurmadığı kişi, çalmadığı kapı kalmaz: lakin hiçbir çare bulamaz. Dehşet içinde fark edeceği üzere, her şey yolunda giderken bildiklerini kimseye öğretmemiş olduğundan, bu hale gelmesinde kendisinin de epey payı vardır.





Tüm umutları bitip tükenmiş, ümitsizlik içinde sararıp solmuşken, meslektaşlarından birinin önerisiyle, eskiden olsa o çok bilmiş şişkin egosuyla, alay ederek gülüp geçeceği bir yönteme, denize düşen yılana sayılır misali, dört elle sarılır: Ruhsal sağaltımla şifa.



Vücudundan umut kesenlerin, aklın gücüyle, zihnini geliştirerek ruhunu canlandırması ve böylelikle vücudu sağlığına kavuşturmak. Başka bir deyişle telkin yöntemiyle vücudu kendi kendini onarması yönünde ikna etmek. Akıl alır gibi değildi, ama başka da çaresi yoktu.



Bu yöntemle şifa bulan, baştan aşağı felçken basket oynayacak hale gelen kişiyi bizzat gördüğü için kendisi de deneyecekti. Hem bir kere denemekten ne çıkardı?



''Öğrenilecek çok daha derin sırlar vardı. Ama bende dahasını öğrenecek güç yoktu. Mucizeme sarılıp evime dönmeyi tercih ettim.''

Jonathan Pangborn ( Benjamin Bratt )



Doctor Strange Benjamin Bratt-Benedict Cumberbatch



Dr. Stephen Strange'in hayatı sonsuza dek değişecek... Bildiğiniz her şeyi unutun.

Bu amaçla derin sırların peşinde Kathmandu, Nepal'daki Kamar-Taj'a gitmesi ve orada kutsal tapınaktaki Ancient One (Kadim Kişi) hocayı bulması gerekmektedir.



Lakin ellerini kaybetmiş olsa da kibri ve egosunu kaybetmemiş olduğundan kutsal tapınağa giriş yapması pek öyle kolay olmayacaktır. Burada kibir, saygısızlık manasına geliyordu ve kutsal bir mekana saygısız haliyle girmesine imkan ve ihtimal yoktu.





''Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Ve senin gibi de saygısızdım. Bu nedenle tavsiyeme uy ve bildiğin her şeyi unut.''

Mordo ( Chiwetel Ejiofor )



Doctor Strange Chiwetel Ejiofor-Benedict Cumberbatch



Dr. Strange alaycılığı bir yana bırakıp, tüm bildiklerini unutup bu ruhsal kapıdan içeri girmeyi başarabilecek, buna cesaret edebilecek miydi?



Dr. Strange: Cebimdeki son parayı buraya gelmek için harcadım. Sen ise bana inançla iyileştirebileceğimi söylüyorsun.



Dr. Strange: Reddediyorum; çünkü çakralarla, enerjiyle veya inancın gücüyle ilgili peri masallarına inanmıyorum. Ruh diye bir şey yoktur!



The Ancient One: Bugüne kadar bütün dünyaya anahtar deliğinden bakan biri oldun. Bütün hayatını ise o deliği genişletmeye çalışırken geçirdin. Daha çok görmek için daha çok öğrendin. Şimdiyse o deliğin hayal bile edemeyeceğin kadar genişletilebileceğini duyunca tüm olasılıkları reddediyorsun.: Reddediyorum; çünkü çakralarla, enerjiyle veya inancın gücüyle ilgili peri masallarına inanmıyorum. Ruh diye bir şey yoktur!

Doctor Strange Tilda Swinton-Chiwetel Ejiofor-Benedict Cumberbatch



Astral bedeni fiziksel bedenden çıkarmak, böylelikle astral boyutta seyahat etmek hakikaten de mümkün olabilir miydi?



The Ancient One: Bir anlığına astral boyuta girdin. Ruhun bedenden bağımsız olduğu diyarlara.

Dr. Strange: Neden yapıyorsunuz bunu bana?

The Ancient One: Bilmediğin ne kadar çok şey olduğunu göstermek için. Gözünü aç!



Kadim Kişi'nin gösterdikleri karşısında Dr. Strange artık biliyordu ki her şey fiziksel bir evrenden ibaret değildi. Peki gerçek olan neydi? Mantığımızın ötesindeki gizemler neydi? Gerçekler miydi düşünceleri şekillendiren, yoksa düşünceler mi gerçekleştiriyordu gerçekleri? Bu sonsuz evrenin enginliğinde yerimiz neydi?



''Mistik sanatların lisanı, medeniyet kadar eskiye dayanır. Eski çağ büyücüleri bu dilin üslubuna 'büyüler' demişler. Eğer bu kelime, modernlik anlayışına ters geliyorsa 'program' da diyebilirsin. Büyüler, gerçeğe şekil veren kaynak koddur. Çoklu evrenin başka boyutlarından topladığımız enerjiyi büyüler yapmak, kalkanlar ve silahlar yaratmak ve sihir yapmakta kullanırız.''

The Ancient One ( Tilda Swinton )



Gerçeklik yeni bir boyut kazanacak.

''Mistik sanatların lisanı, medeniyet kadar eskiye dayanır. Eski çağ büyücüleri bu dilin üslubuna 'büyüler' demişler. Eğer bu kelime, modernlik anlayışına ters geliyorsa 'program' da diyebilirsin. Büyüler, gerçeğe şekil veren kaynak koddur. Çoklu evrenin başka boyutlarından topladığımız enerjiyi büyüler yapmak, kalkanlar ve silahlar yaratmak ve sihir yapmakta kullanırız.''The Ancient One (

Dr. Strange bir zamanlar burun kıvırdığı mistik sanatlar sayesinde tüm sorularına yanıt bulacak, şifaya ulaşabilecek, tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek miydi? Sadece ellerine mi kavuşmakla mı yetinecekti yoksa tüm gizlerin peşinden mi gidecekti? Lakin Kitapların Koruyucusunun sıkı sıkıya tembihlediği üzere, bu ruhsal seyahati sırasında asla okumaması gereken kitaplar, hiç öğrenmemesi gereken sırlar, açmaması gereken kapılar, girmemesi gereken boyutlar vardı.



Doctor Strange Benedict Wong-Benedict Cumberbatch



''Kitapların Koruyucusu benim. Bu koleksiyondan bir tane kitap kaybolursa anında haberim olur.''

Wong ( Benedict Wong )



Doctor Strange Benedict Cumberbatch-Benedict Wong



Çünkü her gülün bir dikeni olduğu gibi, dünyanın, yaşamın, evrenin, kainatın dengesi için karanlık ile aydınlık, iyilik ile kötülük bir arada olmalıydı. Bu dengenin bozulması telafisi imkansız bedellere yol açacaktı. Ve ''yasak meyveyi yemek'', uzay-zaman olasılıklarına müdahale ederek karanlık boyuta girmek ve bu dengeyi bozmak demekti. Dr. Strange'in merakına yenik düşüp kitaptaki gizli sırrın peşinden giderek dengeyi bozması an meselesiydi.



''Mantığın seni bir yere kadar götürebilir. Ama daha ileriye götürmeyecektir. Kendini bırak. Egonu sustur ve gücün ortaya çıksın.'' The Ancient One ( Tilda Swinton )

Dr. Strange: Bir kez bu odada gözümü açmamı söylemiştin. Şimdi de saçma sapan kuralları 'körü körüne kabullen' deniyor.

The Ancient One: Sonsuz çoklu evreni öğrenmek, sonsuz tehlikeleri de öğrenmek demektir.



Dr. Strange yasak ritüelin karşı koyulmaz cazibesine dayanabilecek miydi? İyi de neden böyle akıl dışı bir yasağa uymalıydı? Doğanın saçma sapan kanunlarına karşı gelmek mümkünken hiçbir şey yapmadan eli kolu bağlıymış gibi her şeye seyirci kalmak ne diye ''doğru'' diye kabul edilmeliydi? Tüm sırları öğrenmek, bütün gücü ele geçirmek, zamanın ötesinde ikamet eden karanlık boyutun şeytanı Dormammu'yu yerle bir etmek mümkünken ne diye daha azıyla yetinmeliydi? Artık şüphe duymadan biat etmesi imkansızdı. Kadim Kişi'nin öğretilerine isyan edip onun yolunu terk ederek karanlık boyuta geçen Kaecilius'un (Mads Mikkelsen) seçimi doğru olabilir miydi?



''Bu hem bir son hem de bir başlangıç. İnsanlar her şeyi iyilik ve kötülük olarak görür. Ama gerçekte zaman hepimizin gerçek düşmanı. Zaman hepimizi öldürüyor. Kadim Kişi'nin sadece kendisine sakladığı şeyleri Dormammu hizmetindekilere isteyerek veriyor: Sonsuz bir yaşam.'' Kaecilius ( Mads Mikkelsen )

''Geleceğinde ne gördüğümü merak ediyor musun? Olasılık...'' The Ancient One ( Tilda Swinton )

''Her şey seninle ilgili değil.'' The Ancient One ( Tilda Swinton )



İyiliğin/kötülüğün ötesine, zamanın ötesine, sonsuzluğa, karanlığa geçmek ne diye ''yanlış'' olsundu? Yoksa ''tüm gizleri'' öğrenmenin önüne engeller ve yasaklar koyanlar, tüm gücü kendilerine saklayanlar mıydı? Dünyanın yok edicisi mi yoksa kurtarıcısı mı olacaktı? Bunu kim bilebilirdi?

''Dormammu, pazarlık yapmaya geldim.'' Dr. Stephen Strange ( Benedict Cumberbatch )

''The Ancient One'' rolü için önce Morgan Freeman, Ken Watanabe ve Bill Nighy düşünülmüştü. Benedict Cumberbatch başlangıçta zamanlama çatışmaları nedeniyle Doctor Strange rolünü reddetmek zorunda kaldı fakat daha sonra filmin çıkış tarihi bu nedenle ertelenince filme dahil oldu. Filmin çekimleri devam ederken Benedict Cumberbatch, Doctor Strange kostümü ile bir çizgi roman mağazasına girip bir Doctor Strange çizgi romanı satın aldı. Benedict Cumberbatch, Christopher Lee, Jeremy Brett, Robert Downey Jr. ve Ian McKellen'dan sonra hem Sherlock Holmes karakterini canlandıran hem de bir Marvel karakterini canlandıran 5. isim oldu. ''The Ancient One'' rolü için önce Morgan Freeman, Ken Watanabe ve Bill Nighy düşünülmüştü.başlangıçta zamanlama çatışmaları nedeniylerolünü reddetmek zorunda kaldı fakat daha sonra filmin çıkış tarihi bu nedenle ertelenince filme dahil oldu. Filmin çekimleri devam ederkenkostümü ile bir çizgi roman mağazasına girip birçizgi romanı satın aldı., Christopher Lee, Jeremy Brett, Robert Downey Jr. ve Ian McKellen'dan sonra hem Sherlock Holmes karakterini canlandıran hem de birkarakterini canlandıran 5. isim oldu.



), Yaratıcılarıvetarafından 1963'de tasarlanmış bir kurgusal karakter olup,'in aynı adlı çizgi roman karakterinden beyazperdeye uyarlanan,ve'in senaristliğini birlikte yaptıkları ve yine'un yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda:rolüyleMordo rolüyleDr. (Doktor) Christine Palmer rolüyleWong rolüyleKaecilius rolüyleThe Ancient One rolüyleDr. (Doktor) Nicodemus West rolüyle, Jonathan Pangborn rolüyle, Strong (Güçlü) Zealot Lucian rolüyle, Brunette (Esmer) Zealot rolüyle, Tall (Uzun) Zealot rolüyle, Blonde (Sarışın) Zealot rolüyle, Thor rolüyle, Sol Rama rolüyle, Tina Minoru rolüyle, Dr. (Doktor) Patel rolüyle, Dr. (Doktor) Bruner rolüyle, Dr. (Doktor) Garrison rolüyle, Dr. (Doktor) Weiss rolüyle, Concerned Doctor (Endişeli Doktor) rolüyle, Physical Therapist (Fizyoterapist) rolüyle, Reluctant Surgeon (İsteksiz Cerrah) Etienne rolüyle, Mugger (Haydut) rolüyle, Master (Usta) Hamir rolüyle, Master (Usta) Daniel Drumm rolüyle, Orderly (Emir eri) rolleriyle, Girl on the Bus (Otobüsteki Kız) rolüyle, Nurse (Hemşire) Billy rolüyle, Kamer-Taj Librarian (Kam-Taj Kütüphanecisi) rolüyle, Beauty (Güzellik) rolüylevegibi oyuncuların yer aldığı 2016 Amerikan yapımı aksiyon, fantastik, macera, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.