16. Filmekimi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Vodafone FreeZone sponsorluğunda gerçekleştirilecek Filmekimi'nin programı ve etkinlik detayları açıklandı.









Filmekimi 16 yaşında

Bu yıl 16. yaşını kutlayan Filmekimi, 51 film ile yine sonbaharın en parlak sinema etkinliği olacak!



İlk kez düzenlendiği 2002 yılından bu yana İstanbullu sinemaseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Filmekimi, 2016'da 5 şehirdeki 10 sinema salonunda düzenlenen toplam 291 seansta 90 bine yakın sinemaseverle buluştu.



Filmekimi gösterimleri İstanbul'da bu yıl Beyoğlu'nda Beyoğlu ve Atlas, Kadıköy Rexx Sineması ve Nişantaşı City's Cinemaximum'da yapılacak.



İstanbul dışı gösterimlerine 2011'de başlayan Filmekimi, bu yıl da Türkiye'nin farklı kentlerindeki sinemaseverlere yılın en iyi ve en güncel filmlerini sunmaya devam edecek. İstanbul'un ardından bu yıl 27-29 Ekim tarihlerinde ilk kez Bodrum'a da uğrayacak olan Filmekimi gösterimleri 6-8 Ekim'de Edirne, 13-15 Ekim'de Eskişehir, 13-17 Ekim'de Ankara, 20-22 Ekim'de Diyarbakır ve 20-24 Ekim'de İzmir olmak üzere 7 farklı şehirde gerçekleştirilecek.





Sonbaharın rengi Filmekimi 29 Eylül'de başlıyor!

Filmekimi, her yıl olduğu gibi, dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merakla beklenen yeni yapımları içeren zengin programıyla Ekim ayının en çok konuşulan sinema etkinliği olacak. Vodafone FreeZone sponsorluğunda gerçekleşecek Filmekimi, 29 Eylül -8 Ekim tarihlerinde İstanbul'da 10 gün sürecek bir maratonla birlikte İstanbul dışında da Ekim ayı boyunca 6 şehirde gösterimlerine devam edecek.



Göz alıcı filmler Filmekimi'nde!



Biletler 23 Eylül'de satışa çıkıyor





Filmekimi biletleri, 23 Eylül Cumartesi günü, 10.30'dan itibaren hizmet bedeli eklenmeden Biletix ile [Biletix satış noktaları, Biletix çağrı merkezi (0216 556 98 00), Biletix web sitesi ( İstanbul'dabiletleri, 23 Eylül Cumartesi günü, 10.30'dan itibaren hizmet bedeli eklenmeden Biletix ile [Biletix satış noktaları, Biletix çağrı merkezi (0216 556 98 00), Biletix web sitesi ( biletix.com )], Atlas ve Rexx sinemalarında satılmaya başlayacaktır.



Filmekimi'nin İstanbul ayağının biletleri hafta içi gündüz seanslarında (11.00, 13.30, 16.00) sadece 8 TL, hafta sonu gündüz seansları ve tüm 19.00 seanslarında tam 20 TL, indirimli 14 TL. Tüm 21.30 seansları 20 TL.



Siyah ve Beyaz Lale üyeleri için öncelikli satış 19 Eylül; Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri için 20-21-22 Eylül tarihlerindedir. Siyah, Beyaz ve Kırmızı Lale üyeleri öncelikli satış döneminde her seans için en fazla iki (2), Sarı Lale üyeleri ise en fazla bir (1) bilet satın alabilir.



Vodafone Red ve FreeZone Kampanyası

Vodafone Red ve FreeZone'lulara Filmekimi için, 23 Eylül-29 Ekim tarihleri arasında bir bilet alındığında ikincisi hediye olarak verilecektir. Kampanyaya katılabilmek için, ''FILMEKIMI'' yazıp 6666'ya SMS göndermek veya Avantaj Cepte üzerinden kampanya şifresi almak gerekmektedir, gönderilen SMS'ler 40Kr olarak ücretlendirilir. Kampanya 26 yaş altı bireysel faturalı ve faturasız aktif Freezone aboneleri ve aktif Vodafone Red aboneleri için geçerlidir. Alınan şifre anlaşmalı sinemalardaki satış yetkilisine ibraz edilerek kampanyadan faydalanılabilir. Tek şifreyle alınan toplam bilet adedi 3'ü ücretli, 3'ü hediye olacak şekilde toplam 6 adet ile sınırlıdır ve bu şifre ile hediye bilet aynı seansa ait olmak üzere farklı filmlere bilet alınabilmektedir. Bir abone kampanyadan en fazla 1 kez şifre alabilir. Hediye biletler stoklarla sınırlıdır. Bilet satışları Filmekimi sinemalarının gişelerinden yapılmakta olup, Biletix çağrı merkezi ve satış noktalarından gerçekleştirilemez.



16. Filmekiminde Gösterilecek Filmler

Mother! (Anne!)



Mother-Anne

Dünya prömiyerini Eylül'de Altın Aslan için yarıştığı Venedik Film Festivali'nde yapan ''Anne!'' daha ilk gösteriminde hem eleştirmenleri hem sinemaseverleri ikiye böldü, hem yuhalamalar hem alkışlarla karşılandı. Filmde Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı, kocasıyla sakin bir hayat sürdüren bir kadının huzuru, yanlarına yerleşen bir çiftin gelişiyle bozuluyor. Film ekibinin ''cesur, benzersiz, eklektik'', eleştirmenlerin ''müthiş, ürkütücü, muhteşem'' diye tanımladığı, ''Anne!'', Darren Aronofksy'nin bugüne kadar yönettiği en şaşırtıcı, en sürprizli film. Black Swan (Siyah Kuğu) ile psikolojik gerilim türünde ustalığını kanıtlayan Aronofksy, ''Anne!'' ile korku-gerilim türüne yeni bir klasik kazandıracak gibi görünüyor. Filmin müzikleri ise 2012 Salon İKSV'de konser veren Jóhann Jóhannsson'a emanet. Mother! (Anne!)









The Shape of Water-Aşkın Gücü

Farklı evrenlerden çılgın yaratıklarla dolu, yüreğimizi dağlayan masallarla beyazperdeyi dolduran usta öykücü Guillermo del Toro, ilk gösterimini Venedik Film Festivali'nde yapan bir filmle geri dönüyor. Soğuk Savaş'ın en kızıştığı, 1963 yılında Amerika'da gizli bir devlet laboratuvarındayız. Burada temizlikçi olarak çalışan Elisa, laboratuvarda yürütülen çok gizli bir deneyin varlığını keşfeder ve suda hapsedilen insansı bir yaratığı acımasız deneyden kurtarmaya karar verir. Şiirselliğini ve duygu yoğunluğunu hiç kaybetmeyen Aşkın Gücü, Guillermo del Toro'nun sempatik canavarlar galerisine ve görsel tasarım şaheserlerine yenilerini ekliyor. The Shape of Water (Aşkın Gücü)



Call Me by Your Name (Beni Adınla Çağır)



Call Me by Your Name-Beni Adınla Çağır

Yıl 1983, yer Kuzey İtalya... Tatilini ailesiyle birlikte geçiren 17 yaşında bir erkek çocuğu, güneş, yaz ve yazlık havası... Bu tatlı yaz kasabasında her yarın, bir düne benzemektedir. Ta ki ailenin arasına her şeyi değiştirecek bir yabancı karışıncaya kadar. İnsan ruhuna hem büyük bir yara hem de şifalı bir merhem olan ilk aşkın tohumları bu yabancının bohçasındadır. İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, James Ivory ile birlikte Andre Aciman'ın çok sevilen romanını beyazperdeye uyarlarken bütün maharetlerini benzersiz bir sinema duygusuyla bir araya getiriyor. Beni Adınla Çağır, her saniyesi üstün bir sinema aşkıyla örülmüş, temas ettiği tüm hisleri izleyiciye geçirmeyi başaran muazzam bir film. Şüphesiz yılın en iyilerinden.

Borg/McEnroe Call Me by Your Name (Beni Adınla Çağır)



Borg-McEnroe

Spor dünyasının gelmiş geçmiş en büyük, en şiddetli rekabetlerinden biri beyazperdede: asabi, fevri, heyecanlı John McEnroe; duygudan arınmış zen sükunetiyle dikkat çeken İsveçli Bjorn Borg'a karşı. Toronto Film Festivali'nin açılış filmi Borg/McEnroe, ''buz ile ateş'' olarak adlandırılan tenis efsaneleri Borg ile McEnroe'nun 1980 Wimbledon'daki 20 dakika süren meşhur tie-break'li unutulmaz final maçına odaklanıyor. Ezeli rakiplerden McEnroe'yu Shia LaBeouf, Borg'u ise Sverrir Gudnason canlandırıyor. Borg/McEnroe, Armadillo adlı belgeseliyle 2010'da Cannes'da ödül kazanan Danimarkalı Januz Metz'in yönettiği ilk uzun metrajlı kurmaca film.

Rebel in the Rye (Çavdar Tarlasındaki Asi)



Rebel in the Rye-Çavdar Tarlasındaki Asi

Amerikan edebiyatının en yetkin, edebiyat dünyasının en gizemli isimlerinden J.D. Salinger yıllarca gözlerden uzak durdu; okurlarının, hayranlarının ve öğrencilerinin ulaşamayacağı bir şekilde kendini dış dünyadan soyutladı. Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapan Çavdar Tarlasındaki Asi, hem Salinger'ın kariyerinin hem de dünya edebiyatının başyapıtlarından Çavdar Tarlasındaki Çocuklar romanını yazışı ekseninde yazarın gençlik yıllarını ve pek de fazla bilinmeyen, ancak kendisine ağır bir travma kazandıran 2. Dünya Savaşı sırasında cephede geçirdiği günleri anlatıyor. Buffy'den Gilmore Girls'e birçok dizi ve filmde rol alan Danny Strong'un yönettiği bu ilk filmde yazarı Mad Max: Fury Road'dan A Single Man'a (Tek Başına Bir Adam) rol aldığı filmlerde parlayan Nicholas Hoult canlandırıyor.

The House by the Sea / La villa (Deniz Kıyısındaki Ev)

The House by the Sea-La villa-Deniz Kıyısındaki Ev

Marsilya yakınlarında, denize nazır bir villa. Villanın sahibi yaşlı adam, ölüm döşeğindedir. Üç yetişkin çocuğu, son günlerinde adama eşlik etmek için villadadır: Angela, Joseph ve Armand, hayatta aldıkları farklı kararlar ve seçtikleri yolları babalarıyla birlikte değerlendirirlerken kıyıya yanaşan bir tekneden bir grup insan çıkar ve huzurlarını bozar. Yönetmen, senarist, yapımcı Robert Guédiguian'ın son filminde yine değişmez oyuncuları eşi Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Robinson Stévenin de rol alıyor.









Submergence-Derin Sular

Submergence (Derin Sular)





Djam



Djam

Çingene dünyasını müzik yoluyla en iyi yansıtan yönetmen Tony Gatlif bu kez rembetikonun içli tınıları öncülüğünde İstanbul'dan Yunanistan'a uzanan müzikal bir yolculuğu anlatıyor. Filme adını veren Djam, yedek parça satın almak için Yunanistan'dan İstanbul'a gelen genç bir kadındır. Djam, insani yardım gönüllüsü olarak çalışan, parasız ve kimsesiz 18 yaşındaki Avril'i kanatlarının altına alır ve birlikte İstanbul'dan Midilli adasına doğru umut ve müzikle dolu bir yolculuğa çıkarlar. Djam'in müzikleri için Cümbüş Cemaat'ten Cem Köklükaya, Baba Zula'dan Melike Şahin, Dalganabak'tan Ozan Tura, Ozan Çoban, Onur Yusufoğlu, Burhan Hasdemir ile Yunan müzisyenler işbirliği yaptı. 8 Ekim Pazar akşamı Djam'in son gösteriminden sonra, Salon İKSV'de Cümbüş Cemaat'in rembetiko konserini kaçırmayın!

The Day After / Geu-hu (Ertesi Gün)

The Day After-Geu-hu-Ertesi Gün

Ertesi Gün, neredeyse her filminde kadın-erkek ilişkisini farklı bir düzlemde inceleyen Hong Sang-soo'nun ''erkeklik mefhumuyla'' yeni yüzleşme filmi. Karısını genç bir kadınla aldatan ve içten içe bunun acısını yaşayan bir adamın başka bir genç kadınla tanışma hikayesini anlatan Ertesi Gün, bir yandan vicdan üzerine akıl yürütürken diğer yandan kadınların toplumsal rolüne dair derinlikli bir karakter incelemesi sunuyor. İçki masaları, duygu patlamaları, erkekliğin nabza göre şerbet hali, aşkın yüceliği ve bütün bunlara eşlik eden uzun diyaloglu sabit plan sekanslar... Ertesi Gün'de, iyi bir Hong Sang-soo filminden beklenen her şey var.

Battle of the Sexes (Ezeli Rekabet)

Battle of the Sexes-Ezeli Rekabet

Tenis dünyasının en çok konuşulan tenis rekabetlerinden biri, 1973'te televizyonda en çok seyredilen spor olayı, hafızalara (ve kayıtlara) ''cinsiyetler savaşı'' olarak geçen efsanevi maç, Ezeli Rekabet'in tam merkezinde yer alıyor, üstelik Oscar'lı Emma Stone ve usta komedyen Steve Carrell, Little Miss Sunshine ve Ruby Sparks'ın yönetmenlerinin çektiği filmin başrollerini paylaşıyorlar. Eski şampiyon Bobby Riggs, tüm kibri ve cinsiyetçiliğiyle dünya kadınlar seribaşı Billie Jean King'e meydan okumuş, söz konusu maç yalnızca tenis kortunda değil dönemin ruhuna uygun şekilde cinsiyetçilik ve feminist mücadelenin de gündeme gelmesiyle tüm dünyada yankı bulmuştu. Ezeli Rekabet, Riggs ve King'in karşı karşıya gelişlerinin hikayesini mizahi bir yolla ele alan harika bir komedi-dram.

Fortunata / Lucky (Şanslı)

Fortunata-Lucky-Şanslı

Adının anlamı ''şanslı'' belki ama yıkıcı evliliğinin enkazından sağ kurtulmaya çabalayan bir kadın Fortunata. Bir kuaför açmak için olanca gücüyle çalışıyor, bu esnada da sadece küçük kızı elinden tutuyor. Tek bir amacı var; yoluna taş koymaya bir hayli hevesli erkeklerle dolu bu büyük şehirde kendini özgür kılıp, hayata karşı dimdik durmak... Bugün değilse bile yarın, kendi varlığı dışında hiç kimseyi umursamadan mutlu olmak... Sergio Castellitto'nun Fortunata'sı Roma'nın arka sokaklarında güçlü bir kadının fırtınasından doğan, delişmenliğiyle Fellini tonlarına çalan bazen eğlenceli bazen de can yakıcı bir film.

Foxtrot

Foxtrot

İsrailli yönetmen Samuel Maoz'un 2009 yapımı savaş karşıtı Lebanon'dan (Lübnan) bu yana çektiği ilk film olan Foxtrot, dünya prömiyerini henüz tamamlanan Venedik ve ardından Toronto film festivallerinde yaptı. Film, askerdeki oğlunun ölüm haberini alan bir babanın yas sürecinde akrabalar ve ordu yetkililerinden bunalarak bir öfke nöbetine tutulması ile başlıyor ve sürprizlerle ilerliyor. Yazgı kavramını farklı yönlerden sorgulayan filmin başrolündeki Lior Ashkenazi, 2016'da İstanbul Film Festivali Altın Lale jürisinde yer almıştı.

Gemini

Gemini

Başından sonuna kadar gerilimle gizemi bir arada ve yüksekte tutan Gemini, Los Angeles'ta sinema endüstrisinin tam ortasında geçen bir cinayet filmi, muzip bakışını hiç kaybetmeyen bir kara film. Dünya prömiyerini SXSW film festivalinde yapan Gemini, asistanlığını yaptığı genç Hollywood yıldızı öldürülünce baş şüpheli sayılan Jill'i izliyor. Jill, bir yandan kendini temize çıkarmak için katili bulmaya çalışırken bir yandan da sinema dünyasını saran kirli ilişkilere denk geliyor. Her anında önemli bir ayrıntı ve komplo gizli Gemini, hem eğlenceli hem heyecanlı bir seyirlik.

Lover for a Day / L'amant d'un jour (Günü Birlik Sevgili)

Lover for a Day-L'amant d'un jour-Günü Birlik Sevgili

Fransız sinemasının en saygın isimlerinden Philippe Garrel yine aşkın ve aşıkların gizemli girdabına dalarak karmaşık ilişkileri ele alıyor; siyah-beyaz romantik filmin odak noktasında Garrel'in kızı Esther'in canlandırdığı, sevgilisinden ayrılan genç öğrenci Jeanne yer alıyor. Aşk acısı çeken Jeanne, üniversitede felsefe hocası olan babasının yanına taşınır. Evde ilk karşılaştığı, babasının yeni kız arkadaşı Ariane'dır. Ariane, Jeanne'la yaşıt, üstelik babasının öğrencisidir. Aynı evde farklı aile dinamikleriyle aşk ilişkisi çakışınca ortaya yönetmen Garrel'in alametifarikası, bir yanıyla komik bir yanıyla trajik insani durumlar ortaya çıkar.

The Insult / Case No. 23 / L'insulte (Hakaret)

The Insult-Case No. 23-L'insulte-Hakaret

Sıradan bir hakaret milli bir krize nasıl dönüşür? İlk gösterimini Venedik Film Festivali'nde yapan ve burada başrolündeki Kamel El Basha'ya En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandıran Hakaret, Lübnan'da siyasetten yargı sistemine uzanan ve derin bir toplumsal eleştiri getiren bir dram. Filmde Lübnanlı Hristiyan Tony ile Filistinli inşaat ustası Yaser (El Basha) bir tamirat yüzünden kavgaya tutuşuyor. Tony, Yaser'e hakaret edince Yaser bir yumrukla karşılık veriyor; mesele mahkemeye düşünce bütün ülke ayağa kalkıyor. Hakaret, Lübnan'ın Oscar adayı olarak seçildi.

Housewife

Housewife

Filmekimi'nde yapıyor ve korku merdivenini derinlere indirmeyi sürdürüyor. Evrenol'un sözleriyle ''cinsellik, aile, toplumsal sıkışmışlık ve kabus temalarını bu kez kadın bakış açısıyla'' ele alan Housewife'ın başkarakteri, kız kardeşi ve babası, annesi tarafından öldürülen Holly. Olaydan 20 yıl sonra, kabuslarıyla gerçekler arasındaki bağını gitgide yitirmeye başlayan Holly, bir yandan annesini bu feci eyleme iten nedenleri araştırırken bir yandan da kendi hayatının anlamını çözmeye çalışacaktır. Cehennemin basamaklarını 2015'te ilk uzun metrajlı filmi Baskın ile inen Can Evrenol, yeni filmi Housewife'ın Türkiye prömiyerini yine'nde yapıyor ve korku merdivenini derinlere indirmeyi sürdürüyor. Evrenol'un sözleriyle ''cinsellik, aile, toplumsal sıkışmışlık ve kabus temalarını bu kez kadın bakış açısıyla'' ele alan Housewife'ın başkarakteri, kız kardeşi ve babası, annesi tarafından öldürülen Holly. Olaydan 20 yıl sonra, kabuslarıyla gerçekler arasındaki bağını gitgide yitirmeye başlayan Holly, bir yandan annesini bu feci eyleme iten nedenleri araştırırken bir yandan da kendi hayatının anlamını çözmeye çalışacaktır.

Let the Sun Shine In / Bright Sunshine In / Dark Glasses / Un beau soleil intérieur (İçimdeki Güneş)

Let the Sun Shine In-Bright Sunshine In-Dark Glasses-Un beau soleil interieur-İçimdeki Güneş

Büyük Alman sinemacı Wim Wenders'in merakla beklenen son filmi, Somali'de kum çöllerinden Normandiya kumsallarına, derin denizin nefes kesen görüntüleri ile müthiş kadrosundan aldığı güçle çarpıcı bir seyirlik sunuyor. San Sebastian Film Festivali'nin açılış filmi olan Derin Sular, Normandiya'da birbirine aşık olup tehlikeli görevler peşinde ülkeden ülkeye seyahat etmek zorunda kalan, ancak kader ve şartlar yüzünden bir türlü kavuşamayan bir hidrolik mühendisiyle bir biyo-matematikçinin romantik hikayesini anlatıyor. Film, savaş muhabiri J.M. Ledgard'ın romanından beyazperdeye uyarlandı.Djam

Juliette Binoche'a uzun zamandır oynadığı en güzel rolü veren Claire Denis'in son filmi, boşanmış, tek çocuklu bir kadının ''gerçek'' aşk arayışını ironik bir dille anlatıyor. Binoche'un canlandırdığı Isabelle, 50'li yaşlarını süren, duygularının hayatını yönlendirmesine izin veren, mutsuz ve kararsız bir sanatçıdır. Tanıştığı birkaç erkekle ilişki kurmayı dener, ancak bu adamların uyumsuzlukları, iletişim kazaları, tuhaf ve hatta komik durumlar onu yıldırır. Günümüz dünyası ve ilişkilerinin zorluğuna mizahi bir yolla eğilen film, Cannes'da Yönetmenlerin 15 Günü bölümünden büyük ödülle döndü.



Jeannette: The Childhood of Joan of Arc / Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc



Jeannette: The Childhood of Joan of Arc-Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc

Jeannette: The Childhood of Joan of Arc / Jeannette, l'enfance de Jeanne d'ArcGünümüz Fransız sinemasının en büyük dehalarından Bruno Dumont, kendinden başka hiçbir yönetmenin eline yakışmayacak tuhaf mı tuhaf bir müzikalle geri dönüyor. Jeannette, Fransa tarihinin en önemli kahramanlarından Jeanne d'Arc'ın çocukluk ve gençlik dönemini anlatıyor; ancak pek de alışık olmadığımız metotlarla. Bruno Dumont'un ilk gösterimini Cannes'da yapan son filminin müzikleri ise 2 Ekim'de Salon İKSV'de bir konser verecek olan Fransız breakcore dehası Igorrr'a ait. Rahibelerin ''headbang'' yaptığı, hiç alışık olmadığınız bir evrende geçen Dumont muzipliklerine doyamayacaksınız.



Jupiter's Moon / Jupiter holdja (Jüpiter'in Uydusu)



Jupiter's Moon-Jupiter holdja-Jüpiter'in Uydusu

Köpeklerin isyanını nefes kesici Beyaz Tanrı 'da sinemaya aktaran Macar yönetmen Kornél Mundruczó, göçmen hikayelerine yeni bir çerçeve kazandırdığı cesur filmi Jüpiter'in Uydusu ile karşımızda. Ormanda ırkçı polislerden kaçarken vurulan, ancak ölmeyip süper güçler kazanan bir göçmenin ahlaksız bir doktorla birlikte atıldıkları maceraları anlatan bu film, daha önce benzerini hiç izlemediğiniz bir süper kahraman hikayesi... Dahası, Mundruczó deli işi öyküsünün hemen paraleline deli işi bir anlatıyı da yerleştirerek hem Hollywood'a göz kırpıyor hem de izleyenlerin bütün duyularını kaşıyor. Jüpiter'in Uydusu, bu yıl izleyeceğiniz en sürprizli filmlerden biri şüphesiz.

120 Beats Per Minute / 120 BPM / 120 battements par minute (Kalp Atışı Dakikada 120)

120 Beats Per Minute-120 BPM-120 battements par minute-Kalp Atışı Dakikada 120

Jupiter's Moon / Jupiter holdja (Jüpiter'in Uydusu)





Wind River (Kardaki İzler)



Wind River-Kardaki İzler





The Square (Kare)



The Square-Kare





The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü)



The Killing of a Sacred Deer-Kutsal Geyiğin Ölümü





Bir zamanlar bizzat Act-Up Paris'te görev almış olan yönetmen Robin Campillo, Cannes'da izleyiciler kadar eleştirmenlerden de övgü alan yeni filminde, 1990'ların başında AIDS'e karşı farkındalık yaratmaya çabalayan bu aktivist örgütün hikayesini anlatıyor. Doğulu Çocuklar filmini festivalde izlediğimiz Campillo'nun bu filmi anlatısal olarak çok keskin manevralara sahip, sürprizlerle dolu bir dram. Cannes ana yarışma jürisinin başındaki Pedro Almodovar'ın en çok etkilendiği ve hatta basın toplantısı sırasında gözyaşlarını tutamadığı Kalp Atışı Dakikada 120, duygusal yoğunluğu oldukça yüksek, yaralayıcı ve zihinlere kazınan sinemasal anlar yaratıyor.Wind River (Kardaki İzler)İnsan ya da hayvan, her şeyin av, herkesin tedirgin olduğu sert, tavizsiz bir dünyada geçen çağdaş bir western başyapıtı Kardaki İzler. Sicario ve Hell or High Water (İki Eli Kanda) filmlerinin senaryo yazarı Taylor Sheridan'ın yönettiği Kardaki İzler, Wyoming'de karlarla kaplı Rüzgarlı Irmak Kızılderili Koruma Bölgesi'nde geçiyor. Jeremy Renner'ın orman korucusu rolünde dikkat çektiği film, ücra bir alanda, karlar altında bir ceset bulunması ve cinayetin araştırılmasını anlatıyor. Cory, FBI'dan yollanan deneyimsiz ajan Jane Banner ile birlikte, bölgenin makus talihini de belirleyecek bir soruşturmaya girişiyor. Nick Cave ve Warren Ellis'in huzursuzluk yayan müzikleriyle Kardaki İzler, doğanın kanunlarının bazen insan kanunlarından üstün olduğunu bize hatırlatıyor.The Square (Kare)Yönetmen Ruben Östlund, izleyeni güldürdüğü kadar rahatsız da eden özgün filmleriyle olay yaratmaya devam ediyor. Cannes'dan Altın Palmiye'yle dönen Kare, Stockholm'deki bir sanat merkezini mesken tutuyor. Bu sanat merkezinin artistik direktörlüğünü yapan Christian, ''mükemmel'' bir erkek. Sanat sevdalısı, nazik, yakışıklı, kültürlü, donanımlı... İçinde yaşadığı toplum da öyle; refahla yoğrulmuş, capcanlı, zengin ve dost canlısı... Östlund, imajın kağıt üstündekiliğine, refahın gizliden gizliye yarattığı yozlaşmışlığa ve beslediği riyakarlığa yönelik sivri dilli, yenilikçi ve tartışmaya açık fikirlerle dolu bir filmle karşımızda.The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü)Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un The Lobster'dan (Istakoz) sonra İngilizce çektiği ikinci filmi, izleyicisini her zamanki gibi tekinsiz, oyunbaz ve özenle tasarlanmış yeni bir lanetli Lanthimos evrenine davet ediyor. Kutsal Geyiğin Ölümü başarılı bir cerrah ve babasının boşluğunu onunla doldurmaya çabalayan bir ergen etrafında dönüyor. Tuhaf ikili, aileleriyle tanıştığında işler daha da tuhaflaşıyor ve muzip bir tür Alacakaranlık Kuşağı hikayesi ortaya çıkıyor. Lanthimos bedensel şiddetten doğan mizahı da her daim olduğu gibi filmine tatminkar miktarda eklemeye devam ediyor. Aileye, suçluluk duygusuna ve sınıfa dair, etkisinden kurtulması çok zor bir soğuk duş bu film.





Lucky

Paris, Texas'tan Inland Empire'a 200'e yakın filmde rol alan ve bu yıl 90. yaşgününü kutlayan benzersiz karakter oyuncusu Harry Dean Stanton'ın başrolü üstlendiği bu bağımsız Amerikan filminin kahramanı çölde bir kasabada yaşayan Lucky. Sabahları güne yoga ve kahvaltıyla başlayan, ilerleyen yaşına rağmen ne sağlık ne de genel olarak hayata dair herhangi bir sorunla karşılaşmayan Lucky, bir ateisttir. Derken bir gün, bu ''talihli günlerinin'' de sona erebileceği aklına takılır ve Lucky'nin ''aydınlanma'' yolculuğu başlar. Dünya prömiyerini South by Southwest Film Festivali'nde yapan Lucky, David Lynch'in de dahil olduğu güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

Faces Places / Visages, Villages (Mekanlar ve Yüzler)

Faces Places-Visages, Villages-Mekanlar ve Yüzler

Cannes Film Festivali'nde özel bir gösterimde dünya prömiyerini yapan Mekanlar ve Yüzler, son derece özel bir karşılaşmanın ve benzersiz bir işbirliğinin filmi: Fransız sinemasının en önemli isimlerinden, Yeni Dalga'nın ''büyükannesi'' Agnès Varda ile Fransız sokak sanatçısı ve fotoğrafçı JR'ın ortak proje-filmi. 60 yılı aşkın bir süredir sinemadan fotoğrafa, video yerleştirmeden heykele yapıtlar üreten 88 yaşındaki efsane Varda, İstanbul'da da ''Şehrin Kırışıklıkları'' projesiyle duvarlara yapıtlar bırakan genç JR ile birlikte Fransa'nın köylerini gezdi. İkili bir yandan halkla sohbet etti, fotoğraflar çekti, çektikleri fotoğrafları sergiledi, bir yandan da dost olup birbirlerini daha iyi tanımaya çalıştı. Mekanlar ve Yüzler, iki çok özel sanatçının sanat, yaş almak, paylaşmak ve gezmek hakkında yarattıkları son derece özel bir günce-gezi filmi.

A Fantastic Woman / Una Mujer Fantástica (Muhteşem Kadın)

A Fantastic Woman-Una Mujer Fantastica-Muhteşem Kadın

Filmekimi'nde gösterilen önceki filmi Gloria ile uluslararası alanda büyük başarı elde eden Sebastian Lelio, merakla beklenen yeni filmiyle karşımızda! Muhteşem Kadın'ın odağında kendinden yaşça büyük sevgilisini kaybeden trans kadın Marina var. Marina'nın sırtında ise veda edilen büyük aşkın yüzleşmesi güç tortusu, geride ve yalnız kalmışlığın ağırlığı ve kendisini dışlayan, hırpalayan bir toplumun karanlık yüzü... Yönetmen Lelio, başrolünde trans oyuncu Daniela Vega'nın harikalar yarattığı yeni filminde Şili'de bir trans birey olarak dünyaya var gücüyle göğüs germenin duygu dolu öyküsünü, bitmiş bir aşkı ve mutluluk hayallerini fon alarak anlatıyor.

Happy End (Mutlu Son)

Happy End-Mutlu Son

Günümüz sinemasının en önemli yönetmenlerinden Michael Haneke, Amour 'dan (Aşk) bu yana büyük bir heyecanla beklenen yeni filmiyle geri döndü. Usta yönetmen, Mutlu Son'da işlevsiz aile, burjuva gerilimi, intikam, suçluluk ve bastırılmış duygular gibi her zamanki ilgi alanlarının yanına yenilerini de ekliyor. Odakta yine burjuva konformizmini her yönüyle yaşamaya çabalayan, dünyada olan bitene duyarsız bir aile var. Gelgelelim Avrupa eski Avrupa değil, şehirler onların soyut duvarlarla uzak tutmaya çalıştıkları ''işgalci'' göçmenlerle dolu. Haneke yeni filminde karanlık, rahatsız edici, öte yandan tuhaf bir mizah anlayışına da sahip bir sinema dili tutturuyor.

Nico, 1988

Nico, 1988

Andy Warhol'un süperstarı, Velvet Underground'un solisti, nevi şahsına münhasır Nico bir dönem müzik dünyasının en ünlü, en ulaşılmaz yıldızlarındandı. Zirveden uzaklaştığı ve 50'ye merdiven dayadığı 1987 yılının Nico'su, yönetmen Susanna Nicchiarelli'nin son filminde vücut buluyor. ''Nico'dan sonra Nico'nun hikayesini'' anlatan, Venedik Film Festivali'nin Ufuklar Bölümü'nün açılış filmi Nico, 1988, yıllar sonra oğlunu da yanına alıp yeniden turneye çıkan, özel hayatı kadar kariyeri de sıkıntılarla dolu Nico'yu Paris, Prag, Nüremberg, Manchester, Polonya ve Roma'da izliyor. Nico'yu, Komün filminden hatırlayacağımız Trine Dyrholm muhteşem bir perfromansla şarkıları da kendi seslendirerek canlandırıyor. Nico, 1988, cesur ve dirayetli bir müzisyen, bir ikon sanatçı, kadın ve anne olarak Nico'nun yeniden doğuşunun hikayesini anlatıyor.

In the Fade / Aus dem Nichts (Paramparça)

In the Fade-Aus dem Nichts-Paramparça

Katja, Türkiyeli bir Kürt olan kocasıyla çocuğunu Hamburg'daki bir terörist saldırıda kaybeden bir kadın. Hakkını aradığı mahkeme, zanlılardan yana tavır koyunca bütün gücüyle sarıldığı yası yavaş yavaş öfkeye dönüşmeye başlar. Hayatına dair her şeyi yaşadığı kayıpla birlikte arkasında bırakan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer. Paramparça, Fatih Akın'ın güçlü sinema dilinden amansız bir intikam öyküsü, düzene karşı bir başkaldırı... Almanya'daki ırkçı cinayetlerin yarattığı karanlıktan hareketle senaryosunu yazan Akın, kurbanlara adadığı filminde başkarakterini bir an bile yargılamayarak etraflı bir karakter portresi sunuyor.

Patti Cake$

Patti Cake$

''Şişman beyaz kızlar rap yapamaz'' denilerek hem cinsiyetçilikten hem ayrımcılıktan mustarip kalan Patricia ''Dumbo'' Dombrowski, hip hop yıldızı ''Patti Cake$''e mi dönüşecek yoksa Jersey'deki karanlık mahallesinde bir anlığına parlayıp sönecek mi? Sundance Film Festivali'nde çokça konuşulduktan sonra Cannes'da özellikle Avustralyalı başrol oyuncusu Danielle Macdonald'ın performansıyla büyük övgü toplayan Patti Cake$, 23 yaşında, bir yandan önyargıları ve küçük şehir yazgısını kırmaya çalışırken bir yandan da annesinin aşk acıları ve heyheyleriyle mücadele eden, yetenekli, azimli ve kilolu bir kadının ilham verici hikayesini anlatıyor. Filmin müziklerini de besteleyen yönetmen Geremy Jasper, sıkışmış, kendini ifade etmekte zorlanan dışlanmış Patti'nin hikayesinin kendi 23 yaşındaki halinden esinlendiğini söylüyor.

Redoutable / Le redoutable

Redoubtable-Le Redoutable

Artist'in yönetmeni Michel Hazanavicius'un son filmi, hem sinemasal bir aşk hikayesi, hem de efsane yönetmen Jean-Luc Godard'a ithaf edilmiş bir saygı duruşu. Stacy Martin'in Anne, Louis Garrel'in Godard rolünü üstlendiği, Artist'in yıldızı Bérénice Béjo'nun da rol aldığı Redoubtable, Redoubtable'ın gerçek hayatta hem yıldızı hem de eşi olan Anne Wiazemsky'nin anılarından beyazperdeye uyarlandı. Paris, 1967. Dönemin en çok konuşulan yönetmeni Jean-Luc Godard Çinli Kız filmini çekmektedir. Filmin başrolünde, sevdiği kadın olan, kendinden 20 yaş küçük Anne yer almaktadır. Mutlu çift evlenir, ama filmin gördüğü ilgi, ardından gelen 1968 olayları, Jean-Luc'ün kendini sorgulamasına neden olur.

Rodin

Rodin

Gelmiş geçmiş en büyük heykel sanatçılarından Rodin, ölümünün yüzüncü yıldönümünde yapıtlarının yanı sıra aşklarını da ele alan büyük bütçeli, göz alıcı bir filmle de gündemde. Dünya prömiyerini Cannes'da yapan Rodin, ''Düşünen Adam'' ve ''Öpücük'' gibi şaheserlerinin temeli olan ''Cehennemin Kapıları''nı Paris'te henüz tamamlayan usta sanatçı Auguste Rodin'i sanatı ve çalkantılı özel hayatı prizmasından bakarak gözlemliyor. Rodin, bu benzersiz ustayı hayatını paylaştığı eşi Rose, yetenekli öğrencisi ve sonradan metresi Camille Claudel'e duyduğu tutku ve bugün, çağdaş heykel sanatının dönüm noktası olarak değerlendirilen yapıtlarıyla ele alıyor. Filmde Rodin'i İnsanın Değeri ile tanıdığımız Vincent Lindon, muhteşem bir performansla canlandırıyor.

Racer and the Jailbird / Le Fidèle (Sadakat)

Racer and the Jailbird-Le Fidele-Sadakat

Oscar adayı olarak seçilen Sadakat, başrolünde Matthias Schoenaerts'in parladığı, sevgilisi rolünde ise Belçika'nınadayı olarak seçilen Sadakat, başrolünde Matthias Schoenaerts'in parladığı, sevgilisi rolünde ise Mavi En Sıcak Renktir 'den tanıdığımız Adèle Exarchopoulos'un yer aldığı hareketli bir romantik dram. Filmde mafya mensubu gangster Gino, zengin olduğu kadar başına buyruk yarış pilotu Bénédicte'e aşık olur. Her şeyi göze alarak birlikteliklerini sürdüren Gino ile Bénédicte yazgılarını yenebilecekler midir? Tom Hardy'li The Drop (Kirli Para) ve yine Schoeneaerts'li Bullhead'ın (Taş Kafa) yönetmeni Michaël R. Roskam'ın son filmi, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptı.

Loveless / Faute d'amour / Nelyubov (Sevgisiz)

Loveless-Faute d'amour-Nelyubov-Sevgisiz

Birbirlerine karşı nefretle dolu bir kadınla bir erkek ve arka odada, korku içinde gözyaşlarına boğulmuş çocukları... Sevgisiz, bu çocuğun ansızın ortadan kaybolması üzerine onu aramaya başlayan, boşanma arifesindeki bir karı-kocanın bezginlik ve pişmanlıkla yaralı çabalarının hikayesini anlatıyor. Günümüz Rus sinemasının büyük ustası Andrey Zvyagintsev, şiddetle, kavgayla ve sevgisizlikle yoğrulmuş, hayalleri kırılınca ağlamayı bile unutmuş bir toplumun portresini post-modern bilgi çağı filtresinden çiziyor. Yozlaşmış, çürümüş, hayati değere sahip kurumları ardı ardına işlevsiz hale gelmiş Rus toplumu, yönetmenin otopsi masasında.

The Third Murder / Sandome no satsujin (Son Cinayet)

The Third Murder-Sandome no satsujin-Son Cinayet

Lucky





The Leisure Seeker / Ella & John (Son Tatil-Ella ve John)



The Leisure Seeker-Ella and John-Son Tatil-Ella ve John

Filmekimi'nde önceki yıllarda Oscar'lı efsane Helen Mirren'a yeniden hayran kalmak için birebir.



Good Time (Soygun)



Good Time-Soygun





Tehran Taboo



Tehran Taboo





İnsancıl dramlarıyla tanıdığımız yönetmen Kore-eda, bu kez bir cinayeti araştıran bir ceza avukatının peşinde adalet, gerçek ve yasa kavramlarını sorguluyor. Venedik'te Altın Aslan için yarışan Son Cinayet'in başrolünde şarkıcı ve oyuncu Fukuyama Masaharu yer alıyor. Filmde Shigemori adında bir avukat, 30 yıl önce işlenen bir cinayet vakasının zanlısını savunmaktadır. İdam cezası istemiyle yargılanan adam suçu üstlenmiş olsa da Shigemori'nin araştırmaları, onu zanlının suçsuz olduğuna inandırır.The Leisure Seeker / Ella & John (Son Tatil-Ella ve John)'nde önceki yıllarda Human Capital (İnsan Sermayesi) ve Like Crazy (Deli Dolu) ile yüreklerimizi ısıtan İtalyan yönetmen Paolo Virzi, bu kez yaşlı bir çiftin peşinde yollara düşüyor, dünyadan ve hayattan zevk almak için aslında ne kadar azla yetinebileceğimizi anlatıyor. Doktorların tükenmez telkinlerinden ve çocuklarının dinmeyen ilgisinden bunalan Ella ile John, karavanlarına atlayıp evden uzaklaşmaya karar verirler. Dikkatini kolayca kaybeden John Alzheimer hastasıdır, Ella ise kanser. Yine de, ''Dinlence Peşinde'' adını verdikleri karavanla Boston'dan Key West'e doğru yola düşerler; geçtikleri yerlerde hayata ve birbirlerine olan tutkularını yeniden keşfederler. Virzi'nin tabiriyle ''bir şarkı kadar sade, komik ve hüzünlü, biraz çatlak ama mutluluk veren bir özgürlük filmi'' Kanadalı efsane oyuncu Donald Sutherland ile'lı efsane Helen Mirren'a yeniden hayran kalmak için birebir.Good Time (Soygun)Sinema coşkusu ve gerçeklik duygusuyla yoğrulmuş zıpkın gibi tecrübe sunan Safdie Kardeşler, alabildiğine ilginç bir suç filmiyle karşımızdalar. Filmin odağında bir ağabey ile kardeşi var. Sonu kötü biten bir soygun girişimi sonrasında zihinsel engelli kardeşi tutuklanan Connie, onu kurtarabilmek için zamana karşı yarışacağı bir gecelik bir yolculuğa çıkıyor. Safdie Kardeşler, bir saat gibi işleyen filmlerinde izleyiciyi sürüklemek için şablonlara ihtiyaç olmadığını kanıtlıyorlar. Soygun kurgusuyla, performansıyla kendini aşan Robert Pattinson'ıyla, Oneohtrix Point Never'ın müzikleriyle ve sonsuz yan karakter geçidiyle sarhoş eden bir film.Tehran TabooYönetmen Ali Soozandeh'nin kendi özgün senaryosundan beyazperdeye aktardığı Tehran Taboo, Tahran'da gençlerin kısıtlamalar ve kurallarla, yasaklara rağmen yaşama nasıl tutkuyla sarıldıklarını animasyonla gözler önüne seriyor. İlk gösterimini Cannes'da Eleştirmenler Haftası'nda gerçekleştiren filmin baş kahramanları, bu ağır yasaklar ve kuralların etrafından dolanmayı bir yaşam tarzına dönüştüren, üç genç kadın ve müzisyen bir adam. Tehran Taboo, sistemin ikiyüzlülüğünü ve çelişkilerini mizahı elden bırakmadan, insancıl bir yaklaşımla ele alıyor.

The Beguiled (Kadın Affetmez)



The Beguiled-Kadın Affetmez



Amerika İç Savaşı sırasında Kuzeyli Onbaşı McBurney yaralanınca, erkeklerini savaşa uğurlamış bir grup kadının ikamet ettiği bir okula sığınır. Onbaşı, yardıma muhtaç halde düşmandan merhamet beklemekte, iyileşip güvenli bölgeye kavuşmanın hayallerini kurmaktadır. Bir korku öznesi olarak bulunduğu evde bir arzu nesnesine dönüşmesi ve evdeki dengeleri büsbütün bozması uzun sürmeyecektir. Amerikan bağımsız sinemasının en heyecan verici yönetmenlerinden Sofia Coppola, 1971'de Don Siegel'ın Clint Eastwood'la beraber oldukça ''erkeksi'' bir yerden sinemaya aktardığı hikayesine sil baştan bir kadın bakış açısı kazandırıyor. Hem gerilimli hem komik The Beguiled, cinsiyetler gerilimi üzerinden yol alan, alabildiğine yaramaz, zımba gibi bir dönem filmi.









The Party

The Party





Thelma



Thelma

Oscar adayı seçilen filmi Thelma, uluslararası prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yaptı.



Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Three Billboards Outside Ebbing, Missouri-Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri





A Gentle Creature / Une femme douce / Krotkaya (Uysal Bir Ruh)



A Gentle Creature-Une femme douce-Krotkaya-Uysal Bir Ruh

Muazzam bir oyuncu kadrosuyla yola çıkan Sally Potter, izleyicilerini az sonra patlayacak bir bombanın geri sayımıyla diken üstünde tutan bir vodville karşımızda. Janet, İngiltere'nin gölge kabinesinde bir bakan olarak atanarak politik kariyerinin zirvesine ulaşmıştır. Kocası Bill'le birlikte yakın arkadaşlarını çağıracakları bir kutlama hazırlığı yapmışlardır. Konuklar yavaş yavaş davete icabet ederlerken, bu partinin az sonra Bill'in yapacağı şok açıklamalarla başka bir boyut kazanacağının farkında değildirler. The Party, İngiltere'deki politik tufanı bir kahkaha tufanına dönüştürürken sivri dilini kullanmaktan bir an olsun geri durmuyor.ThelmaNorveç'in en önemli sinemacılarından Joachim Trier bu kez gerçeklikten bir nebze uzaklaşıyor ve aşık olunca doğaüstü güçlere kavuşan bir genç kızın hikayesini beyazperdeye aktarıyor. 1980'lerin Japon animeleri, Stephen King romanları ve synthesizer müziklerinden ilham alan filme adını veren Thelma, kasabadaki hayatını ve dindar ailesini geride bırakarak Oslo'ya, üniversitede biyoloji okumaya giden çekingen bir kızdır. Burada, güzel sınıf arkadaşı Anja'ya aşık olur, ancak bu durum Thelma'ya fazla ağır gelir. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale kazanan Reprise (Tekrar) ve Oslo, August 31st (Oslo, 31 Ağustos) filmleriyle tanıdığımız Joachim Trier'in özel efektlerden destek alan ve Norveç'inadayı seçilen filmi Thelma, uluslararası prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yaptı.Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Amerikan bağımsız sinemasının en güçlü kalemlerinden, klasikleşen In Bruges'ün yönetmeni Martin McDonagh, Seven Psychopaths'ten sonra uzun zamandır beklenen yeni filmiyle geri dönüyor. McDonagh'ın ilk gösterimini Eylül’de Venedik, ardından Toronto film festivallerinde yapan filmi, kızı bir süre önce evlerine yakın bir yerde tecavüz edilerek katledilen bir anneyi gözlemliyor. Acılı anne Milfred, yetkililerin dikkatini çekebilmek için, karayolundaki üç ilan panosunu kiralıyor ve herkese meydan okuyor. Milfred rolündeki Frances McDormand'ın muazzam performansı, son derece güçlü oyuncu kadrosuyla, kalıpların dışına çıkıp kendi savaşını kendi yöntemleriyle veren güçlü kadınlara adanmış bir ağıt.A Gentle Creature / Une femme douce / Krotkaya (Uysal Bir Ruh)





Custody (Velayet)



Custody-Velayet





Victoria and Abdul / Victoria & Abdul (Victoria ve Abdul) Adını bile bilmediğimiz bir kadın... Tek amacı hapisteki kocasına bir koli ulaştırmak... Paket iade edilince teslimatı bizzat yapabilmek için yollara düşer ancak vardığı hapishanede de kocasının izini bulamaz. Sanki bütün yollar birileri tarafından kapatılmış gibidir. Bu eziyetin bir sonu var mıdır? Dostoyevski'den esinlenen Sergei Loznitsa, yeni filminde oldukça sert, tavizsiz, rahatsız edici bir Doğu Avrupa portresi çiziyor. Müthiş sanat yönetimiyle büyük Rus sinema geleneğini izleyen Uysal Bir Ruh, elbirliği etmişçesine vatandaşına şiddet uygulayan, can damarını, insanlığını yitirmiş ülkesinin yarattığı kabusun içinde geziniyor.Custody (Velayet)Venedik ve Toronto film festivallerinde yarışan, Xavier Legrand'ın ilk uzun metrajlı filmi Velayet, annesiyle babası henüz boşanmış olan bir çocuğu gözlemliyor. Ortak vesayet altındaki Julien, annesinin şiddete meyilli olarak yansıttığı babasıyla aşırı korumacı annesi arasında kalınca durumu kontrol altına almaya karar verir. Gerçekçilik, toplumsal dram, gerilim ve aile dramı gibi farklı türlere göndermelerle izleyicinin ilgisini hep yüksek tutan Velayet, ilk gösterimini henüz tamamlanan Venedik Film Festivali'nde yaptı.Victoria and Abdul / Victoria & Abdul (Victoria ve Abdul)



Victoria and Abdul-Victoria ve Abdul



Filmekimi'ne konuk olan yönetmen Stephen Frears, hikayesini gerçek olaylardan alan Victoria ve Abdul'un senaryosunu Billy Elliot'ta işbirliği yaptığı Lee Hall'a teslim ediyor.



The Desert Bride / La Novia del Desierto (Yalnız Kalpler)



The Desert Bride-La Novia del Desierto-Yalnız Kalpler





You Were Never Really Here / A Beautiful Day



You Were Never Really Here-A Beautiful Day





Zama



Zama





The Summit / La Cordillera / Le Sommet (Zirve)



The Summit-La Cordillera-Le Sommet-Zirve

And Dağları zirvesinde psikolojik gerilimle siyasi gerilimi harmanlayan Zirve, başrolündeki Arjantin'in en önemli oyuncularından Ricardo Darin 'in güçlü performansıyla izleyiciyi etkisi altına alıyor. Filme adını veren Latin Amerika devletleri zirvesinde gündem petrol ve küresel güç iken Arjantin devlet başkanı Hernán Blanco'nun aklı bambaşka şeylerle meşguldür. Damadı, Hernán'a şantaj yapmaktadır. Hernán, zirveye kızı Marina'yı da çağırmıştır. Hernán ile Marina geçmişlerini deşip sırları ortaya çıkardıkça aralarındaki huzursuzluk artacaktır. Zirve, ilk gösterimini Cannes'da Belirli Bir Bakış Bölümü'nde yaptı.

İngiltere Kraliçesi Victoria rolünde, şimdiden efsaneleşen Judi Dench'i izleyeceğimiz Victoria ve Abdul, alışılmadık bir dostluk hikayesi anlatıyor. İlk gösterimini henüz Venedik Film Festivali'nde yapan filmde, Hindistan hala Birleşik Krallık sömürgesiyken, daha 24 yaşındaki bir memur olan Abdül Kerim, Kraliçe Victoria'ya hizmet etmek üzere bu ülkeden Londra'ya gelir. Zaman geçtikçe Abdül Kerim kraliçenin güvenini kazanmakla kalmaz, saray ahalisinin itirazlarına ve engellemelerine rağmen onun en yakın sırdaşı da olur. Geçen yıl Florence ile'ne konuk olan yönetmen Stephen Frears, hikayesini gerçek olaylardan alan Victoria ve Abdul'un senaryosunu Billy Elliot'ta işbirliği yaptığı Lee Hall'a teslim ediyor.The Desert Bride / La Novia del Desierto (Yalnız Kalpler)Gloria filmiyle kalbimize kazınan Paulina García, Yalnız Kalpler'de yine kaderini kendi ellerine alan güçlü bir kadın portresi çiziyor. Yalnız Kalpler, Buenos Aires'te, kendini ve hayatını adadığı ailenin yanındaki işini kaybedince hayatı alt üst olan ve iş uğruna çölü boydan boya geçmek zorunda kalan 54 yaşındaki Cecilia'nın hikayesini anlatıyor. Saygın sinemacılar Pablo Trapero, Juan Campanella, Christopher Hampton'ın izini süren yönetmenler Cecilia Atán ve Valeria Pivato, ilk kurmaca filmleriyle Arjantin sinemasına yeni bir soluk getiriyorlar. Kadınlar için günümüz dünyasında ve belirli bir yaştan sonra kendini yeniden keşfetmenin zorluğunu ele alan Yalnız Kalpler, ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış bölümünde yaptı.You Were Never Really Here / A Beautiful DayLynne Ramsay’in yeni filmi, tek başına, sinemanın asla ölmeyeceğinin kanıtı gibi. Sosyopat bir savaş gazisi, kötü insanların eline düşmüş bir kız çocuğu, nüfuzlu birtakım devlet adamlarını da içine alan girift bir suç ağı... Tanıdık motifler olsa da bu filmde kan gövdeyi bambaşka yollardan götürüyor, hikâyeler bilinmezliğe doğru ilerliyor. Kevin Hakkında Konuşmalıyız ile ustalığını ortaya koyan yönetmen Lynne Ramsay, Joaquin Phoenix’in ödüllü performansından güç alan filminde, polisiye kurgusu ile hikâye anlatımında devrim yapıyor. You Were Never Really Here, hiçbir beklentiye prim vermeyen, kafa karıştırıcı, zihin bükücü, her sekansı can alıcı bir film.ZamaArjantinli yönetmen Lucrecia Martel'in yapımcılığını Pedro Almodovar'ın üstlendiği ve uzun süredir beklenen son filmi, dünya prömiyerini henüz tamamlanan Venedik Film Festivali'nde yaptı. Arjantin'in en önemli edebi yapıtlarından kabul edilen, Antonio di Benedetto'nun 1956 tarihli aynı adlı varoluşçu romanından beyazperdeye uyarlanan film, İspanya'nın sömürgesi olduğu 18. yüzyılda Paraguay'da geçiyor. Sömürge yetkilisi Diego de Zama, memleketinden ve ailesinden uzak, bir şekilde terfi etmeyi beklediği bu uzak diyarda bir sonuç almadan beklemekten, şiddete bulanmış adaletten, hayalini kurduğu kahramanlığa hiç ulaşamamaktan bunalıyor. Köpek Günleri ve Başsız Kadın ile tanıdığımız Lucrecia Martel, Diego de Zama'nın günümüz çağdaş toplumunda yaşanan sorunlara yakın bulduğu bunalımını olağanüstü güzellikteki Güney Amerika manzaraları fonunda sorgulayarak bize sunuyor.The Summit / La Cordillera / Le Sommet (Zirve)

