2017 Avrupa Film Ödülleri Adaylar

Loveless / Faute d'amour / Nelyubov / Нелюбовь (Sevgisiz)Yönetmen: Andrey ZvyagintsevOn Body and Soul / Teströl és lélekröl (Beden Ve Ruh)Yönetmen: Ildikó EnyediThe Other Side of Hope / Toivon tuolla puolen / Die andere Seite der Hoffnung (Umudun Öteki Tarafı)Yönetmen: Aki KaurismäkiThe Square (Kare)Yönetmen: Ruben ÖstlundEuropean Comedy 2017 - AdaylarKing of the Belgians (Kayıp Kral)Yönetmen: Peter Brosens, Jessica WoodworthThe Square (Kare)Yönetmen: Ruben ÖstlundVincent and the End of the World / Vincent en het einde van de wereld / Vincent et la fin du monde (Vincent)Yönetmen: Christophe Van RompaeyWelcome to Germany / Willkommen bei den Hartmanns (Almanya'ya Hoşgeldiniz)Yönetmen: Simon VerhoevenEuropean Director 2017 - AdaylarAndrey Zvyagintsev - Loveless / Faute d'amour / Nelyubov / Нелюбовь (Sevgisiz)Ildikó Enyedi - On Body and Soul / Teströl és lélekröl (Beden Ve Ruh)Yorgos Lanthimos - The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü)Aki Kaurismäki - The Other Side of Hope / Toivon tuolla puolen / Die andere Seite der Hoffnung (Umudun Öteki Tarafı)Ruben Östlund - The Square (Kare)European Actor 2017 - AdaylarNahuel Pérez Biscayart - 120 Beats Per Minute / 120 BPM / 120 battements par minute (Kalp Atışı Dakikada 120)Jean-Louis Trintignant - Happy End (Mutlu Son)Josef Hader - Stefan Zweig Farewell to Europe / Vor der Morgenröte - Stefan Zweig in Amerika / Stefan Zweig, adieu l'Europe (Şafak Sökmeden)Colin Farrell - The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü)Claes Bang - The Square (Kare)European Actress 2017 - AdaylarJuliette Binoche - Let the Sun Shine In / Bright Sunshine In / Dark Glasses / Un beau soleil intérieur (İçimdeki Güneş)Paula Beer - FrantzIsabelle Huppert - Happy End (Mutlu Son)Florence Pugh - Lady MacbethAlexandra Borbély - On Body and Soul / Teströl és lélekröl (Beden Ve Ruh)European Screenwriter 2017 - AdaylarFrançois Ozon - FrantzOleg Negin, Andrey Zvyagintsev - Loveless / Faute d'amour / Nelyubov / Нелюбовь (Sevgisiz)Ildikó Enyedi - On Body and Soul / Teströl és lélekröl (Beden Ve Ruh)Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou - The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü)Ruben Östlund - The Square (Kare)European Documentary 2017 - AdaylarAusterlitzYönetmen: Sergei LoznitsaCommunion / KomuniaYönetmen: Anna ZameckaLa ChanaYönetmen: Lucija StojevicStranger in Paradise / Obcy w rajuYönetmen: Guido HendrikxThe Good Postman / Hyvä postimiesYönetmen: Tonislav HristovEFA JURY AWARDS 2017European CinematographerEuropean EditorEuropean Production DesignerEuropean Costume DesignerEuropean Hair & Make-up ArtistEuropean ComposerEuropean Sound Designer