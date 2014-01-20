2017 Avrupa Film Ödülleri Adayları

30. Avrupa Film Ödülleri Adayları





European Film Awards-EFA



Bu yıl 30.'su düzenlenen Avrupa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen, Avrupa Film Ödülleri (European Film Awards) için yarışacak 51 film açıklandı!





European Film Awards-EFA-Avrupa Film Ödülleri



30. Avrupa Film Ödülleri / 30th European Film Awards (EFA) için seçilen filmler belli oldu. Ödül Töreni 9 Aralık 2017 tarihinde, Berlin'de (Almanya) yapılacak.





31 Avrupa ülkesini kapsayan, 2017'nin En İyi 51 Filmi listesine giren yapımlar, Avrupa Film Akademisi'ne (European Film Academy) üye 3 binin üzerinde yönetmen, oyuncu ve senaristin oyları ile belirleniyor. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan 2017 Avrupa Film Ödülleri Adayları'nı (30. Avrupa Film Ödülleri Adayları) listemizden inceleyelim...





A Ciambra



A Ciambra (İtalya, Brezilya, Almanya, Fransa, ABD, İsveç)

Dram

Yönetmen: Jonas Carpignano





A Date for Mad Mary



A Date for Mad Mary (İrlanda)

Dram, Romantik, Komedi

Yönetmen: Darren Thornton





A Gentle Creature



A Gentle Creature / Krotkaya / Uysal Bir Ruh (Fransa)

Dram, Gizem,

Yönetmen: Sergei Loznitsa





A Jew Must Die



A Jew Must Die / Un Juif pour l'exemple (İsviçre)

Dram

Yönetmen: Jacob Berger





A Monster Calls



A Monster Calls / Un monstruo viene a verme / Canavarın Çağrısı (Birleşik Krallık, İspanya, ABD)

Dram, Fantastik

Yönetmen: Juan Antonio García Bayona





Afterimage



Afterimage / Powidowki / Ardıl Görüntü (Polonya)

Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmen: Andrzej Wajda





Ana, mon amour



Ana, mon amour / Ana, Sevgilim (Romanya, Rusya)

Dram

Yönetmen: Cãlin Peter Netzer





120 Beats Per Minute



120 Beats Per Minute / 120 BPM / 120 battements par minute / Kalp Atışı Dakikada 120 (Fransa)



Yönetmen: Robin Campillo



Big Big World

DramYönetmen: Robin Campillo



Dram

Yönetmen: Reha Erdem Big Big World / Koca Dünya (Türkiye)DramYönetmen: Reha Erdem



Let the Sun Shine In



Let the Sun Shine In / Bright Sunshine In / Dark Glasses / Un beau soleil intérieur / İçimdeki Güneş (Fransa, Belçika)



Yönetmen: Claire Denis



Brimstone

Dram, Romantik, KomediYönetmen: Claire Denis

Brimstone / Cehennem (Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, İsveç, Birleşik Krallık, ABD)

Gerilim, Western

Yönetmen: Martin Koolhoven



Fortunata



Fortunata / Lucky / Şanslı (İtalya)

Dram

Yönetmen: Sergio Castellitto



Frantz



Frantz (Fransa, Almanya)

Dram, Romantik, Savaş, Tarih

Yönetmen: François Ozon



Frost



Frost (Litvanya, Fransa, Ukrayna, Polonya)

Dram

Yönetmen: Sarunas Bartas



Godless



Godless / Bezbog / Безбог / Vicdansız (Bulgaristan, Danimarka, Fransa)

Dram

Yönetmen: Ralitza Petrova



Happy End



Happy End / Mutlu Son (Fransa, Avusturya, Almanya)

Dram

Yönetmen: Michael Haneke



Heartstone



Heartstone / Hjartasteinn / Gençlik Başımda Duman (İzlanda, Danimarka)

Dram

Yönetmen: Guðmundur Arnar Guðmundsson



Home





Dram

Yönetmen: Fien Troch



Ice Mother

Home / Ev (Belçika)DramYönetmen: Fien Troch

Ice Mother / Baba z ľadu (Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa)

Dram, Romantik, Komedi

Yönetmen: Bohdan Sláma



In Times of Fading Light





Dram, Komedi

Yönetmen: Matti Geschonneck



Indivisible

In Times of Fading Light / In Zeiten des abnehmenden Lichts (Almanya)Dram, KomediYönetmen: Matti Geschonneck

Indivisible / Indivisibli / Bölünmezler (İtalya)

Dram

Yönetmen: Edoardo De Angelis



In Syria



Dram, Savaş

Yönetmen: Philippe Van Leeuw



Red Istanbul



Dram

Yönetmen: Ferzan Özpetek



Jupiter's Moon

In Syria / Insyriated / Une famille syrienne (Belçika, Fransa, Lübnan)Dram, SavaşYönetmen: Philippe Van LeeuwRed Istanbul / Rosso Istanbul / İstanbul Kırmızısı (İtalya, Türkiye)DramYönetmen: Ferzan Özpetek

Jupiter's Moon / Jupiter holdja / Jüpiter'in Uydusu (Macaristan, Almanya)

Dram, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu)

Yönetmen: Kornél Mundruczó



Lady Macbeth





Dram

Yönetmen: William Oldroyd



Layla M.

Layla M. (Hollanda) Dram Yönetmen: Mijke De Jong

Loveless

Lady Macbeth (Birleşik Krallık)DramYönetmen: William Oldroyd

Loveless / Faute d'amour / Nelyubov / Нелюбовь / Sevgisiz (Rusya, Fransa)

Dram

Yönetmen: Andrey Zvyagintsev



My Grandmother Fanny Kaplan





Biyografi, Dram, Romantik, Tarih

Yönetmen: Alena Demyanenko



On Body and Soul

My Grandmother Fanny Kaplan (Ukrayna)Biyografi, Dram, Romantik, TarihYönetmen: Alena Demyanenko

On Body and Soul / Teströl és lélekröl / Beden Ve Ruh (Macaristan)

Dram, Romantik

Yönetmen: Ildikó Enyedi