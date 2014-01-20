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2017 Avrupa Film Ödülleri Adayları

30. Avrupa Film Ödülleri Adayları


european film awards
European Film Awards-EFA

Bu yıl 30.'su düzenlenen Avrupa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen, Avrupa Film Ödülleri (European Film Awards) için yarışacak 51 film açıklandı!

european film awards-efa-avrupa film odulleri
European Film Awards-EFA-Avrupa Film Ödülleri

30. Avrupa Film Ödülleri / 30th European Film Awards (EFA) için seçilen filmler belli oldu. Ödül Töreni 9 Aralık 2017 tarihinde, Berlin'de (Almanya) yapılacak.

31 Avrupa ülkesini kapsayan, 2017'nin En İyi 51 Filmi listesine giren yapımlar, Avrupa Film Akademisi'ne (European Film Academy) üye 3 binin üzerinde yönetmen, oyuncu ve senaristin oyları ile belirleniyor. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan 2017 Avrupa Film Ödülleri Adayları'nı (30. Avrupa Film Ödülleri Adayları) listemizden inceleyelim...

a ciambra
A Ciambra

A Ciambra (İtalya, Brezilya, Almanya, Fransa, ABD, İsveç)
Dram
Yönetmen: Jonas Carpignano

a date for mad mary
A Date for Mad Mary

A Date for Mad Mary (İrlanda)
Dram, Romantik, Komedi
Yönetmen: Darren Thornton

a gentle creature
A Gentle Creature

A Gentle Creature / Krotkaya / Uysal Bir Ruh (Fransa)
Dram, Gizem,
Yönetmen: Sergei Loznitsa

a jew must die
A Jew Must Die

A Jew Must Die / Un Juif pour l'exemple (İsviçre)
Dram
Yönetmen: Jacob Berger

a monster calls
A Monster Calls

A Monster Calls / Un monstruo viene a verme / Canavarın Çağrısı (Birleşik Krallık, İspanya, ABD)
Dram, Fantastik
Yönetmen: Juan Antonio García Bayona

afterimage
Afterimage

Afterimage / Powidowki / Ardıl Görüntü (Polonya)
Biyografi, Dram, Tarih
Yönetmen: Andrzej Wajda

ana mon amour
Ana, mon amour

Ana, mon amour / Ana, Sevgilim (Romanya, Rusya)
Dram
Yönetmen: Cãlin Peter Netzer

120 beats per minute
120 Beats Per Minute

120 Beats Per Minute / 120 BPM / 120 battements par minute / Kalp Atışı Dakikada 120 (Fransa)
Dram
Yönetmen: Robin Campillo

big big world
Big Big World

Big Big World / Koca Dünya (Türkiye)
Dram
Yönetmen: Reha Erdem

let the sun shine in
Let the Sun Shine In

Let the Sun Shine In / Bright Sunshine In / Dark Glasses / Un beau soleil intérieur / İçimdeki Güneş (Fransa, Belçika)
Dram, Romantik, Komedi
Yönetmen: Claire Denis

brimstone
Brimstone

Brimstone / Cehennem (Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, İsveç, Birleşik Krallık, ABD)
Gerilim, Western
Yönetmen: Martin Koolhoven

fortunata
Fortunata

Fortunata / Lucky / Şanslı (İtalya)
Dram
Yönetmen: Sergio Castellitto

frantz
Frantz

Frantz (Fransa, Almanya)
Dram, Romantik, Savaş, Tarih
Yönetmen: François Ozon

frost
Frost

Frost (Litvanya, Fransa, Ukrayna, Polonya)
Dram
Yönetmen: Sarunas Bartas

godless
Godless

Godless / Bezbog / Безбог / Vicdansız (Bulgaristan, Danimarka, Fransa)
Dram
Yönetmen: Ralitza Petrova

happy end
Happy End

Happy End / Mutlu Son (Fransa, Avusturya, Almanya)
Dram
Yönetmen: Michael Haneke

heartstone
Heartstone

Heartstone / Hjartasteinn / Gençlik Başımda Duman (İzlanda, Danimarka)
Dram
Yönetmen: Guðmundur Arnar Guðmundsson

home
Home

Home / Ev (Belçika)
Dram
Yönetmen: Fien Troch

ice mother
Ice Mother

Ice Mother / Baba z ľadu (Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa)
Dram, Romantik, Komedi
Yönetmen: Bohdan Sláma

in times of fading light
In Times of Fading Light

In Times of Fading Light / In Zeiten des abnehmenden Lichts (Almanya)
Dram, Komedi
Yönetmen: Matti Geschonneck

indivisible
Indivisible

Indivisible / Indivisibli / Bölünmezler (İtalya)
Dram
Yönetmen: Edoardo De Angelis

in syria
In Syria

In Syria / Insyriated / Une famille syrienne (Belçika, Fransa, Lübnan)
Dram, Savaş
Yönetmen: Philippe Van Leeuw

red istanbul
Red Istanbul

Red Istanbul / Rosso Istanbul / İstanbul Kırmızısı (İtalya, Türkiye)
Dram
Yönetmen: Ferzan Özpetek

jupiters moon
Jupiter's Moon

Jupiter's Moon / Jupiter holdja / Jüpiter'in Uydusu (Macaristan, Almanya)
Dram, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu)
Yönetmen: Kornél Mundruczó

lady macbeth
Lady Macbeth

Lady Macbeth (Birleşik Krallık)
Dram
Yönetmen: William Oldroyd

layla m
Layla M.

Layla M. (Hollanda)
Dram
Yönetmen: Mijke De Jong

loveless
Loveless

Loveless / Faute d'amour / Nelyubov / Нелюбовь / Sevgisiz (Rusya, Fransa)
Dram
Yönetmen: Andrey Zvyagintsev

my grandmother fanny kaplan
My Grandmother Fanny Kaplan

My Grandmother Fanny Kaplan (Ukrayna)
Biyografi, Dram, Romantik, Tarih
Yönetmen: Alena Demyanenko

on body and soul
On Body and Soul

On Body and Soul / Teströl és lélekröl / Beden Ve Ruh (Macaristan)
Dram, Romantik
Yönetmen: Ildikó Enyedi

paradise
Paradise

Paradise / Ray / Rai / Рай / Paradies / Cennet (Rusya, Almanya)
Dram, Savaş
Yönetmen: Andrey Konchalovskiy

requiem for mrs j
Requiem for Mrs J.

Requiem for Mrs. J. / Rekvijem za gospodju J / Реквием за госпожа Й. (Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya Cumhuriyeti, Rusya, Fransa)
Dram
Yönetmen: Bojan Vuletic

return to montauk
Return to Montauk

Return to Montauk / Montauk Revisited / Rückkehr nach Montauk / Retour à Montauk / Unutulmayan Aşk (Almanya, İrlanda, Fransa)
Dram, Romantik
Yönetmen: Volker Schlöndorff

stefan zweig farewell to europe
Stefan Zweig Farewell to Europe

Stefan Zweig Farewell to Europe / Vor der Morgenröte - Stefan Zweig in Amerika / Stefan Zweig, adieu l'Europe / Şafak Sökmeden (Avusturya, Almanya, Fransa)
Dram
Yönetmen: Maria Schrader

sami blood
Sami Blood

Sami Blood / Sameblod / Değişim (Norveç, Danimarka, İsveç)
Dram
Yönetmen: Amanda Kernell

son of sofia
Son of Sofia

Son of Sofia / O gios tis Sofias / Синът на София / Sofia'nın Oğlu (Yunanistan, Bulgaristan, Fransa)
Dram
Yönetmen: Elina Pyskou

spoor
Spoor

Spoor / Pokot / İz (Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Slovakya)
Dram, Gerilim, Gizem, Suç
Yönetmen: Agnieszka Holland

summer 1993
Summer 1993

Summer 1993 / Estiu 1993 / '93 Yazı (İspanya)
Aile, Dram
Yönetmen: Carla Simón

the constitution
The Constitution

The Constitution / Ustav Republike Hrvatske / Ustava Republike Hrvaške / Anayasa (Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Makedonya Cumhuriyeti
Dram, Komedi
Yönetmen: Rajko Grlic

the fury of a patient man
The Fury of a Patient Man

The Fury of a Patient Man / Too Late for Wrath / Tarde para la ira / Sabırlı Bir Adamın Öfkesi (İspanya)
Dram, Gerilim
Yönetmen: Raúl Arévalo

the killing of a sacred deer
The Killing of a Sacred Deer

The Killing of a Sacred Deer / Kutsal Geyiğin Ölümü (Birleşik Krallık, İrlanda)
Dram, Gerilim, Gizem, Korku
Yönetmen: Yorgos Lanthimos

the kings choice
The King's Choice

The King's Choice / Kongens nei / Kral'ın Seçimi (Norveç)
Biyografi, Dram, Savaş, Tarih
Yönetmen: Erik Poppe

the last family
The Last Family

The Last Family / Ostatnia rodzina / Baba ve Oğul (Polonya)
Biyografi, Dram
Yönetmen: Jan P. Matuszynski

the nothing factory
The Nothing Factory

The Nothing Factory / A Fábrica de Nada (Portekiz)
Dram, Müzikal
Yönetmen: Pedro Pinho

the other side of hope
The Other Side of Hope

The Other Side of Hope / Toivon tuolla puolen / Die andere Seite der Hoffnung / Umudun Öteki Tarafı (Finlandiya, Almanya)
Dram, Komedi
Yönetmen: Aki Kaurismäki

the party
The Party

The Party (Birleşik Krallık)
Dram, Komedi
Yönetmen: Sally Potter

the square
The Square

The Square / Kare (İsveç, Almanya, Fransa, Danimarka)
Dram, Komedi
Yönetmen: Ruben Östlund

the teacher
The Teacher

The Teacher / Ucitelka / Öğretmen (Slovakya, Çek Cumhuriyeti)
Dram, Komedi
Yönetmen: Jan Hrebejk

tom of finland
Tom of Finland

Tom of Finland (Finlandiya, İsveç, Danimarka, Almanya, İzlanda, ABD)
Biyografi, Dram
Yönetmen:

western
Western

Western / Уестърн (Almanya, Bulgaristan, Avusturya)
Dram
Yönetmen: Valeska Grisebach

wild mouse
Wild Mouse

Wild Mouse / Wilde Maus (Avusturya, Almanya)
Dram, Romantik, Komedi, Suç
Yönetmen: Josef Hader

you disappear
You Disappear

You Disappear / Du forsvinder / Tümör (Danimarka, İsveç)
Dram
Yönetmen: Peter Schønau Fog

European Film Awards (EFA) Official Page

european film awards
European Film Awards

#Efa2017

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