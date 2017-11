Bu yıl 30.'su düzenlenen Avrupa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen, Avrupa Film Ödülleri (European Film Awards) için yarışacak 51 film açıklandı!

30. Avrupa Film Ödülleri / 30th European Film Awards (EFA) için seçilen filmler belli oldu. Ödül Töreni 9 Aralık 2017 tarihinde, Berlin'de (Almanya) yapılacak.

31 Avrupa ülkesini kapsayan, 2017'nin En İyi 51 Filmi listesine giren yapımlar, Avrupa Film Akademisi'ne (European Film Academy) üye 3 binin üzerinde yönetmen, oyuncu ve senaristin oyları ile belirleniyor. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan 2017 Avrupa Film Ödülleri Adayları'nı (30. Avrupa Film Ödülleri Adayları) listemizden inceleyelim...

A Ciambra (İtalya, Brezilya, Almanya, Fransa, ABD, İsveç)

Dram

Yönetmen: Jonas Carpignano

A Date for Mad Mary (İrlanda)

Dram, Romantik, Komedi

Yönetmen: Darren Thornton

A Gentle Creature / Krotkaya / Uysal Bir Ruh (Fransa)

Dram, Gizem,

Yönetmen: Sergei Loznitsa

A Jew Must Die / Un Juif pour l'exemple (İsviçre)

Dram

Yönetmen: Jacob Berger

A Monster Calls / Un monstruo viene a verme / Canavarın Çağrısı (Birleşik Krallık, İspanya, ABD)

Dram, Fantastik

Yönetmen: Juan Antonio García Bayona

Afterimage / Powidowki / Ardıl Görüntü (Polonya)

Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmen: Andrzej Wajda

Ana, mon amour / Ana, Sevgilim (Romanya, Rusya)

Dram

Yönetmen: Cãlin Peter Netzer

120 Beats Per Minute / 120 BPM / 120 battements par minute / Kalp Atışı Dakikada 120 (Fransa)

Let the Sun Shine In / Bright Sunshine In / Dark Glasses / Un beau soleil intérieur / İçimdeki Güneş (Fransa, Belçika)

Brimstone / Cehennem (Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, İsveç, Birleşik Krallık, ABD)

Gerilim, Western

Yönetmen: Martin Koolhoven

Fortunata / Lucky / Şanslı (İtalya)

Dram

Yönetmen: Sergio Castellitto

Frantz (Fransa, Almanya)

Dram, Romantik, Savaş, Tarih

Yönetmen: François Ozon

Frost (Litvanya, Fransa, Ukrayna, Polonya)

Dram

Yönetmen: Sarunas Bartas

Godless / Bezbog / Безбог / Vicdansız (Bulgaristan, Danimarka, Fransa)

Dram

Yönetmen: Ralitza Petrova

Happy End / Mutlu Son (Fransa, Avusturya, Almanya)

Dram

Yönetmen: Michael Haneke

Heartstone / Hjartasteinn / Gençlik Başımda Duman (İzlanda, Danimarka)

Dram

Yönetmen: Guðmundur Arnar Guðmundsson

Ice Mother / Baba z ľadu (Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa)

Dram, Romantik, Komedi

Yönetmen: Bohdan Sláma

Indivisible / Indivisibli / Bölünmezler (İtalya)

Dram

Yönetmen: Edoardo De Angelis

Jupiter's Moon / Jupiter holdja / Jüpiter'in Uydusu (Macaristan, Almanya)

Dram, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu)

Yönetmen: Kornél Mundruczó

Loveless / Faute d'amour / Nelyubov / Нелюбовь / Sevgisiz (Rusya, Fransa)

Dram

Yönetmen: Andrey Zvyagintsev

On Body and Soul / Teströl és lélekröl / Beden Ve Ruh (Macaristan)

Dram, Romantik

Yönetmen: Ildikó Enyedi





Paradise







Requiem for Mrs J.







Return to Montauk







Stefan Zweig Farewell to Europe







Sami Blood







Son of Sofia







Spoor







Summer 1993







The Constitution







The Fury of a Patient Man







The Killing of a Sacred Deer







The King's Choice







The Last Family







The Nothing Factory



The Nothing Factory / A Fábrica de Nada (Portekiz)





The Other Side of Hope







The Party







The Square







The Teacher







Tom of Finland







Western







Wild Mouse







You Disappear



You Disappear / Du forsvinder / Tümör (Danimarka, İsveç)

Dram

Yönetmen: Peter Schønau Fog





Paradise / Ray / Rai / Рай / Paradies / Cennet (Rusya, Almanya)Dram, SavaşYönetmen: Andrey KonchalovskiyRequiem for Mrs. J. / Rekvijem za gospodju J / Реквием за госпожа Й. (Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya Cumhuriyeti, Rusya, Fransa)DramYönetmen: Bojan VuleticReturn to Montauk / Montauk Revisited / Rückkehr nach Montauk / Retour à Montauk / Unutulmayan Aşk (Almanya, İrlanda, Fransa)Dram, RomantikYönetmen: Volker SchlöndorffStefan Zweig Farewell to Europe / Vor der Morgenröte - Stefan Zweig in Amerika / Stefan Zweig, adieu l'Europe / Şafak Sökmeden (Avusturya, Almanya, Fransa)DramYönetmen: Maria SchraderSami Blood / Sameblod / Değişim (Norveç, Danimarka, İsveç)DramYönetmen: Amanda KernellSon of Sofia / O gios tis Sofias / Синът на София / Sofia'nın Oğlu (Yunanistan, Bulgaristan, Fransa)DramYönetmen: Elina PyskouSpoor / Pokot / İz (Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Slovakya)Dram, Gerilim, Gizem, SuçYönetmen: Agnieszka HollandSummer 1993 / Estiu 1993 / '93 Yazı (İspanya)Aile, DramYönetmen: Carla SimónThe Constitution / Ustav Republike Hrvatske / Ustava Republike Hrvaške / Anayasa (Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Makedonya CumhuriyetiDram, KomediYönetmen: Rajko GrlicThe Fury of a Patient Man / Too Late for Wrath / Tarde para la ira / Sabırlı Bir Adamın Öfkesi (İspanya)Dram, GerilimYönetmen: Raúl ArévaloThe Killing of a Sacred Deer / Kutsal Geyiğin Ölümü (Birleşik Krallık, İrlanda)Dram, Gerilim, Gizem, KorkuYönetmen: Yorgos LanthimosThe King's Choice / Kongens nei / Kral'ın Seçimi (Norveç)Biyografi, Dram, Savaş, TarihYönetmen: Erik PoppeThe Last Family / Ostatnia rodzina / Baba ve Oğul (Polonya)Biyografi, DramYönetmen: Jan P. MatuszynskiDram, MüzikalYönetmen: Pedro PinhoThe Other Side of Hope / Toivon tuolla puolen / Die andere Seite der Hoffnung / Umudun Öteki Tarafı (Finlandiya, Almanya)Dram, KomediYönetmen: Aki KaurismäkiThe Party (Birleşik Krallık)Dram, KomediYönetmen: Sally PotterThe Square / Kare (İsveç, Almanya, Fransa, Danimarka)Dram, KomediYönetmen: Ruben ÖstlundThe Teacher / Ucitelka / Öğretmen (Slovakya, Çek Cumhuriyeti)Dram, KomediYönetmen: Jan HrebejkTom of Finland (Finlandiya, İsveç, Danimarka, Almanya, İzlanda, ABD)Biyografi, DramYönetmen:Western / Уестърн (Almanya, Bulgaristan, Avusturya)DramYönetmen: Valeska GrisebachWild Mouse / Wilde Maus (Avusturya, Almanya)Dram, Romantik, Komedi, SuçYönetmen: Josef Hader