2017 Avrupa Film Ödülleri Adayları
30. Avrupa Film Ödülleri Adayları
Bu yıl 30.'su düzenlenen Avrupa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen, Avrupa Film Ödülleri (European Film Awards) için yarışacak 51 film açıklandı!
30. Avrupa Film Ödülleri / 30th European Film Awards (EFA) için seçilen filmler belli oldu. Ödül Töreni 9 Aralık 2017 tarihinde, Berlin'de (Almanya) yapılacak.
31 Avrupa ülkesini kapsayan, 2017'nin En İyi 51 Filmi listesine giren yapımlar, Avrupa Film Akademisi'ne (European Film Academy) üye 3 binin üzerinde yönetmen, oyuncu ve senaristin oyları ile belirleniyor. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan 2017 Avrupa Film Ödülleri Adayları'nı (30. Avrupa Film Ödülleri Adayları) listemizden inceleyelim...
A Ciambra (İtalya, Brezilya, Almanya, Fransa, ABD, İsveç)
Dram
Yönetmen: Jonas Carpignano
A Date for Mad Mary (İrlanda)
Dram, Romantik, Komedi
Yönetmen: Darren Thornton
A Gentle Creature / Krotkaya / Uysal Bir Ruh (Fransa)
Dram, Gizem,
Yönetmen: Sergei Loznitsa
A Jew Must Die / Un Juif pour l'exemple (İsviçre)
Dram
Yönetmen: Jacob Berger
A Monster Calls / Un monstruo viene a verme / Canavarın Çağrısı (Birleşik Krallık, İspanya, ABD)
Dram, Fantastik
Yönetmen: Juan Antonio García Bayona
Afterimage / Powidowki / Ardıl Görüntü (Polonya)
Biyografi, Dram, Tarih
Yönetmen: Andrzej Wajda
Ana, mon amour / Ana, Sevgilim (Romanya, Rusya)
Dram
Yönetmen: Cãlin Peter Netzer
120 Beats Per Minute / 120 BPM / 120 battements par minute / Kalp Atışı Dakikada 120 (Fransa)
Big Big World / Koca Dünya (Türkiye)
Dram
Yönetmen: Reha Erdem
Dram
Yönetmen: Reha Erdem
Let the Sun Shine In / Bright Sunshine In / Dark Glasses / Un beau soleil intérieur / İçimdeki Güneş (Fransa, Belçika)
Brimstone / Cehennem (Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, İsveç, Birleşik Krallık, ABD)
Gerilim, Western
Yönetmen: Martin Koolhoven
Gerilim, Western
Yönetmen: Martin Koolhoven
Fortunata / Lucky / Şanslı (İtalya)
Dram
Yönetmen: Sergio Castellitto
Dram
Yönetmen: Sergio Castellitto
Frantz (Fransa, Almanya)
Dram, Romantik, Savaş, Tarih
Yönetmen: François Ozon
Yönetmen: François Ozon
Frost (Litvanya, Fransa, Ukrayna, Polonya)
Dram
Yönetmen: Sarunas Bartas
Dram
Yönetmen: Sarunas Bartas
Godless / Bezbog / Безбог / Vicdansız (Bulgaristan, Danimarka, Fransa)
Dram
Yönetmen: Ralitza Petrova
Dram
Yönetmen: Ralitza Petrova
Happy End / Mutlu Son (Fransa, Avusturya, Almanya)
Dram
Yönetmen: Michael Haneke
Dram
Yönetmen: Michael Haneke
Heartstone / Hjartasteinn / Gençlik Başımda Duman (İzlanda, Danimarka)
Dram
Yönetmen: Guðmundur Arnar Guðmundsson
Dram
Yönetmen: Guðmundur Arnar Guðmundsson
Ice Mother / Baba z ľadu (Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa)
Dram, Romantik, Komedi
Yönetmen: Bohdan Sláma
Dram, Romantik, Komedi
Yönetmen: Bohdan Sláma
In Times of Fading Light / In Zeiten des abnehmenden Lichts (Almanya)
Dram, Komedi
Yönetmen: Matti Geschonneck
Dram, Komedi
Yönetmen: Matti Geschonneck
Indivisible / Indivisibli / Bölünmezler (İtalya)
Dram
Yönetmen: Edoardo De Angelis
Dram
Yönetmen: Edoardo De Angelis
Jupiter's Moon / Jupiter holdja / Jüpiter'in Uydusu (Macaristan, Almanya)
Dram, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu)
Yönetmen: Kornél Mundruczó
Dram, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu)
Yönetmen: Kornél Mundruczó
Lady Macbeth (Birleşik Krallık)
Dram
Yönetmen: William Oldroyd
Dram
Yönetmen: William Oldroyd
Layla M. (Hollanda)
Dram
Yönetmen: Mijke De Jong
Loveless / Faute d'amour / Nelyubov / Нелюбовь / Sevgisiz (Rusya, Fransa)
Dram
Yönetmen: Andrey Zvyagintsev
Dram
Yönetmen: Andrey Zvyagintsev
My Grandmother Fanny Kaplan (Ukrayna)
Biyografi, Dram, Romantik, Tarih
Yönetmen: Alena Demyanenko
Biyografi, Dram, Romantik, Tarih
Yönetmen: Alena Demyanenko
On Body and Soul / Teströl és lélekröl / Beden Ve Ruh (Macaristan)
Dram, Romantik
Yönetmen: Ildikó Enyedi
Dram, Romantik
Yönetmen: Ildikó Enyedi
Dram, Savaş
Yönetmen: Andrey Konchalovskiy
Dram
Yönetmen: Bojan Vuletic
Dram, Romantik
Yönetmen: Volker Schlöndorff
Dram
Yönetmen: Maria Schrader
Dram
Yönetmen: Amanda Kernell
Dram
Yönetmen: Elina Pyskou
Dram, Gerilim, Gizem, Suç
Yönetmen: Agnieszka Holland
Aile, Dram
Yönetmen: Carla Simón
Dram, Komedi
Yönetmen: Rajko Grlic
Dram, Gerilim
Yönetmen: Raúl Arévalo
Dram, Gerilim, Gizem, Korku
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Biyografi, Dram, Savaş, Tarih
Yönetmen: Erik Poppe
Biyografi, Dram
Yönetmen: Jan P. Matuszynski
The Nothing Factory / A Fábrica de Nada (Portekiz)Dram, Müzikal
Yönetmen: Pedro Pinho
Dram, Komedi
Yönetmen: Aki Kaurismäki
Dram, Komedi
Yönetmen: Sally Potter
Dram, Komedi
Yönetmen: Ruben Östlund
Dram, Komedi
Yönetmen: Jan Hrebejk
Biyografi, Dram
Yönetmen:
Dram
Yönetmen: Valeska Grisebach
Dram, Romantik, Komedi, Suç
Yönetmen: Josef Hader
You Disappear / Du forsvinder / Tümör (Danimarka, İsveç)
Dram
Yönetmen: Peter Schønau Fog
European Film Awards (EFA) Official Page
#Efa2017
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