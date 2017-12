The Greatest Showman Soundtracks

The Greatest Showman (Muhteşem Showman)

Hikayesi Jenny Bicks'e ait olan ve yine Jenny Bicks ve Bill Condon'un senaristliğini birlikte yaptıkları, Michael Gracey'in yönettiği, başrollerinde; Hugh Jackman, Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron ve Rebecca Ferguson'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Greatest Showman (Muhteşem Showman) 2017 Amerikan yapımı biyografi, dram, müzikal filmidir.





The Greatest Show , A Million Dreams , This Is Me ve Rewrite the Stars ağır favorilerimdir ;)





The Greatest Showman Music by





John Debney





Benj Pasek





Justin Paul





Joseph Trapanese





The Greatest Show / ( Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya & The Greatest Showman Ensemble )









A Million Dreams / ( Ziv Zaifman, Hugh Jackman & Michelle Williams )









A Million Dreams (Reprise) / ( Austyn Johnson, Cameron Seely & Hugh Jackman )









Come Alive / ( Hugh Jackman, Keala Settle, Daniel Everidge, Zendaya & The Greatest Showman Ensemble )









The Other Side / ( Hugh Jackman & Zac Efron )









Never Enough / ( Loren Allred )









This Is Me / ( Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble )









Kesha - This Is Me









Rewrite the Stars / ( Zac Efron & Zendaya )













Tightrope / ( Michelle Williams )









Never Enough (Reprise) / ( Loren Allred )









From Now On / ( Hugh Jackman & The Greatest Showman Ensemble )