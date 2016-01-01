2017 Altın Küre Ödülleri

74. Altın Küre Ödülleri





2017 Altın Küre Ödülleri



74. Altın Küre Ödülleri (74th Golden Globe Awards)





Tören





8 Ocak 2017





Yer





The Beverly Hilton, Beverly Hills, California





Sunucular





Jimmy Fallon

Golden Globe Awards (Altı Küre Ödülleri)





Golden Gloe Awards



Golden Globe Awards, bilinen adıyla Altın Küre Ödülleri, her yıl film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Foreign Press Association / HFPA (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından 1944'ten beri verilen Altın Küre Ödülleri, film endüstrisi için verilen en önemli ödüllerdendir. Ve Oscar Ödülleri'nden sonra en çok izlenen ödül törenidir. Altın Küre Ödülleri aynı zamanda film, dizi ya da aktör ve aktrisler için iyi bir referans olarak kabul edilmektedir. Altın Küre Ödülleri 93 film eleştirmeninin oylarına göre verilir.





74. Altın Küre Ödül Töreni Ne Zaman, Nerede, Hangi Kanalda?





74. Altın Küre Ödül Töreni, 8 Ocak 2017 tarihinde Beverly Hills, California'da gerçekleşecek. Tören 8 Ocak'ı 9 Ocak'a bağlayan gece canlı olarak ülkemizde NBC kanalından canlı yayınlanacak olan, 8 Ocak 2017 tarihinde Beverly Hills, California'da gerçekleşecek. Tören 8 Ocak'ı 9 Ocak'a bağlayan gece canlı olarak ülkemizde FOXLIFE kanalından da izlenebilecek.





Altın Küre Ödülü Sunacaklar





Jimmy Fallon



Gecenin sunuculuğunu, ABD'li komedyen, aktör, yazar, yapımcı, müzisyen ve televizyon sunucusu Jimmy Fallon üstlenecek.





HFPA (Yabancı Basın Birliği) 2017 yılı için Altın Küre Adaylarını kısa bir süre önce açıkladı...





Hollywood Foreign Press Association



Sinema ve Televizyon dünyasının merakla beklediği an geldi ve sektörün en iyilerinin seçileceği 74th Golden Globe Awards (74. Altın Küre Ödülleri) adayları açıklandı. Oscar'ın habercisi niteliğini taşıyan Altın Küre'nin bu yılki adayları da birbirinden iddialı yapım ve isimlerden oluşuyor. 74. Altın Küre Ödül Töreni'nde bu yıl da heyecan dorukta olacak.





Altın Küre'nin televizyon ve sinema dalındaki adayları... İşte Don Cheadle, Laura Dern ve Anna Kendrick tarafından anons edilen'ninvedalındaki adayları...





Golden Globe Awards



#GoldenGlobes



