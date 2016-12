74. Altın Küre Sinema Adayları

Oscar'dan sonra Amerikan sinemasının en prestijli ödüllerinden olan Golden Globe Awards (Altın Küre Ödülleri) 8 Ocak 2017 tarihinde sahiplerini bulacak. İsterseniz lafı fazla uzatmadan 2017 Altın Küre Adayları'nı (74. Altın Küre Adayları) listemizden inceleyelim.





2017 Golden Globe Nominations



Best Actor in a Motion Picture, Drama (En İyi Aktör, Drama)

Best Actress in a Motion Picture, Drama (En İyi Aktris, Drama)

Ruth Negga / Loving

Natalie Portman / Jackie





Best Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Aktör, Müzikal veya Komedi)

Best Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Aktris, Müzikal veya Komedi)

Best Supporting Actor in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu-Sinema)

Best Supporting Actress in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Sinema)





Best Animated Feature Film (En İyi Animasyon Filmi)



Kubo and the Two Strings (Kubo ve Sihirli Telleri)

Moana

My Life as a Cougertte / My Life as a Zucchini / Ma vie de Courgette (Kabakçığın Hayatı)

Sing (Şarkını Söyle)

Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)



Best Foreign Language Film (Yabancı Dilde En İyi Film)



Divines

Elle / Oh! (O Kadın)

Neruda

The Salesman / Forushande / Le client (Satıcı)

Toni Erdmann



Best Original Score-Motion Picture (En İyi Müzik-Sinema)



Nicholas Britell /

Justin Hurwitz /

Jóhann Jóhannsson / Arrival (Geliş)

Dustin O'Halloran, Hauschka /

Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hidden Figures (Gizli Sayılar)



Best Original Song-Motion Picture (En İyi Şarkı-Sinema)



Can't Stop the Feeling! / Trolls (Troller) - Music and Lyrics by: Justin Timberlake, Max Martin, Shellback

City of Stars / La La Land (Aşıklar Şehri) - Music by: Justin Hurwitz - Lyrics by: Benj Pasek, Justin Paul

Faith /

Gold / Gold - Music and Lyrics by: Brian Burton, Stephen Gaghan, Daniel Pemberton, Iggy Pop

