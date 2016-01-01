74. Altın Küre Sinema Adayları
2017 Altı Küre Sinema Adayları
Oscar'dan sonra Amerikan sinemasının en prestijli ödüllerinden olan Golden Globe Awards (Altın Küre Ödülleri) 8 Ocak 2017 tarihinde sahiplerini bulacak. İsterseniz lafı fazla uzatmadan 2017 Altın Küre Adayları'nı (74. Altın Küre Adayları) listemizden inceleyelim.
|2017 Altın Küre Sinema Adayları
2017 Golden Globe Nominations (2017 Altın Küre Adayları)
Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)
Hell or High Water / Comancheria (İki Eli Kanda)
Lion
Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Moonlight (Ay Işığı)
Best Screenplay-Motion Picture (En İyi Senaryo-Sinema)
Damien Chazelle / La La Land (Aşıklar Şehri)
Tom Ford / Nocturnal Animals ( Gece Hayvanları)
Barry Jenkins / Moonlight (Ay Işığı)
Kenneth Lonergan / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Taylor Sheridan / Hell or High Water / Comancheria (İki Eli Kanda)
Best Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Film, Müzikal veya Komedi)
20th Century Women
Deadpool
Florence Foster Jenkins
La La Land (Aşıklar Şehri)
Sing Street
Best Director-Motion Picture (En İyi Yönetmen-Sinema)
Damien Chazelle / La La Land (Aşıklar Şehri)
Tom Ford / Nocturnal Animals ( Gece Hayvanları)
Mel Gibson / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)
Barry Jenkins / Moonlight (Ay Işığı)
Kenneth Lonergan / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Casey Affleck / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Joel Edgerton / Loving
Andrew Garfield / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)
Viggo Mortensen / Captain Fantastic (Kaptan Fantastik)
Denzel Washington / Fences
Best Actress in a Motion Picture, Drama (En İyi Aktris, Drama)
Amy Adams / Arrival (Geliş)
Jessica Chastain / Miss Sloane (Bayan Sloane)
Isabelle Huppert / Elle / Oh! (O kadın)
Best Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Aktör, Müzikal veya Komedi)
Colin Farrell / The Lobster (Istakoz)
Ryan Gosling / La La Land (Aşıklar Şehri)
Hugh Grant / Florence Foster Jenkins
Jonah Hill / War Dogs / Arms and the Dudes (Vurguncular)
Ryan Reynolds / Deadpool
Best Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Aktris, Müzikal veya Komedi)
Annette Bening / 20th Century Women
Lily Collins / Rules Don't Apply
Hailee Stainfeld / The Edge of Seventeen (Yaş On Yedi)
Emma Stone / La La Land (Aşıklar Şehri)
Meryl Streep / Florence Foster Jenkins
Best Supporting Actor in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu-Sinema)
Mahershala Ali / Moonlight (Ay Işığı)
Jeff Bridges / Hell or High Water / Comancheria (İki Eli Kanda)
Simon Helberg / Florence Foster Jenkins
Dev Patel / Lion
Aaron Taylor-Johnson / Nocturnal Animals ( Gece Hayvanları)
Best Supporting Actress in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Sinema)
Viola Davis / Fences
Naomie Harris / Moonlight (Ay Işığı)
Nicole Kidman / Lion
Octavia Spencer / Hidden Figures (Gizli Sayılar)
Michelle Williams / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Mel Gibson / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)
Barry Jenkins / Moonlight (Ay Işığı)
Kenneth Lonergan / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Casey Affleck / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Joel Edgerton / Loving
Andrew Garfield / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)
Viggo Mortensen / Captain Fantastic (Kaptan Fantastik)
Denzel Washington / Fences
Best Actress in a Motion Picture, Drama (En İyi Aktris, Drama)
Amy Adams / Arrival (Geliş)
Jessica Chastain / Miss Sloane (Bayan Sloane)
Isabelle Huppert / Elle / Oh! (O kadın)
Ruth Negga / Loving
Natalie Portman / Jackie
Natalie Portman / Jackie
Colin Farrell / The Lobster (Istakoz)
Ryan Gosling / La La Land (Aşıklar Şehri)
Hugh Grant / Florence Foster Jenkins
Jonah Hill / War Dogs / Arms and the Dudes (Vurguncular)
Ryan Reynolds / Deadpool
Best Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Aktris, Müzikal veya Komedi)
Annette Bening / 20th Century Women
Lily Collins / Rules Don't Apply
Hailee Stainfeld / The Edge of Seventeen (Yaş On Yedi)
Emma Stone / La La Land (Aşıklar Şehri)
Meryl Streep / Florence Foster Jenkins
Best Supporting Actor in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu-Sinema)
Mahershala Ali / Moonlight (Ay Işığı)
Jeff Bridges / Hell or High Water / Comancheria (İki Eli Kanda)
Simon Helberg / Florence Foster Jenkins
Dev Patel / Lion
Aaron Taylor-Johnson / Nocturnal Animals ( Gece Hayvanları)
Best Supporting Actress in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Sinema)
Viola Davis / Fences
Naomie Harris / Moonlight (Ay Işığı)
Nicole Kidman / Lion
Octavia Spencer / Hidden Figures (Gizli Sayılar)
Michelle Williams / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Best Animated Feature Film (En İyi Animasyon Filmi)
Kubo and the Two Strings (Kubo ve Sihirli Telleri)
Moana
My Life as a Cougertte / My Life as a Zucchini / Ma vie de Courgette (Kabakçığın Hayatı)
Sing (Şarkını Söyle)
Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)
Best Foreign Language Film (Yabancı Dilde En İyi Film)
Divines
Elle / Oh! (O Kadın)
Neruda
The Salesman / Forushande / Le client (Satıcı)
Toni Erdmann
Best Original Score-Motion Picture (En İyi Müzik-Sinema)
Nicholas Britell / Moonlight (Ay Işığı)
Justin Hurwitz / La La Land (Aşıklar Şehri)
Jóhann Jóhannsson / Arrival (Geliş)
Dustin O'Halloran, Hauschka / Lion
Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hidden Figures (Gizli Sayılar)
Best Original Song-Motion Picture (En İyi Şarkı-Sinema)
Can't Stop the Feeling! / Trolls (Troller) - Music and Lyrics by: Justin Timberlake, Max Martin, Shellback
City of Stars / La La Land (Aşıklar Şehri) - Music by: Justin Hurwitz - Lyrics by: Benj Pasek, Justin Paul
Faith / Sing (Şarkını Söyle) - Music and Lyrics by: Ryan Tedder, Stevie Wonder, Francis Farewell Starlight
Gold / Gold - Music and Lyrics by: Brian Burton, Stephen Gaghan, Daniel Pemberton, Iggy Pop
How Far I'll Go / Moana - Music and Lyrics by: Lin-Manuel Miranda
Kubo and the Two Strings (Kubo ve Sihirli Telleri)
Moana
My Life as a Cougertte / My Life as a Zucchini / Ma vie de Courgette (Kabakçığın Hayatı)
Sing (Şarkını Söyle)
Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)
Best Foreign Language Film (Yabancı Dilde En İyi Film)
Divines
Elle / Oh! (O Kadın)
Neruda
The Salesman / Forushande / Le client (Satıcı)
Toni Erdmann
Best Original Score-Motion Picture (En İyi Müzik-Sinema)
Nicholas Britell / Moonlight (Ay Işığı)
Justin Hurwitz / La La Land (Aşıklar Şehri)
Jóhann Jóhannsson / Arrival (Geliş)
Dustin O'Halloran, Hauschka / Lion
Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch / Hidden Figures (Gizli Sayılar)
Best Original Song-Motion Picture (En İyi Şarkı-Sinema)
Can't Stop the Feeling! / Trolls (Troller) - Music and Lyrics by: Justin Timberlake, Max Martin, Shellback
City of Stars / La La Land (Aşıklar Şehri) - Music by: Justin Hurwitz - Lyrics by: Benj Pasek, Justin Paul
Faith / Sing (Şarkını Söyle) - Music and Lyrics by: Ryan Tedder, Stevie Wonder, Francis Farewell Starlight
Gold / Gold - Music and Lyrics by: Brian Burton, Stephen Gaghan, Daniel Pemberton, Iggy Pop
How Far I'll Go / Moana - Music and Lyrics by: Lin-Manuel Miranda
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