Manchester by the Sea 2016 Yaşamın Kıyısında

Ölüm onu bekledikçe gelmiyor. Öylece ölünmüyor, yaşanmıyor da işte.





Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında), Kenneth Lonergan'ın yazıp yönettiği, kadrosunda: Lee Chandler rolüyle Casey Affleck, Randi Chandler rolüyle Michelle Williams, Joe Chandler rolüyle Kyle Chandler, Patrick rolüyle Lucas Hedges, Young (Genç) Patrick rolüyle Ben O'Brien, Elise Chandler rolüyle Gretchen Mol, Jeffrey rolüyle Matthew Broderick, Silvie Mc Cann rolüyle Kara Hayward, Sandy rolüyle Anna Baryshnikov, Jill rolüyle Heather Burns, George rolüyle C.J. Wilson, George's Son (George'un Oğlu) rolüyle William Bornkessel, Stand Chandler rolüyle Tom Kemp, Suzy Chandler rolüyle Chloe Dixon, Karen Chandler rolüyle Ellie Teeves, Mr. (Bay) Emery rolüyle Stephen McKinley Henderson, Sharon rolüyle Mary Mallen, Nurse (Hemşire) Irene rolüyle Susan Pourfar, Dr. (Doktor) Bethany rolüyle Ruibo Qian, Dr. (Doktor) Muller rolüyle Robert Sella, Paul rolüyle Paul Meredith, Paul's Assistant (Paul'un Asistanı) rolüyle Carolyn Pickman, CJ rolüyle Christian J. Mallen, Joel rolüyle Oscar Wahlberg, Joe's Lawyer (Joe'nin Avukatı) Wes rolüyle Josh Hamilton, Wes's Assistant (Wes'in Asistanı) rolüyle Wendy Overly, Ping-Pong Player (Pin-Pon Oyuncusu) Tom Doherty rolüyle Shawn Fitzgibbon, Janine rolüyle Jami Tennille, Randi's Husband (Randi'nin Kocası) Josh rolüyle Liam McNeill, Randi's Friend (Randi'nin Arkadaşı) Rachel rolüyle Danae Nason, Sue rolüyle Erica McDermott, 1st Tenant (1. Kiracı) Mr. Martinez rolüyle Richard Donelly, 2nd Tenant (2. Kiracı) Mrs. Groom rolüyle Virginia Loring Cooke, 3rd Tenant (3. Kiracı) Mrs. Marianne rolüyle Quincy Tyler Bernstine, 4th Tenant (4. Kiracı) Mrs. Olsen rolüyle Missy Yager, Lenny rolüyle Ben Hanson, Otto rolüyle Jackson Damon, Father (Peder) Martin rolüyle Allyn Burrows, Jerry rolüyle Brian A. White, Manchester Pedestrian (Manchester'da yayan giden kimse) rolüyle Kenneth Lonergan, Businessman at Bar (Bardaki İş adamı) rolleriyle Lewis D. Wheeler, Anthony Estrella, Hockey Coach (Hokey Koçu) rolüyle Tate Donovan, Fire Marshall (İtfaiye Şefi) rolüyle Joe Stapleton, Detective (Dedektif) rolüyle Brian Chamberlain, Manchester Police Chief (Manchester Emniyet Amiri) rolüyle Glenn McKiel, Driver (Sürücü) rolleriyle Mark Burzenski, Stew Replogle, Dad at School (Okuldaki Baba) rolüyle Jeffrey Corazzini, Fisherman (Balıkçı) rolüyle K.C. Faldasz, Townie (Kasaba Sakini) rolüyle Michael Steven Swanson, Student (Öğrenci) rolleriyle Nellie Lonergan, Kallie Tabor, Elizabeth Dickson ve Homeowner (Ev sahibi) rolüyle Frank Garvin gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Amerikan yapımı dram filmidir.





Casey Affleck), Quincy'de apartman görevlisi olarak çalışan yalnız ve asabi bir adamdır.



Lee Chandler (), Quincy'de apartman görevlisi olarak çalışan yalnız ve asabi bir adamdır.



Lee Chandler ( Casey Affleck )



Patrick: Babam.

Lee Chandler: Bence yanılıyorsun.



Joe Chandler: Bazıları 50-60 yıl yaşayabiliyor demekle neyi kast ettiniz? Toplamda mı, bu teşhis koyulduktan sonra mı? Lanet gerçeği duymak istiyorum.

Dr. Bethany: Toplamda. Sizin durumunuzdaki çoğu insan için ortalama yaşam süresi beş ila on yıl.



Kyle Chandler) öldüğü haberini alır. Kalp kasının dereceli şekilde zayıflamasıyla kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kan pompalayamaması sonucu oluşan Konjestif Kalp Yetmezliği'nden dolayı kaybettiği ağabeyinin ani ölümüyle gelen bu haber üzerine işinden ayrılarak doğup büyüdüğü kasaba olan Manchester-by-the-Sea'e geri dönen Lee, ağabeyinin tüm varlığını kendisine bıraktığını öğrenir, buna 16 yaşındaki yeğeni Patrick'in (Lucas Hedges) velayeti de dahildir.



Lee Chandler: Onun vasisi olamam.

Joe's Lawyer Wes: Başından geçenleri kimse küçümseyemez. Bu sorumluluğu almamak ise senin hakkın.



Joe'nun avukatı Wes'in (Josh Hamilton) 5000 dolarlık gider harcamaları fonundan bir miktar çekerek burada yaşayabileceklerini ve Minnetonka, Minnesota'ya taşınan amcası ve teyzesinin de duygusal ilişkileri olmayan Patrick için doğru kişiler olmadığını söylemesiyle büyük bir ikilemde kalacaktır. Ayrıca, Joe'nun en son isteyeceği şey olan çocuğun Essex, Connecticut'ta nişanlısıyla birlikte yaşayan alkolik, kafadan kontak annesi Elise ile de kalmasının doğru olmamasıyla isteksizce de olsa yeğeninin vasisi olması görevini üstlenir.



Hokey ve basketbol takımlarında yer alan, iki kız arkadaşı bir arada idare eden ve bir grupta çalan Patrick'in bütün arkadaşları da bu kasabadadır. Amcasıyla Boston'a taşınmamak konusunda direten Patrick ile Quincy de kapıcılık yapan Lee arasındaki sorun taşınmakla ilgilidir.



Geçmişle yüzleşmek..

Ağabeyinin ölümünün ardından yeğeni Patrick'e bakmakla yükümlü hale gelen, böyle bir sorumluluğun altına girmek istemeyen Lee'nin hayatı eski karısı Randi'nin (Michelle Williams) de denkleme dahil olmasıyla işin içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Ağabeyini kaybetmesi ve bir çocuk yetiştirme konusundaki şüpheleri yetmezmiş gibi yeğeniyle beraber zor günlerin yaralarını sarmaya çabalarken, Randi ile yollarının ayrılmasına ve mutlu aile tablosunun ellerinden kayıp gitmesine neden olan trajik geçmişiyle de hesaplaşmak zorunda kalacaktır.



Vücudunuzun şalteri kapatmak istediği oluyor mu? Bunu hissedebiliyor musunuz?



''Bazen kendini yaşamın tam kıyısına gelmiş gibi hissedersin. Asla pes etme, üşenme, erteleme. Hayat bir kere, doya doya yaşa!'' Bazen de hayat, Lacoste reklamlarındaki bu slogan gibi olamayabiliyor, yaşanamayabiliyor işte. Belki de yaşamın kıyısına gelmiş insanların hayata tutundukları yerler sadece acil servislerdir.



Yaşamın kıyısına kadar gelmiş ama yeni bir yaşama geçmek için adım atmakta güçlük çeken, bütün çabalarına rağmen içinde bir şeyler eksik kalan ve artık içindeki çocuğu duymakta güçlük çeken, vakti zamanında hayatta kalmayı bilen ve dünyayı daha iyi bir yer yapacak biri olduğuna inanan ''esas adam'' Lee Chandler'ın hüzün ve keder dolu günleri o gece başlamıştı. O büyük trajedinin yaşandığı gece.



O gece, diğer milyonlarca insan gibi korkunç bir hata yapılmıştı. Ve İtfaiye Amiri'nin söylediği ''Çarmıha mı gereceğiz seni?'' Sözü bile Lee'nin yapmış olduğu ölümcül hatayı kabullenememesine sebep oluyordu. Şöminenin kilidini kapatmayı unutmak bir suç değildi. Hepsi bu kadar mıydı yani? Elini kolunu sallayarak gidebilecek miydi? Kendi cezasını kendisi kesmek isteyen Lee, soruşturma sonrasında oradan geçen bir polisin belinden kaptığı silahla intihar teşebbüsünde bulunsa da başarılı olamayacaktı. Bu başarısız intihar girişiminden sonra bedenen, beynen ve ruhen şalteri kapatarak, avuçlarında ölüm kokusuyla devam edecekti ömrünün geri kalanına Lee Chandler. Gelin görün ki, bekledikçe hissizleşiyorsun. Ve gelmiyor beklenenler gelmiyor. Bekledikçe gelmiyor! Gelecek olan ölüm bile...



''Nerede yaşadığın niye umurunda?''

Patrick ( Lucas Hedges )



''Sana çok kötü şeyler söyledim kalbim kırılmıştı. Seninki de kırılmıştı, biliyorum.'' Randi Chandler ( Michelle Williams )

Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında); aile, sevgi, toplum, fedakarlık, suçluluk, umudun gücü, ölüm ve diğer kayıplar üzerine söyleyecek çok şeyi olan dokunaklı, derinden sarsan bir film.



Filmin senaryosu 2014 Blacklist'ine girmişti. Blacklist en iyi çekilmemiş senaryoları değerlendiren bir liste.



Kenneth Lonergan'ın en son filmi olan Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında), Amerika'nın Massachussets eyaletindeki bir sahil kasabasında yaşayan bir işçi sınıfı ailesi olan Chandler ailesinin duygu yüklü hikayesine odaklanıyor. Ölüm ve geçmişin iç içe geçtiği bir dram öyküsü anlatıyor. Dışı soğuk içi sıcak; kalbinizi parçalara ayıracak oldukça ağır ve duygu yüklü bir dram. Michelle Williams'ın overrated performansına ek olarak Casey Affleck'in Denzel Washington ve Ryan Gosling ile birlikte Lonergan imzalı senaryosunun da En İyi Özgün Senaryo Oscar Akademi Ödülü'nün kazananı olacağını şimdiden belirtmeliyim. Yılın en güçlü dramlarından biri.. Yazar, yönetmen ve aktör'ın en son filmi olan), Amerika'nın Massachussets eyaletindeki bir sahil kasabasında yaşayan bir işçi sınıfı ailesi olan Chandler ailesinin duygu yüklü hikayesine odaklanıyor. Ölüm ve geçmişin iç içe geçtiği bir dram öyküsü anlatıyor. Dışı soğuk içi sıcak; kalbinizi parçalara ayıracak oldukça ağır ve duygu yüklü bir dram. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar Akademi Ödülü 'ne aday gösterilen'ın overrated performansına ek olarak'in Denzel Washington ve Ryan Gosling ile birlikte En İyi Erkek Oyuncu Oscar Akademi Ödülü için şansının oldukça yüksek olduğuna da inanmaktayım. Ayrıca filminimzalı senaryosunun da En İyi Özgün Senaryo Oscar Akademi Ödülü'nün kazananı olacağını şimdiden belirtmeliyim. Yılın en güçlü dramlarından biri..





''İnsanlar genelde yaşadıkları acılarla baş etmek için bazı yollar buluyorlar. Ve belki artık onlar da kendilerine dair bir film yapılmasını hak etmişlerdir!''

Kenneth Lonergan





Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında) Official Trailer









Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman







Manchester by the Sea Michelle Williams-Casey Affleck