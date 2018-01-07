2018 Altın Küre Ödülleri

75. Altın Küre Ödülleri





2018 Altın Küre Ödülleri



75. Altın Küre Ödülleri (75th Golden Globe Awards)





Tören





7 Ocak 2018





Yer





The Beverly Hilton, Beverly Hills, California





Sunucular





Seth Meyers

Golden Globe Awards (Altın Küre Ödülleri)





Golden Globe Awards



Golden Globe Awards, bilinen adıyla Altın Küre Ödülleri, her yıl film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Foreign Press Association / HFPA (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından 1944'ten beri verilen Altın Küre Ödülleri, film endüstrisi için verilen en önemli ödüllerdendir. Ve Oscar Ödülleri'nden sonra en çok izlenen ödül törenidir. Altın Küre Ödülleri aynı zamanda film, dizi ya da aktör ve aktrisler için iyi bir referans olarak kabul edilmektedir. Altın Küre Ödülleri 93 film eleştirmeninin oylarına göre verilir.





75. Altın Küre Ödül Töreni Ne Zaman, Nerede, Hangi Kanalda?





NBC kanalından canlı yayınlanacak olan 75. Altın Küre Ödül Töreni, 7 Ocak 2018 tarihinde Beverly Hills, California'da gerçekleşecek.





Altın Küre Ödülü Sunacaklar





Seth Meyers



Gecenin sunuculuğunu, ABD'li komedyen, aktör, yazar, yapımcı, siyasi yorumcu ve televizyon sunucusu Seth Meyers üstlenecek.





HFPA (Yabancı Basın Birliği) 2018 yılı için Altın Küre Adaylarını kısa bir süre önce açıkladı...





Hollywood Foreign Press Association



Sinema ve Televizyon dünyasının merakla beklediği an geldi ve sektörün en iyilerinin seçileceği 75th Golden Globe Awards (75. Altın Küre Ödülleri) adayları açıklandı. Oscar'ın habercisi niteliğini taşıyan Altın Küre'nin bu yılki adayları da birbirinden iddialı yapım ve isimlerden oluşuyor. 75. Altın Küre Ödül Töreni'nde bu yıl da heyecan dorukta olacak.





Altın Küre'nin televizyon ve sinema dalındaki adayları... İşte Alfre Woodard, Garrett Hedlund, Kristen Bell ve Sharon Stone tarafından anons edilen'ninvedalındaki adayları...





Golden Globe Awards



#GoldenGlobes

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