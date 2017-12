75. Altın Küre Televizyon Adayları

Oscar'dan sonra Amerikan sinemasının en prestijli ödüllerinden olan Golden Globe Awards (Altın Küre Ödülleri) 7 Ocak 2018 tarihinde sahiplerini bulacak. İsterseniz lafı fazla uzatmadan 2018 Altın Küre Adayları'nı (75. Altın Küre Adayları) listemizden inceleyelim.

Best TV Series, Drama (En İyi Dizi, Drama)



The Crown

Game Of Thrones (Taht Oyunları)

The Handmaid's Tale

Stranger Things

This Is Us



Best Actor in a TV Series, Drama (En İyi Aktör-Dizi, Drama)



Jason Bateman / Ozark

Sterling K. Brown / This Is Us

Freddie Highmore / The Good Doctor

Bob Odenkirk / Better Call Saul

Liev Schreiber / Ray Donovan



Best Actress in a TV Series, Drama (En İyi Aktirs-Dizi, Drama)



Caitriona Balfe / Outlander

Claire Foy / The Crown

Maggie Gyllenhaal / The Deuce

Katherine Langford / 13 Reasons Why

Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale





Best TV Series, Musical or Comedy (En İyi Dizi, Müzikal veya Komedi)



Black-ish

The Marvelous Mr.s Maisel

Master of None

Smilf

Will & Grace



Best Actor in a TV Series, Musical or Comedy (En İyi Aktör-Dizi, Müzikal veya Komedi)



Anthony Anderson / Black-ish

Aziz Ansari / Master of None

Kevin Bacon / I Love Dick

William H. Macy / Shameless

Eric McCormack / Will & Grace



Best Actress in a TV Series, Musical or Comedy (En İyi Aktris-Dizi, Müzikal veya Komedi)



Pamela Adlon / Better Things

Alison Brie / Glow

Rachel Brosnahan / The Marvelous Mr.s Maisel

Issa Rae / Insecure

Frankie Shaw / Smilf