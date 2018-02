Dunkirk 2017

''Savaşı yaşlılar çıkarır, gençler ölür''

Dunkirk, Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği, kadrosunda: Farrier rolüyle Tom Hardy, Mr. (Bay) Dawson rolüyle Mark Rylance, Commander (Komutan) Bolton rolüyle Kenneth Branagh, Shivering Soldier (Titreyen Asker) rolüyle Cillian Murphy, Tommy rolüyle Fionn Whitehead, Gibson rolüyle Aneurin Barnard, Alex rolüyle Harry Styles, Colonel (Albay) Winnant rolüyle James D'Arcy, Collins rolüyle Jack Lowden, George Mills rolüyle Barry Keoghan, Peter rolüyle Tom Glynn-Carney, Heinkel Spotter rolüyle Richard Sanderson, Captain (Yüzbaşı) Marshall rolüyle Johnny Otto, French Soldier (Fransız Asker) rolleriyle Damien Bonnard, Michel Biel, Constantin Balsan, Aldo Beqiri, Thomas Millet, Irate Soldier (Öfkeli Asker) rolüyle James Bloor, Petty Officer (Deniz Astsubayı) rolüyle Billy Howle, Soldier (Asker) rolleriyle Mikey Collins, Dean Ridge, Mark Falvo, Jack Riddiford, Caleb Bailey, Dennis Eleveld, Samuel Louwagie, Pierre Valle, Lieutenant (Teğmen) rolleriyle TomNolan, Will Attenborough, Sub-Lieutenant (Deniz Teğmeni) rolüyle Adam Long, Nurse (Hemşire) rolleriyle Miranda Nolan, Crystal Pereyra, Rear Admiral (Tuğamiral) rolüyle Matthew Marsh, Sailor (Denizci) rolleriyle Bradley Hall, Calam Lynch, Lifeboat Soldier (Cankurtaran Askeri) rolleriyle Jack Cutmore-Scott, Brett Lorenzini, Engineer (Mühendis) rolüyle Michael Fox, Able Seaman (Usta Gemici) rolüyle Bobby Lockwood, Dutch Seaman (Hollandalı Denizci) rolüyle Jochum ten Haaf, Stewardess (Kadı Kamarot) rolüyle Kim Hartman, Corporal (Onbaşı) rolüyle Charley Palmer Rothwell, Blind Man (Kör Adam) rolüyle John Nolan, Boy (Erkek Çocuk) rolüyle Harry Collett, British Soldier (İngiliz Asker) rolleriyle Paul Riley Fox, Jack Gover, Christian Janner, Davey Jones, Jean-Michael Rosner, Connor Ryan, Merlijn Willemsen, British Expeditionary Force Soldier (İngiliz Keşif Gücü Askeri) rolleriyle Jedediah Jenk, Sam Aronow, Simon Ates, Sander Huisman, Nick Vorsselman, Warrant Officer (Güverte Subayı) rolleriyle Valiant Michael, Luke Thompson, Royal Navy Officer (Kraliyet Donanması Görevlisi) rolleriyle Christian Roberts, Robby Prinsen, Royal Navy Sailor (Kraliyer Donanması Denizcisi) rolleriyle Michiel van Ieperen, Bran Vlot, Olav Vollebregt, Grenadier (El bombası atan asker) rolüyle Lee Armstrong, Stretcher Bearer (Sedye Taşıyan Hastabakıcı) rolüyle Callum Blake, Furious Soldier (Öfkeli Asker) rolüyle Tom Gill, Marine (Denizci) rolleriyle Han Leopold ve Nirman Wolf gibi oyuncuların yer aldığı 2017 Birleşik Krallık-Hollanda-Fransa-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, gerilim, tarih, savaş filmidir.

''The event that shaped our world. (Dünyamızı şekillendiren olay.)''''When 400.000 men couldn't get home... home came for them. (400.000 adam evlerine gidemeyince... evleri onlara geldi)''''At the point of crisis, at the point of annihilation, survival is victory. (Kriz durumunda, yok olma tehdidi altında, hayatta kalmak zaferdir.)''