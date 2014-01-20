Dunkirk 2017

Dunkirk





Dunkirk



''Savaşı yaşlılar çıkarır, gençler ölür''





Dunkirk





Dunkirk, Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği, kadrosunda: Farrier rolüyle Tom Hardy, Mr. (Bay) Dawson rolüyle Mark Rylance, Commander (Komutan) Bolton rolüyle Kenneth Branagh, Shivering Soldier (Titreyen Asker) rolüyle Cillian Murphy, Tommy rolüyle Fionn Whitehead, Gibson rolüyle Aneurin Barnard, Alex rolüyle Harry Styles, Colonel (Albay) Winnant rolüyle James D'Arcy, Collins rolüyle Jack Lowden, George Mills rolüyle Barry Keoghan, Peter rolüyle Tom Glynn-Carney, Heinkel Spotter rolüyle Richard Sanderson, Captain (Yüzbaşı) Marshall rolüyle Johnny Otto, French Soldier (Fransız Asker) rolleriyle Damien Bonnard, Michel Biel, Constantin Balsan, Aldo Beqiri, Thomas Millet, Irate Soldier (Öfkeli Asker) rolüyle James Bloor, Petty Officer (Deniz Astsubayı) rolüyle Billy Howle, Soldier (Asker) rolleriyle Mikey Collins, Dean Ridge, Mark Falvo, Jack Riddiford, Caleb Bailey, Dennis Eleveld, Samuel Louwagie, Pierre Valle, Lieutenant (Teğmen) rolleriyle TomNolan, Will Attenborough, Sub-Lieutenant (Deniz Teğmeni) rolüyle Adam Long, Nurse (Hemşire) rolleriyle Miranda Nolan, Crystal Pereyra, Rear Admiral (Tuğamiral) rolüyle Matthew Marsh, Sailor (Denizci) rolleriyle Bradley Hall, Calam Lynch, Lifeboat Soldier (Cankurtaran Askeri) rolleriyle Jack Cutmore-Scott, Brett Lorenzini, Engineer (Mühendis) rolüyle Michael Fox, Able Seaman (Usta Gemici) rolüyle Bobby Lockwood, Dutch Seaman (Hollandalı Denizci) rolüyle Jochum ten Haaf, Stewardess (Kadı Kamarot) rolüyle Kim Hartman, Corporal (Onbaşı) rolüyle Charley Palmer Rothwell, Blind Man (Kör Adam) rolüyle John Nolan, Boy (Erkek Çocuk) rolüyle Harry Collett, British Soldier (İngiliz Asker) rolleriyle Paul Riley Fox, Jack Gover, Christian Janner, Davey Jones, Jean-Michael Rosner, Connor Ryan, Merlijn Willemsen, British Expeditionary Force Soldier (İngiliz Keşif Gücü Askeri) rolleriyle Jedediah Jenk, Sam Aronow, Simon Ates, Sander Huisman, Nick Vorsselman, Warrant Officer (Güverte Subayı) rolleriyle Valiant Michael, Luke Thompson, Royal Navy Officer (Kraliyet Donanması Görevlisi) rolleriyle Christian Roberts, Robby Prinsen, Royal Navy Sailor (Kraliyer Donanması Denizcisi) rolleriyle Michiel van Ieperen, Bran Vlot, Olav Vollebregt, Grenadier (El bombası atan asker) rolüyle Lee Armstrong, Stretcher Bearer (Sedye Taşıyan Hastabakıcı) rolüyle Callum Blake, Furious Soldier (Öfkeli Asker) rolüyle Tom Gill, Marine (Denizci) rolleriyle Han Leopold ve Nirman Wolf gibi oyuncuların yer aldığı 2017 Birleşik Krallık-Hollanda-Fransa-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, gerilim, tarih, savaş filmidir.



''The event that shaped our world. (Dünyamızı şekillendiren olay.)''



Dunkirk

''When 400.000 men couldn't get home... home came for them. (400.000 adam evlerine gidemeyince... evleri onlara geldi)''



Dunkirk Dunkirk Dunkirk

''At the point of crisis, at the point of annihilation, survival is victory. (Kriz durumunda, yok olma tehdidi altında, hayatta kalmak zaferdir.)'' ''The event that shaped our world. (Dünyamızı şekillendiren olay.)''''When 400.000 men couldn't get home... home came for them. (400.000 adam evlerine gidemeyince... evleri onlara geldi)''''At the point of crisis, at the point of annihilation, survival is victory. (Kriz durumunda, yok olma tehdidi altında, hayatta kalmak zaferdir.)''



''Hope is a weapon. Survival is victory. (Umut bir silahtır. Hayatta kalmak zaferdir.)''





Savaşın dehşetini iliklerinize kadar hissederken, heyecanını doyasıya yaşayabileceğiniz muhteşem bir başyapıt. ''İçinde hiçbir kadının olmadığı bir plaj filmi'' denilerek malum kesim tarafından hakir görülse de, aslında görkemini tam da her iki cinsiyete birden yaranma çabasından feragat etmesine borçlu olan, tarafını doğru seçmiş bir film. Zira Christopher Nolan bir şeyler anlatma çabasından vazgeçtiğinde ve en az bir kadın baş oyuncu kontenjanını doldurma zorunluluğundan kurtulunca muhteşem bir anlatı ortaya koyduğunu Dunkirk ile gösterişli ve şatafatlı bir şekilde ortaya koyuyor.





Yüzbinlerce İngiliz ve Müttefik askerlerinin düşman kuvvetleri tarafından çevrilmesiyle başlayan film baştan sona 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque Tahliyesi, diğer adıyla Dinamo Operasyonu'nu anlatıyor. Neden orada olduğunu bilmeyen gençler bombardıman ateşleri altında çil yavrusu gibi kaçışırken, cesur bir kahraman olmak ile çaresiz şekilde kaçıp saklanmak arasındaki çizgi belirsizleşiyor. Acaba ben olsam ne yapardım sorusu filmin her sahnesinde karşınıza çıkarken, her seçimin sonuçlarını bizzat yaşıyorsunuz.



''Düşman, İngiliz ve Fransız ordularını denize kadar püskürtmüştür. Dunkirk'e sıkışmış bir şekilde kaderiyle baş başa kurtarılmayı umut ekmekte bir mucize beklemektedirler.''



Dunkirk Fionn Whitehead

Dunkirk Fionn Whitehead

Dunkirk Fionn Whitehead

Dunkirk Fionn Whitehead

Dunkirk Fionn Whitehead

Dunkirk

Dunkirk Fionn Whitehead

Dunkirk

Dunkirk Fionn Whitehead

Dunkirk

Dunkirk Fionn Whitehead

Dunkirk

Dunkirk Mark Rylance

Dunkirk Barry Keoghan

Dunkirk Mark Rylance

Dunkirk Barry Keoghan

Dunkirk

Dunkirk Tom Hardy

Dunkirk Tom Hardy

Dunkirk

Dunkirk Fionn Whitehead-Aneurin Barnard

Dunkirk Fionn Whitehead-Aneurin Barnard

Dunkirk Aneurin Barnard-Fionn Whitehead

Dunkirk

Dunkirk Tom Hardy

Dunkirk Jack Lowden

Dunkirk

Dunkirk

Dunkirk

Dunkirk

Dunkirk Tom Glynn-Carney-Mark Rylance

Dunkirk Cillian Murphy-Tom Glynn-Carney-Barry Keoghan-Mark Rylance

Dunkirk Cillian Murphy-Tom Glynn-Carney-Barry Keoghan

Dunkirk Kenneth Branagh

Dunkirk Kenneth Branagh

Dunkirk

Dunkirk

Dunkirk

Dunkirk

Dunkirk

Dunkirk Kenneth Branagh

Dunkirk

''Kumsallarda savaşacağız. İniş alanlarında savaşacağız. Asla teslim olmayacağız.''



Dunkirk Mark Rylance-Cillian Murphy

Dunkirk Cillian Murphy

Dunkirk Mark Rylance

Dunkirk Jack Lowden

Dunkirk

Dunkirk Fionn Whitehead

Dunkirk

Dunkirk Cillian Murphy

Dunkirk Barry Keoghan-Mark Rylance

Dunkirk Cillian Murphy

Dunkirk Tom Glynn-Carney-Cillian Murphy

Dunkirk

Dunkirk James D'Arcy

Dunkirk Fionn Whitehead-Aneurin Barnard-Harry Styles

Dunkirk Harry Styles-Aneurin Barnard-Fionn Whitehead

Dunkirk Fionn Whitehead

Dunkirk Kenneth Branagh

Dunkirk Kenneth Branagh-James D'Arcy

Dunkirk

Dunkirk James D'Arcy-Kenneth Branagh

Dunkirk Kenneth Branagh

Dunkirk James D'Arcy

Dunkirk Cillian Murphy

Dunkirk

Dunkirk

Dunkirk

Dunkirk Tom Glynn-Carney

Dunkirk

Dunkirk Kenneth Branagh

Dunkirk Mark Rylance

Harry Styles, Fionn Whitehead, Jack Lowden, Tom Glynn-Carney ve yönetmen Christopher Nolan, Dunkirk'ü konuşuyorlar:



''Hollywood filmlerindeki gelenek; 28, 29, 30 yaşındaki seçmek ve onları daha genç rollerde oynatmaktır. Biz doğru yaştaki oyuncuları seçmek istedik. Bu olayları, o zamandaki gençler gibi tecrübe edecek gençler istedik. Bunu yapmak için ilginç yeni yüzler bulmak çok önemliydi. Bence gerçek mekanda çekim yapmak önemlidir.''

Christopher Nolan



''Bu, filme ve bizlere perspektif kazandırır. Ben çocuklarla kumsalda değildim ama inanılmaz bir şey olmalı. Kanalın üzerinde havadaydım. Spitfire'larla birlikte. IMAX kamerasını, olduğum uçağın kanadına monte etmişlerdi. Kanatta devasa IMAX kamerasıyla, kanal üzerinde uçup, saldırıya geçiyordum. Başka şekilde çekse bu hikayeye haksızlık olurdu. Bu hikayenin anlatılması gerek. Bu, sağ kalma ve panikle ilgili bir film. Nefessiz bırakıyor.''

Jack Lowden



''Ben kumsala geliyordum ve orada savaş teçhizatlı 1300 figüran vardı. Üzerimizden Spitfire'lar geçiyordu, fonda muhripler vardı. Kumsal, dekorlarla hazırlanmıştı. Kum torbaları, kamyonlar falan. Kumda patlamalar oluyordu. Çok gerçekçiydi. Yani gerçekten orada bulunma imkanı yok ama sanırım o durumda olmaya en çok yaklaşabileceğiniz nokta bu. Saf panik ve korku. Devasa setler ve etrafınızda gerçek Spitfire'lar, gerçek savaş gemileri var. Bir de binlerce figüran. Seyirciye düşünecek zaman tanımıyor. Doğrudan bu dünyaya dalıyor ve onunla akıp gidiyorsunuz. Ona kapılıyorsunuz. Bu dünyayı onların göz ve kulaklarından görüp duyuyorsunuz.''

Fionn Whitehead



''Her açıdan çok büyük savunmasızlık var. Yani kumsalda keklik gibiler, suda keklik gibiler, havada keklik gibiler. Verdiğiniz tepkiler, aslında etrafınızda olup bitenlere verilen tepkiler oluyor. Çok dürüstçe bir şey. Aslında hiç rol yapmayı düşünmem gerekiyormuş gibi gelmedi. Çünkü her şey zaten oradaydı. Çoğu durumda kafanızın üzerinde bir şeyler uçarken ya da patlarken rol yapmak bile gerekmiyordu. Sonra kafanızın üzerinden bir Spitfire geçiyordu. Sonra siz de 'Tamam, bunu Jack kullanıyor.' Diyordunuz. IMAX'in olayı çok destansı olması. Bence Chris, filmlerinde bunu çok iyi yapıyor. Sizi tıpkı kara delik gibi içine çeken o devasa görüntüyü yakalıyor. Bu kesinlikle devasa ölçekte bir şey. Bence seyircileri, tarihi olaylara dayandırılmış destansı bir gerilim filmi bekliyor.''

Tom Glynn-Carney



''Çok açıktasın, seni koruyacak hiçbir şey yok. Şurada bir patlama oluyormuş gibi yapmıyorsunuz. Gerçekten patlıyor. Sanırım bu yüzden de olan olaylara doğal tepkiler veriyorsunuz. Chris, çok fazla örnek davranışlar sergiliyor. Her zaman ilk gelip, son çıkan oluyor. Çok gergin bir film izleyecekler.''

Harry Styles



''Düşman, İngiliz ve Fransız ordularını denize kadar püskürtmüştür. Dunkirk'e sıkışmış bir şekilde kaderiyle baş başa kurtarılmayı umut ekmekte bir mucize beklemektedirler.''''Kumsallarda savaşacağız. İniş alanlarında savaşacağız. Asla teslim olmayacağız.''Filmin oyuncularıve yönetmen'ü konuşuyorlar:''Hollywood filmlerindeki gelenek; 28, 29, 30 yaşındaki seçmek ve onları daha genç rollerde oynatmaktır. Biz doğru yaştaki oyuncuları seçmek istedik. Bu olayları, o zamandaki gençler gibi tecrübe edecek gençler istedik. Bunu yapmak için ilginç yeni yüzler bulmak çok önemliydi. Bence gerçek mekanda çekim yapmak önemlidir.''''Bu, filme ve bizlere perspektif kazandırır. Ben çocuklarla kumsalda değildim ama inanılmaz bir şey olmalı. Kanalın üzerinde havadaydım. Spitfire'larla birlikte. IMAX kamerasını, olduğum uçağın kanadına monte etmişlerdi. Kanatta devasa IMAX kamerasıyla, kanal üzerinde uçup, saldırıya geçiyordum. Başka şekilde çekse bu hikayeye haksızlık olurdu. Bu hikayenin anlatılması gerek. Bu, sağ kalma ve panikle ilgili bir film. Nefessiz bırakıyor.''''Ben kumsala geliyordum ve orada savaş teçhizatlı 1300 figüran vardı. Üzerimizden Spitfire'lar geçiyordu, fonda muhripler vardı. Kumsal, dekorlarla hazırlanmıştı. Kum torbaları, kamyonlar falan. Kumda patlamalar oluyordu. Çok gerçekçiydi. Yani gerçekten orada bulunma imkanı yok ama sanırım o durumda olmaya en çok yaklaşabileceğiniz nokta bu. Saf panik ve korku. Devasa setler ve etrafınızda gerçek Spitfire'lar, gerçek savaş gemileri var. Bir de binlerce figüran. Seyirciye düşünecek zaman tanımıyor. Doğrudan bu dünyaya dalıyor ve onunla akıp gidiyorsunuz. Ona kapılıyorsunuz. Bu dünyayı onların göz ve kulaklarından görüp duyuyorsunuz.''''Her açıdan çok büyük savunmasızlık var. Yani kumsalda keklik gibiler, suda keklik gibiler, havada keklik gibiler. Verdiğiniz tepkiler, aslında etrafınızda olup bitenlere verilen tepkiler oluyor. Çok dürüstçe bir şey. Aslında hiç rol yapmayı düşünmem gerekiyormuş gibi gelmedi. Çünkü her şey zaten oradaydı. Çoğu durumda kafanızın üzerinde bir şeyler uçarken ya da patlarken rol yapmak bile gerekmiyordu. Sonra kafanızın üzerinden bir Spitfire geçiyordu. Sonra siz de 'Tamam, bunu Jack kullanıyor.' Diyordunuz. IMAX'in olayı çok destansı olması. Bence Chris, filmlerinde bunu çok iyi yapıyor. Sizi tıpkı kara delik gibi içine çeken o devasa görüntüyü yakalıyor. Bu kesinlikle devasa ölçekte bir şey. Bence seyircileri, tarihi olaylara dayandırılmış destansı bir gerilim filmi bekliyor.''''Çok açıktasın, seni koruyacak hiçbir şey yok. Şurada bir patlama oluyormuş gibi yapmıyorsunuz. Gerçekten patlıyor. Sanırım bu yüzden de olan olaylara doğal tepkiler veriyorsunuz. Chris, çok fazla örnek davranışlar sergiliyor. Her zaman ilk gelip, son çıkan oluyor. Çok gergin bir film izleyecekler.''

Bir şey anlatmıyor gibi görünse de, Dunkirk cephesinde yeni bir şey yok deyip geçemeyeceğiniz eşsiz bir deneyim vaat eden ve bu vaadini boşa çıkarmayan mükemmel bir film, hatta daha ileri gideceğim: Nolan'ın en eşsiz, en kusursuz filmi: Asla dinleme başkalarını, doğru yoldasın!



Dunkirk Tom Hardy



Bu arada değinmeden geçemeyeceğim: Ah Tom Hardy! Tek mekanda sadece gözleriyle, bakışlarıyla öyle bir oyunculuk sergileyip öyle bir karakter yaratıyor ki, bu yılın bütün ödülleri açık ara farkla kendisine verilmeliydi. Kendini yerden yere atmadan, dövünmeden, bağırmadan, kılıktan kılığa girmeden, sadece bakışlarla nasıl oyuncu olunur cümle aleme gösteriyor.





Dunkirk Official Main Trailer









Dunkirk Türkçe Altyazılı Resmi Fragman







Dunkirk

''We surround you (Sizi kuşattık)''



Dunkirk

''We surround you (Sizi kuşattık)''

MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."

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