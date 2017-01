2017 BAFTA Adayları

Sinema dünyasının prestijli ödüllerinden olan İngiliz Oscar'ı ya da Oscar'ın Birleşik Krallık'taki dengi olan BAFTA yani kurumsal adıyla, The British Academy of Film and Television Arts (İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi) ödülleri 12 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Dominic Cooper ve Sophie Turner'ın sunumuyla açıklanan adaylar arasında 11 kategoriyle en fazla dalda aday gösterilen film, La La Land (Aşıklar Şehri) oldu.

Hollywood'un Oscar Ödülleri'nde karşı İngilizlerin 69 yıldır dağıttığı BAFTA Ödülleri'nin tüm kategorilerdeki adayları şu şekilde:

Best Film (En İyi Film)

Alexander Korda Award for Best British Film (En İyi İngiliz Filmi)

David Lean Award for Direction (En İyi Yönetmen)

Best Leading Actor (En İyi Erkek Oyuncu)

Best Leading Actress (En İyi Kadın Oyuncu)

Best Supporting Actor (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)

Best Supporting Actress (En İyi Kadın Oyuncu)

Best Original Screenplay (En İyi Özgün Senaryo)

Best Adapted Screenplay (En İyi Uyarlama Senaryo)

Best Film not in the English Language (Yabancı Dalda En İyi Film)

Best Cinematography (En İyi Sinematografi)

Best Editing (En İyi Kurgu)

Best Special Visual Effects (En İyi Görsel Efekt)

Best Production Design (En İyi Sanat Yönetmeni)

Best Animated Film (En İyi Animasyon Filmi)

Best British Short Animation (En İyi İngiliz Kısa Animasyon)

Best British Short Film (En İyi İngiliz Kısa Film)

Best Make Up / Hair (En İyi Makyaj ve Saç )

Best Costume Design (En İyi Kostüm Tasarımı)

Best Sound (En İyi Ses)

Anthony Asquith Award for Film Music (En İyi Özgün Müzik)

Best Documentary (En İyi Belgesel)

EE Rising Star Award (Yükselen Yıldız Ödülü)

Arrival (Geliş)I, Daniel Blake / Moi, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)La La Land (Aşıklar Şehri)Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)Moonlight (Ay Işığı)American HoneyDenialFantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar)I, Daniel Blake / Moi, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)Notes on BlindnessUnder the Shadow (Korkunun Gölgesi)Denis Villeneuve / Arrival (Geliş)Ken Loach / I, Daniel Blake / Moi, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)Damien Chazelle / La La Land (Aşıklar Şehri)Kenneth Lonergan / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)Tom Ford / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)Andrew Garfield / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)Casey Affleck / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)Jake Gyllenhaal / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)Ryan Gosling / La La Land (Aşıklar Şehri)Viggo Mortensen / Captain Fantastic (Kaptan Fantastik)Amy Adams / Arrival (Geliş)Emily Blunt / The Girl on the Train (Trendeki Kız)Emma Stone / La La Land (Aşıklar Şehri)Meryl Streep / Florence Foster JenkinsNatalie Portman / JackieAaron Taylor-Johnson / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)Dev Patel / LionJeff Bridges / Hell or High Water / Comancheria (İki Eli Kanda)Hugh Grant / Florence Foster JenkinsMahershala Ali / Moonlight (Ay Işığı)Hayley Squires / I, Daniel Blake / Moi, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)Michelle Williams / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)Naomie Harris / Moonlight (Ay Işığı)Nicoel Kidman / LionViola Davis / FencesTaylor Sheridan / Hell or High Water / Comancheria (İki Eli Kanda)Paul Laverty / I, Daniel Blake / Moi, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)Damien Chazelle / La La Land (Aşıklar Şehri)Kenneth Lonergan / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)Barry Jenkins / Moonlight (Ay Işığı)Eric Heisserer / Arrival (Geliş)Robert Schenkkan, Andrew Knight / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)Allison Schroeder, Theodore Melfi / Hidden Figures (Gizli Sayılar)Luke Davies / LionTom Ford / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)Jacques Audiard / Dheepan Pedro Almodóvar / JulietaDeniz Gamze Ergüven / Mustang László Nemes / Son of Saul / Saul fia (Saul'un Oğlu)Maren Ade / Toni ErdmannBradford Young / Arrival (Geliş)Giles Nuttgens / Hell or High Water / Comancheria (İki Eli Kanda)Linus Sandgren / La La Land (Aşıklar Şehri)Greig Fraser / LionSeamus McGarvey / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)Joe Walker / Arrival (Geliş)John Gilbert / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)Tom Cross / La La Land (Aşıklar Şehri)Joan Sobel / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)Jennifer Lame / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)Louis Morin / Arrival (Geliş)Richard Bluff, Stephane Ceretti, Paul Corbould, Jonathan Fawkner / Doctor Strange (Doktor Strange)Tim Burke, Pablo Grillo, Christian Manz, David Watkins / Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar)Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones, Adam Valdez / The Jungle Book (Orman Çocuğu)Neil Corbould, Hal T. Hickel, Mohen Leo, John Knoll, Nigel Sumner / Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi)John Bush, Charles Wood / Doctor Strange (Doktor Strange)Stuart Craig, Anan Pinnock / Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar)Jess Gonchor, Nancy Haigh / Hail Caesar! (Yüce Sezar!)Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco / La La Land (Aşıklar Şehri)Shane Valentino, Meg Everist / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)Andrew Stanton / Finding Dory (Kayıp Balık Dory)Travis Knight / Kubo and the Two Strings (Kubo ve Sihirli Telleri)Ron Clements, John Musker / MoanaByron Howard, Rich Moore / Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)Jac Clinch, Jonathan Harbottle, Millie Marsh / The Alan DimensionKhaled Gad, Anushka Kishani Naanayakkara, Elena Ruscombe-King / A Love StoryJennifer Zheng / ToughConsumedHomeMouth of HellThe PartyStandbyJ. Roy Helland, Daniel Phillips / Florence Foster JenkinsJeremy Woodhead / Doctor Strange (Doktor Strange)Shane Thomas / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)Donald Mowat, Yolanda Toussieng / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi)Joanna Johnston / Allied (Müttefik)Colleen Atwood / Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar)Consolata Boyle / Florence Foster JenkinsMadeline Fontaine / JackieMary Zophres / La La Land (Aşıklar Şehri)Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl, Sylvain Bellemare / Arrival (Geliş)Mike Prestwood Smith, Dror Mohar, Wylie Stateman, David Wyman / Deepwater Horizon (Deepwater Horizon: Büyük Felaket)Niv Adiri, Glenn Freemantle, Simon Hayes, Andy Nelson, Ian Tapp / Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar)Peter Grace, Robert Mackenzie, Kevin O'Connell, Andy Wright / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)Mildred Iatrou, Ai-Ling Lee, Steven Morrow, Andy Nelson / La La Land (Aşıklar Şehri)Jóhann Jóhannsson / Arrival (Geliş)Mica Levi / Jackie Justin Hurwitz / La La Land (Aşıklar Şehri)Dustin O'Halloran / Lion Abel Korzeniowski / Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)Ava DuVernay / 13thRon Howard / The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (The Beatles: Eight Days a Week - Turne Yılları)Otto Bell, Stacey Reiss / The Eagle HuntressPete Middleton, James Spinney / Notes on BlindnessJosh Kriegman, Elyse Steinberg / WeinerAnna Taylor-JoyLaia CostaLucas HedgesRuth NeggaTom Holland