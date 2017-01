2017 Oscar Adayları

Best Picture (En İyi Film)





Best Director (En İyi Yönetmen)



Denis Villeneuve / Arrival (Geliş)

Mel Gibson / Hacksaw Ridge (Savaş Vadisi)

Damien Chazelle / La La Land (Aşıklar Şehri)

Kenneth Lonergan / Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)

Barry Jenkins / Moonlight (Ay Işığı)

Best Actor in a Leading Role (En İyi Erkek Oyuncu)





Best Actress in a Leading Role (En İyi Kadın Oyuncu)





Best Actor in a Supporting Role (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)





Best Actress in a Supporting Role (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)





Best Foreign Language Film (En İyi Yabancı Film)





Best Cinematography (En İyi Sinematografi)





Best Film Editing (En İyi Kurgu)





Best Visual Effects (En İyi Görsel Efekt)





Best Production Design (En İyi Sanat Yönetmeni)





Best Animated Feature Film (En İyi Animasyon)





Best Short Film Animated (En İyi Kısa Animasyon)





Best Short Film Live Action (En İyi Kısa Film)





Best Achievement in Makeup and Hairstyling (En İyi Makyaj ve Saç)





Best Costume Design (En İyi Kostüm)





Best Sound Editing (En İyi Ses Kurgusu)





Best Sound Mixing (En İyi Ses Miksajı)





Best Music Original Song (En İyi Orijinal Şarkı)





Best Music Original Score (En İyi Film Müziği)





Best Writing Original Screenplay (En İyi Özgün Senaryo)





Best Writing Adapted Screenplay (En İyi Uyarlama Senaryo)



Arrival (Geliş)

Fences

Hidden Figures (Gizli Sayılar)

Lion

Moonlight (Ay Işığı)





Best Documentary Feature (En İyi Belgesel)



Fire at Sea / Fuocoammare (Denizdeki Ateş)

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

Best Documentary Short (En İyi Kısa Belgesel)



Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmes





